prodigy написав:

Bobua написав: prodigy написав:

quote="5515011:Bobua"]От всі казали цього року, що книги пушкіна, талстога, чи й булгакава -- погані.

А я от спробував -- та нормально вони горять.[/quote



пс книги для обігріву -почніть з Булгакова , а Пушкіна на останній випадок (полюбляю

цього сукиного сина...інколи перечитуваю вірши) quote="5515011:Bobua"]От всі казали цього року, що книги пушкіна, талстога, чи й булгакава -- погані.А я от спробував --.[/quoteпс книги для обігріву -почніть з Булгакова , а Пушкіна на останній випадок (полюбляюцього сукиного сина...інколи перечитуваю вірши)



Ой не знаю...

Звісно ж, у кожного свій вибір розпалу і свої міркування. Цікаво буде порівняти навесні записи переліків спаленого, але як не крути, а той пушкін винен, що "пушкіністи" так оскотинились.

* Або він щось не те писав (вже і не згадаю -- малим був, коли читав).

* Або на недосяжному для москвинських пролетарів рівні писав (і це теж вина -- бо міг емігрувати, у них лишився би Бажов на першому місці, і може вони не так деградували би...)



Але факт, що та худоба ставить йому пам'ятники після окупації, мародерства, катувань, вбивств...

Якщо хочуть -- можемо обміняти книги на наших військових, що у полоні. Ой не знаю...Звісно ж, у кожного свій вибір розпалу і свої міркування. Цікаво буде порівняти навесні записи переліків спаленого, але як не крути, а той пушкін винен, що "пушкіністи" так оскотинились.* Або він щось не те писав (вже і не згадаю -- малим був, коли читав).* Або на недосяжному для москвинських пролетарів рівні писав (і це теж вина -- бо міг емігрувати, у них лишився би Бажов на першому місці, і може вони не так деградували би...)Але факт, що та худоба ставить йому пам'ятники після окупації, мародерства, катувань, вбивств...Якщо хочуть -- можемо обміняти книги на наших військових, що у полоні.

В 1835 году Тютчев получил придворное звание камергера. В 1839 году дипломатическая деятельность Тютчева внезапно прервалась из-за самовольного отъезда из Турина, но до 1844 года он продолжал жить за границей. В 1843 году Тютчев встретился с всесильным начальником III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии А. Х. Бенкендорфом. Итогом этой встречи стала поддержка императором Николаем I всех инициатив Тютчева в работе по созданию позитивного облика России на Западе. Тютчеву дали добро на самостоятельное выступление в печати по политическим проблемам взаимоотношений между Европой и Россией.

В трактате «Россия и Запад» Тютчев создаёт своего рода образ тысячелетней державы России. Излагая своё «учение об империи» и о характере империи в России, поэт отмечал её «православный характер»

Цыганы шумною толпой По Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой В шатрах изодранных ночуют. Как вольность, весел их ночлег И мирный сон под небесами; Между колесами телег, Полузавешанных коврами, Горит огонь; семья кругом Готовит ужин; в чистом поле Пасутся кони; за шатром Ручной медведь лежит на воле.

Я жил тогда в Одессе пыльной... Там долго ясны небеса, Там хлопотливо торг обильный Свои подъемлет паруса; Там всё Европой дышит, веет, Всё блещет Югом и пестреет Разнообразностью живой. Язык Италии златой Звучит по улице веселой, Где ходит гордый славянин, Француз, испанец, армянин, И грек, и молдаван тяжелый, И сын египетской земли, Корсар в отставке, Морали.



памятникі русні не мають не якого відношення до культури (і до Пушкіна теж)це як собака мітить біля кожного стовпа свою теріторію (а вони гірше собак і навіть вовків)классики імперської літератури більшість життя прожили за її межамиПариж (Некрасов, Тургенев потім після 1917 Бунін, Набоков, Куприн,)Николай Гоголь (Італія, Франція і тп)-у него резко закончились деньги (проституки стоят не дешево в итальянских борделях) и Жуковский посоветовал ему отредактировать Тараса Бульбу (вставить пару предложений про "великого русского царя" которого будут бояться все)-царю не сильно понравилось , но деньги Гоголю дал.Федор Тютчев "умом россию не понять" 27 лет прожил за границей (говорил в семье по немецки(жена немка) и французски, на русском писал заказные пропагондские стишки)поэты (писатели) бОльшую часть своей молости прожившие в Парижах, Миланах, Берлинахпо факту не были православными (быть православным в то время-это 7 раз в неделю -2 раза в день ходить на службу , при том в конкретный храм по месту прописки (приписки)например, Николая Гоголю не нравился храм на Никитском Бульваре к которому его приписали (напоминает приписка к поликлинике) и он писал прошение "о дозволе ему посещать другой храм)Пушкину повезло меньше всех (он был невыездной) и путешествовал по Бессарабиипотом пару дней провел в Одессетак что Пушкин был не виноват (как Рафик)что родился не в том месте и не в тот час