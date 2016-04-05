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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 гру, 2022 10:49
prodigy написав: Bobua написав: prodigy написав:
quote="5515011:Bobua"]От всі казали цього року, що книги пушкіна, талстога, чи й булгакава -- погані.
А я от спробував -- та нормально вони горять
.[/quote
пс книги для обігріву -почніть з Булгакова , а Пушкіна на останній випадок (полюбляю
цього сукиного сина...інколи перечитуваю вірши)
Ой не знаю...
Звісно ж, у кожного свій вибір розпалу і свої міркування. Цікаво буде порівняти навесні записи переліків спаленого, але як не крути, а той пушкін винен, що "пушкіністи" так оскотинились.
* Або він щось не те писав (вже і не згадаю -- малим був, коли читав).
* Або на недосяжному для москвинських пролетарів рівні писав (і це теж вина -- бо міг емігрувати, у них лишився би Бажов на першому місці, і може вони не так деградували би...)
Але факт, що та худоба ставить йому пам'ятники після окупації, мародерства, катувань, вбивств...
Якщо хочуть -- можемо обміняти книги на наших військових, що у полоні.
памятникі русні не мають не якого відношення до культури (і до Пушкіна теж)
це як собака мітить біля кожного стовпа свою теріторію (а вони гірше собак і навіть вовків)
классики імперської літератури більшість життя прожили за її межами
Париж (Некрасов, Тургенев потім після 1917 Бунін, Набоков, Куприн,)
Николай Гоголь (Італія, Франція і тп)-у него резко закончились деньги (проституки стоят не дешево в итальянских борделях) и Жуковский посоветовал ему отредактировать Тараса Бульбу (вставить пару предложений про "великого русского царя" которого будут бояться все)-царю не сильно понравилось , но деньги Гоголю дал.
Федор Тютчев "умом россию не понять" 27 лет прожил за границей (говорил в семье по немецки(жена немка) и французски, на русском писал заказные пропагондские стишки)
В 1835 году Тютчев получил придворное звание камергера. В 1839 году дипломатическая деятельность Тютчева внезапно прервалась из-за самовольного отъезда из Турина, но до 1844 года он продолжал жить за границей. В 1843 году Тютчев встретился с всесильным начальником III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии А. Х. Бенкендорфом. Итогом этой встречи стала поддержка императором Николаем I всех инициатив Тютчева в работе по созданию позитивного облика России на Западе. Тютчеву дали добро на самостоятельное выступление в печати по политическим проблемам взаимоотношений между Европой и Россией.
В трактате «Россия и Запад» Тютчев создаёт своего рода образ тысячелетней державы России. Излагая своё «учение об империи» и о характере империи в России, поэт отмечал её «православный характер»
поэты (писатели) бОльшую часть своей молости прожившие в Парижах, Миланах, Берлинах
по факту не были православными (быть православным в то время-это 7 раз в неделю -2 раза в день ходить на службу , при том в конкретный храм по месту прописки (приписки)
например, Николая Гоголю не нравился храм на Никитском Бульваре к которому его приписали (напоминает приписка к поликлинике) и он писал прошение "о дозволе ему посещать другой храм)
Пушкину повезло меньше всех (он был невыездной) и путешествовал по Бессарабии
Цыганы шумною толпой По Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой В шатрах изодранных ночуют. Как вольность, весел их ночлег И мирный сон под небесами; Между колесами телег, Полузавешанных коврами, Горит огонь; семья кругом Готовит ужин; в чистом поле Пасутся кони; за шатром Ручной медведь лежит на воле.
потом пару дней провел в Одессе
Я жил тогда в Одессе пыльной... Там долго ясны небеса, Там хлопотливо торг обильный Свои подъемлет паруса; Там всё Европой дышит, веет, Всё блещет Югом и пестреет Разнообразностью живой. Язык Италии златой Звучит по улице веселой, Где ходит гордый славянин, Француз, испанец, армянин, И грек, и молдаван тяжелый, И сын египетской земли, Корсар в отставке, Морали.
так что Пушкин был не виноват (как Рафик)что родился не в том месте и не в тот час
Гаразд.
Згоден.
Відтепер жодної дискримінації! Палитиму їх всіх.
От сьогодні експерементував, палив по сторіночці, побачив як нєкто "рилєєв" згадав несхвально Мазепу... Нема більше рилєєва.
Таваріщь путлєр, всьо сво ідьот па плану, як слишна, прійом...
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Додано: Чет 08 гру, 2022 11:09
Німеччина готує до передачі чергову партію озброєння:
• 18 колісних гаубиць RCH 155(фактично перехід ще однієї бригади на 155 калібр)
• 80 пікапів
• 7 зенітних танків GEPARD
• 20 ракетних установок калібру 70 мм на пікапах з 2000 ракетами*
• 22 дрони-розвідники
• понад 200 вантажівок різних типів
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Додано: Чет 08 гру, 2022 11:10
prodigy написав:
проблема в том, что после выключения на 5-6 часов население начинает активно потреблять (стиралка, микроволновка, мультиварка, обогреватели, зарадка батерей)
итог -потребление за сутки на 10-15% больше чем было до выключений,
только за меньшее количество часов
ну, да, человек включит стиралку два раза вместо одного в честь того, что ему дали свет, конечно.
И ещё электрочайник закипятит без нужды - чисто назло проснётся в 2 часа ночи, и закипятит.
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juristkostya
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Додано: Чет 08 гру, 2022 11:33
juristkostya написав: prodigy написав:
проблема в том, что после выключения на 5-6 часов население начинает активно потреблять (стиралка, микроволновка, мультиварка, обогреватели, зарадка батерей)
итог -потребление за сутки на 10-15% больше чем было до выключений,
только за меньшее количество часов
ну, да, человек включит стиралку два раза вместо одного в честь того, что ему дали свет, конечно.
И ещё электрочайник закипятит без нужды - чисто назло проснётся в 2 часа ночи, и закипятит.
Есть другая проблема
Нет ЭЭ - не пашет котельная - насосы в ней - квартира остывает за день до +15 и ниже при морозе за бортом - хозяева по любому простуживаются, в душ/ванну в свитере не пойдёшь, а локально до 21-23град там прогреть нечем - и при появлении ЭЭ начинают все протапливать квартиры чем угодно на максимальной мощности. И потребление ЭЭ растёт сумасшедшими темпами.
Все советы сделать из квартиры термос, надеть вышиванку с начёсом и патриотично включить на остатках заряда телефона телемарафон на ютубе, топить эфиром Николы Теслы и просто терпеть, как ребята с окопов под Бахмутом, идут мимо, потому что вокруг полно домов где свет вообще не пропадает и платят они за него не по промтарифу, а тоже 1.68, и они отключаемыми морозными вечерами сияют на районе как новогодняя ёлка всеми своими 16+ этажами, как средний палец пересичному на Ланосе в пробке из окна Порше с номерами "ВР" по встречке.
Некоторые решения власти мягко говоря идиотичны, хотя возможно они и следуют советам энергетиков
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барабашов
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Додано: Чет 08 гру, 2022 11:37
Kudrjavuy написав:
Но из моей памяти - его не сбили .... по причине НЕ ПРИНЯТИЯ ОБ ЭТОМ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ.
Именно генералитет переложил это на Горбачёва.
Хотя обязаны
были принимать самостоятельное Решение - в результате которого всё равно оказались бы ВИНОВНЫМИ.
руст шел по коридору для гражданских самолетов и не был нарушителем границы. слышал шо после скандала с боингом был отдан приказ в войска оружие не применять по легкомоторникам. можно было попробывать заземлить руста реактивной струйкой мига 23, но то такое. высшее военное руководство было обречено при любом раскладе. пропустили его на площадь и результат увольнение. если бы не пропустили - тоже плохо. там визит вроде намечался немецкой шишки (кажись президента фрг) в ссср. скандал со стороны немцев и все тот же итог - военная верхушка на выход.
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Додано: Чет 08 гру, 2022 11:46
барабашов написав:
Нет ЭЭ - не пашет котельная - насосы в ней - квартира остывает за день до +15 и ниже при морозе за бортом - хозяева по любому простуживаются, в душ/ванну в свитере не пойдёшь, а локально до 21-23град там прогреть нечем - и при появлении ЭЭ начинают все протапливать квартиры чем угодно на максимальной мощности. И потребление ЭЭ растёт сумасшедшими темпами
это понятно. Но это ж не стиралка, и не заряд пауэрбанков. И уж тем более не "счётчик стал мотать в 1,5 раза быстрее".
Это совершенно понятный дополнительный потребитель - обогреватель.
Но этим фактором реально можно пренебречь, т.к. даже в панельном доме за сутки без отопления ничего катастрофического не происходит, подтапливать нет необходимости. Знаю точно, т.к. уже этой зимой у меня в квартире было до 2 суток без отопления.
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Додано: Чет 08 гру, 2022 12:17
juristkostya написав: prodigy написав:
проблема в том, что после выключения на 5-6 часов население начинает активно потреблять (стиралка, микроволновка, мультиварка, обогреватели, зарадка батерей)
итог -потребление за сутки на 10-15% больше чем было до выключений,
только за меньшее количество часов
ну, да, человек включит стиралку два раза вместо одного в честь того, что ему дали свет, конечно.
И ещё электрочайник закипятит без нужды - чисто назло проснётся в 2 часа ночи, и закипятит.
Население включает все и сразу, потому что не знает через сколько часов или минут электричество опять вырубят. Народ торопится тут же зарядить все что только можно, перестирать, перегладить, сварить кофе, перемыть посуду в машине, пропылесосить, дети прыгают тут же за компы с любимыми игрушками, у кого холодный дом, сразу же дуйки включают. И далеко не всегда, когда в квартире 10-15, включают и при 17-18-20, чтобы превентивно прогреть квартиру (а ну как опять будет пара дней без отопления), одно дело когда стены остывают от 23, другое, когда с 17 градусов - как минимум лишний день не мерзнешь.
Ожидать от населения чего-то другого - наивно. В данном случае действия диктует нижняя ступень пирамиды Маслоу (выживание).
Востаннє редагувалось antey1969
в Чет 08 гру, 2022 12:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 гру, 2022 12:17
барабашов написав: juristkostya написав: prodigy написав:
проблема в том, что после выключения на 5-6 часов население начинает активно потреблять (стиралка, микроволновка, мультиварка, обогреватели, зарадка батерей)
итог -потребление за сутки на 10-15% больше чем было до выключений,
только за меньшее количество часов
ну, да, человек включит стиралку два раза вместо одного в честь того, что ему дали свет, конечно.
И ещё электрочайник закипятит без нужды - чисто назло проснётся в 2 часа ночи, и закипятит.
Есть другая проблема
Нет ЭЭ - не пашет котельная - насосы в ней - квартира остывает за день до +15 и ниже при морозе за бортом - хозяева по любому простуживаются, в душ/ванну в свитере не пойдёшь, а локально до 21-23град там прогреть нечем - и при появлении ЭЭ начинают все протапливать квартиры чем угодно на максимальной мощности. И потребление ЭЭ растёт сумасшедшими темпами.
Все советы сделать из квартиры термос, надеть вышиванку с начёсом и патриотично включить на остатках заряда телефона телемарафон на ютубе, топить эфиром Николы Теслы и просто терпеть, как ребята с окопов под Бахмутом, идут мимо, потому что вокруг полно домов где свет вообще не пропадает и платят они за него не по промтарифу, а тоже 1.68, и они отключаемыми морозными вечерами сияют на районе как новогодняя ёлка всеми своими 16+ этажами, как средний палец пересичному на Ланосе в пробке из окна Порше с номерами "ВР" по встречке.
Некоторые решения власти мягко говоря идиотичны, хотя возможно они и следуют советам энергетиков
с електрикой отключаются циркуляционные насосы на горячую воду. Начали експлуатировать бойлер.
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Додано: Чет 08 гру, 2022 12:23
juristkostya написав: барабашов написав:
Нет ЭЭ - не пашет котельная - насосы в ней - квартира остывает за день до +15 и ниже при морозе за бортом - хозяева по любому простуживаются, в душ/ванну в свитере не пойдёшь, а локально до 21-23град там прогреть нечем - и при появлении ЭЭ начинают все протапливать квартиры чем угодно на максимальной мощности. И потребление ЭЭ растёт сумасшедшими темпами
это понятно. Но это ж не стиралка, и не заряд пауэрбанков. И уж тем более не "счётчик стал мотать в 1,5 раза быстрее".
Это совершенно понятный дополнительный потребитель - обогреватель.
Но этим фактором реально можно пренебречь, т.к. даже в панельном доме за сутки без отопления ничего катастрофического не происходит, подтапливать нет необходимости. Знаю точно, т.к. уже этой зимой у меня в квартире было до 2 суток без отопления.
Ну о "счётчик стал мотать..." промолчу, но за сутки квартира, тем более, в панельке вполне может остыть до 16, а то и 15 градусов. Если человек в квартире находится мало, то это не страшно - ночью под одеялом, а там прогреется. Ещё лучше, если есть кондиционер - можно быстро
подогреть. А вот если человек дома проводит практически целый день (работает удалённо, просто безработный, пенсионер), то 15-16 градусов это уже очень холодно и таки многие включат подогрев, и на полную мощность и надолго - масляные обогреватели нагревают квартиру долго.
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Додано: Чет 08 гру, 2022 12:30
Сколько можно обсуждать Руста?
Если там ещё можно придумывать объяснения и оправдания, то сегодня в условиях войны пролёт беспилотника до далёких баз стратегической авиации однозначно свидетельствует о провале ПВО и её слабости.
Можно обсуждать, в чём причина - недостатки техники или организации, обычное разгильдяйство - но факт остаётся фактом.
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