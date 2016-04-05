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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2924292529262927
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 12:35

❗️Представители Турции планируют провести в пятницу с российской делегацией в Анкаре переговоры, на которых рассчитывают обсудить более чем 25-процентную скидку на импортируемый из РФ газ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких чиновников высокого ранга.
https://t.me/rusbrief/74520
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 12:37

  juristkostya написав:
  барабашов написав:Нет ЭЭ - не пашет котельная - насосы в ней - квартира остывает за день до +15 и ниже при морозе за бортом - хозяева по любому простуживаются, в душ/ванну в свитере не пойдёшь, а локально до 21-23град там прогреть нечем - и при появлении ЭЭ начинают все протапливать квартиры чем угодно на максимальной мощности. И потребление ЭЭ растёт сумасшедшими темпами
это понятно. Но это ж не стиралка, и не заряд пауэрбанков. И уж тем более не "счётчик стал мотать в 1,5 раза быстрее".
Это совершенно понятный дополнительный потребитель - обогреватель.

Но этим фактором реально можно пренебречь, т.к. даже в панельном доме за сутки без отопления ничего катастрофического не происходит, подтапливать нет необходимости. Знаю точно, т.к. уже этой зимой у меня в квартире было до 2 суток без отопления.

Я ж вам написал - "остывает квартира до 15град и ниже". Если б предварительно весь дом был прогрет до 23-25град как в январе допустим, то возможно так и было бы, но не при минус 10 ночью, а это с 17.00 до 7.00, за бортом, как на эти выходные. А так из за постоянных веерных отключений батареи еле тёплые, на входе в дом вроде 45, и каждые 4-5 часов в лучшем случае они становятся ледяными, как и стена на которой висят. Предложения утеплить эту стену снаружи минватой именно сейчас тоже идут лесом, это фасадная стена на первой линии в доме где даже кондиционеры пыталась убрать новая власть, потому что внешний вид от оригинального они портят.
Изначально проблема возникла даже не от двух блэкаутов, второй был связан с перегоранием силового кабеля на подстанцию квартала, и 49-54часами без света вообще, а тем что топить начали в ноябре при +4-5 максимум и не очень горячим носителем и прерывисто, не прогревая стены дома.
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 12:37

Международная исследовательская сеть по миграции и демократии MIDEM, центр которой находится в Германии, совместно с британской социологической фирмой YouGov провела опрос о готовности европейцев и дальше поддерживать Украину и украинских беженцев на фоне экономических издержек войны.

Опрос проходил онлайн с 16 сентября по 12 октября 2022 года. В нем участвовали 20 403 человека из 10 стран Евросоюза: Германии, Франции, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Швеции, Испании, Чехии и Венгрии. Результаты опроса были представлены в Берлине 5 декабря.

Респондентов спрашивали, стоит ли, по их мнению, и дальше помогать Украине и украинским беженцам, несмотря на последствия войны для экономики собственной страны, или помощь стоит ограничить, чтобы избежать этих последствий. В среднем по странам, где проводилось исследование, за продолжение поддержки выступили 40% респондентов, за ее ограничение — 39%.

В разрезе отдельных государств больше всего сторонников продолжения поддержки в Швеции (61% опрошенных разделяет эту точку зрения, 22% выступают за ограничения), Испании (46% за продолжение поддержки, 29% против), Польше и Нидерландах (по 45% за и по 34% против).

Доля тех, кто выступает за ограничение помощи, выше всего в Чехии (54% разделяют такую позицию, 30% готовы продолжать помощь без оглядки на издержки), Венгрии (51% за ограничения, 27% против) и Греции (49% за ограничения, 27% против).

В Германии, которая наряду с Польшей и Чехией приняла больше всего украинских беженцев, за продолжение поддержки Украины высказались 39% опрошенных, за ограничение — 42%. При этом отмечается, что в Восточной Германии ограничения поддерживают более активно, чем в Западной.

В целом, изучив результаты опроса, в MIDEM пришли к выводу, что готовность помогать украинцам в ЕС все еще достаточно высока, но уровень солидарности с ними снижается из-за экономических и социальных издержек, особенно из-за энергетического кризиса.

https://meduza.io/feature/2022/12/07/zhiteley-evrosoyuza-sprosili-nado-li-ogranichit-podderzhku-ukrainy-iz-za-ekonomicheskih-posledstviy-voyny-39-vystupili-za-takoe-ogranichenie-40-protiv

О поддержке в США:
Согласно опросу, проведенному Чикагским советом по глобальным делам в прошлом месяце, более двух третей респондентов поддерживают поставки Украине оружия и экономической помощи, а около трех четвертей поддерживают принятие украинских беженцев и введение санкций против России.

В то время как поддержка американской общественностью помощи Украине остается сильной, поддержка республиканцами помощи Украине с весны снизилась: 55 процентов республиканцев заявили, что поддерживают отправку военной помощи, по сравнению с 68 процентами в июле и 80 процентами в марте. По данным Чикагского совета, в прошлом месяце половина республиканцев высказалась за оказание экономической помощи Украине, по сравнению с примерно тремя четвертями в марте.

Подробнее (не очень) здесь - https://www.washingtonpost.com/world/2022/12/05/american-support-ukraine-poll/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 12:59

Что Россия приобрела и потеряла на данный момент в Украине, визуализируем - https://www.washingtonpost.com/world/2022/11/21/russia-territory-gains-ukraine-war/ - интересная инфографика.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 13:03

такпоржать

росСМИ сообщают, что Мурманский областной суд обязал жителя Мурманска перечислять деньги ВСУ - тот служил в 90-е Винницкой области, был признан виновным в халатности, приведшей к разворовыванию топлива из части и оштрафован на почти 675 тысяч рублей, которые вычитывались из его зарплаты и перечислялись в Украину. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину мурманчанин пробовал через суд добиться отмены приговора с аргументом, что он, фактически, спонсирует "украинских террористов", однако суд обязал его продолжать выплачивать штраф.

Вчера, 7 декабря, на сессии городского совета был утвержден проект решения о возмещении 80% от стоимости генераторов для запорожцев.
edvardd
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