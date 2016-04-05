Международная исследовательская сеть по миграции и демократии MIDEM, центр которой находится в Германии, совместно с британской социологической фирмой YouGov провела опрос о готовности европейцев и дальше поддерживать Украину и украинских беженцев на фоне экономических издержек войны.



Опрос проходил онлайн с 16 сентября по 12 октября 2022 года. В нем участвовали 20 403 человека из 10 стран Евросоюза: Германии, Франции, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Швеции, Испании, Чехии и Венгрии. Результаты опроса были представлены в Берлине 5 декабря.



Респондентов спрашивали, стоит ли, по их мнению, и дальше помогать Украине и украинским беженцам, несмотря на последствия войны для экономики собственной страны, или помощь стоит ограничить, чтобы избежать этих последствий. В среднем по странам, где проводилось исследование, за продолжение поддержки выступили 40% респондентов, за ее ограничение — 39%.



В разрезе отдельных государств больше всего сторонников продолжения поддержки в Швеции (61% опрошенных разделяет эту точку зрения, 22% выступают за ограничения), Испании (46% за продолжение поддержки, 29% против), Польше и Нидерландах (по 45% за и по 34% против).



Доля тех, кто выступает за ограничение помощи, выше всего в Чехии (54% разделяют такую позицию, 30% готовы продолжать помощь без оглядки на издержки), Венгрии (51% за ограничения, 27% против) и Греции (49% за ограничения, 27% против).



В Германии, которая наряду с Польшей и Чехией приняла больше всего украинских беженцев, за продолжение поддержки Украины высказались 39% опрошенных, за ограничение — 42%. При этом отмечается, что в Восточной Германии ограничения поддерживают более активно, чем в Западной.



В целом, изучив результаты опроса, в MIDEM пришли к выводу, что готовность помогать украинцам в ЕС все еще достаточно высока, но уровень солидарности с ними снижается из-за экономических и социальных издержек, особенно из-за энергетического кризиса.