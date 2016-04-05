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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2925292629272928
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 14:05

  prodigy написав:
  ЛАД написав:О вчерашнем выступлении Путина.


не можете пройти мимо российских помоек,
вас просто так и тянет вывалятся в грязи

Откуда лучше получить информацию о выступлении Путина?
Понятно, что его слова это такое, завтра может сказать прямо противоположное, тем не менее, знать, что он говорит, не помешает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 14:18

  drevlyanin написав:
  барабашов написав:Есть другая проблема
Нет ЭЭ - не пашет котельная - насосы в ней - квартира остывает за день до +15 и ниже при морозе за бортом - хозяева по любому простуживаются, в душ/ванну в свитере не пойдёшь, а локально до 21-23град там прогреть нечем - и при появлении ЭЭ начинают все протапливать квартиры чем угодно на максимальной мощности. И потребление ЭЭ растёт сумасшедшими темпами.
Все советы сделать из квартиры термос, надеть вышиванку с начёсом и патриотично включить на остатках заряда телефона телемарафон на ютубе, топить эфиром Николы Теслы и просто терпеть, как ребята с окопов под Бахмутом, идут мимо, потому что вокруг полно домов где свет вообще не пропадает и платят они за него не по промтарифу, а тоже 1.68, и они отключаемыми морозными вечерами сияют на районе как новогодняя ёлка всеми своими 16+ этажами, как средний палец пересичному на Ланосе в пробке из окна Порше с номерами "ВР" по встречке.
Некоторые решения власти мягко говоря идиотичны, хотя возможно они и следуют советам энергетиков


Чесно кажучи не розумію "зради" з температурою +15, можливо це стане нормою на найближчі роки(а може не тільки найближчі), тому потрібно не жалітися а звикати. ІМХО повернення до совкових +23+25 в доступній для огляду перспективі малоймовірно. В самого така температура на постійній основі а при дуже тривалих відключеннях падає до +13. Почуваємося нормально. При цьому мати в моєму будинку постійні +20 та вище взагалі не проблема. Але я чудово розумію, що чим більше ми всі спалимо зараз газу, вугілля, дров і т.п. тим х..новіше нам скоріше всього буде в січні а особливо лютому місяці.
п.с. Душ щодня не приймаю, миюся в основному локально :oops: єлектродуховку та пральну машину вмикаю дуже рідко. І не кажіть, що тут усі поголовно шахтарі та землероби або мають маленьких дітей, що вимушені митися та прати речі більш ніж регулярно.

Мне кажется, читая Ваш текст, что я общаюсь с пресловутым Флуем-Мухом с другой ветки
Слуги Народа поверьте не экономят, и чаёк в Велюре за 20 баксов чайничек им всегда горячий и не при полумраке приносят.
Когда заболеете пневмонией или воспалением всех нервных узлов от переохлаждения - тогда будем продолжать беседу о желаемой температуре в квартире.
И мне нормально 18-19, в принципе о совковых 24 и не мечтаю, но срыв отопления пошёл именно от такой и ниже(плюс 17) температуры в моей квартире
И я дотапливаю, не скыглю, просто потом хотелось бы посмотреть не счета по теплу и ЭЭ прозрачные как бюджеты гулянья Слуг в Велюрах.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 14:32

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:О вчерашнем выступлении Путина.


не можете пройти мимо российских помоек,
вас просто так и тянет вывалятся в грязи

Откуда лучше получить информацию о выступлении Путина?
Понятно, что его слова это такое, завтра может сказать прямо противоположное, тем не менее, знать, что он говорит, не помешает.


вопрос не в том, что вы смотрите(читаете),зачем сюда тащить с этой фонтанки.сру

вот пример подачи одного факта:

Пособница противника "официально демобилизовалась", отметил офицер ВСУ.


и что пишет фонтанка:
Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла во время обстрела Донецка со стороны Украины. Об этом 6 декабря ТАСС сообщили в Народной милиции ДНР.


«С 2014 года, когда ей был всего 21 год, она начала помогать людям. Собирала вещи, развозила их сама нуждающимся, не боялась ехать в самые опасные точки, чтобы помочь другим. Именно Маша стала инициатором акции «Дерево желаний». Только в рамках этого проекта исполнились мечты тысяч детей», — рассказывает о Пироговой Денис Пушилин.
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 14:34

  juristkostya написав:Знаю точно, т.к. уже этой зимой у меня в квартире было до 2 суток без отопления
и какая температура в комнатах?
Появилось видео, как в 48 жемчужине в результате взрыва баллона в квартире вылетела дверь 😳
https://t.me/xydessa/26027
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 08 гру, 2022 14:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 14:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Когда заболеете пневмонией или воспалением всех нервных узлов от переохлаждения - тогда будем продолжать беседу о желаемой температуре в квартире.
И мне нормально 18-19, в принципе о совковых 24 и не мечтаю, но срыв отопления пошёл именно от такой и ниже(плюс 17) температуры в моей квартире

Є досвід проживання сім'єю в новому будинку практично без опалення(були проблеми з підведенням газу) протягом двох років, при чому з новонародженою дитиною.
Приватний будинок, цегляний і утеплений.
В морози температура всередині падала до 13-14, доводилось одягатися. Але всіх отих ваших страшилок("заболеете пневмонией или воспалением всех нервных узлов") якось не довелося побачити.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 14:37

:idea:
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 08 гру, 2022 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 14:44

"На 50-100 км": Подоляк спрогнозировал демилитаризацию пограничья РФ

Советник офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ.

"Россия постепенно будет отходить к границам 1991 года, однако там, скорее всего, не остановится, потому что необходимо будет отойти в рамках действительно переговорного процесса. Надо будет демилитаризовать определенную территорию у международных границ РФ с Украиной. Российские войска отойдут на километрах 50-100" от границы, так будут происходить события", - сказал он.
https://t.me/voynareal/44645
vitaliian
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