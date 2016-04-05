барабашов написав:Есть другая проблема Нет ЭЭ - не пашет котельная - насосы в ней - квартира остывает за день до +15 и ниже при морозе за бортом - хозяева по любому простуживаются, в душ/ванну в свитере не пойдёшь, а локально до 21-23град там прогреть нечем - и при появлении ЭЭ начинают все протапливать квартиры чем угодно на максимальной мощности. И потребление ЭЭ растёт сумасшедшими темпами. Все советы сделать из квартиры термос, надеть вышиванку с начёсом и патриотично включить на остатках заряда телефона телемарафон на ютубе, топить эфиром Николы Теслы и просто терпеть, как ребята с окопов под Бахмутом, идут мимо, потому что вокруг полно домов где свет вообще не пропадает и платят они за него не по промтарифу, а тоже 1.68, и они отключаемыми морозными вечерами сияют на районе как новогодняя ёлка всеми своими 16+ этажами, как средний палец пересичному на Ланосе в пробке из окна Порше с номерами "ВР" по встречке. Некоторые решения власти мягко говоря идиотичны, хотя возможно они и следуют советам энергетиков
Чесно кажучи не розумію "зради" з температурою +15, можливо це стане нормою на найближчі роки(а може не тільки найближчі), тому потрібно не жалітися а звикати. ІМХО повернення до совкових +23+25 в доступній для огляду перспективі малоймовірно. В самого така температура на постійній основі а при дуже тривалих відключеннях падає до +13. Почуваємося нормально. При цьому мати в моєму будинку постійні +20 та вище взагалі не проблема. Але я чудово розумію, що чим більше ми всі спалимо зараз газу, вугілля, дров і т.п. тим х..новіше нам скоріше всього буде в січні а особливо лютому місяці. п.с. Душ щодня не приймаю, миюся в основному локально єлектродуховку та пральну машину вмикаю дуже рідко. І не кажіть, що тут усі поголовно шахтарі та землероби або мають маленьких дітей, що вимушені митися та прати речі більш ніж регулярно.
Мне кажется, читая Ваш текст, что я общаюсь с пресловутым Флуем-Мухом с другой ветки Слуги Народа поверьте не экономят, и чаёк в Велюре за 20 баксов чайничек им всегда горячий и не при полумраке приносят. Когда заболеете пневмонией или воспалением всех нервных узлов от переохлаждения - тогда будем продолжать беседу о желаемой температуре в квартире. И мне нормально 18-19, в принципе о совковых 24 и не мечтаю, но срыв отопления пошёл именно от такой и ниже(плюс 17) температуры в моей квартире И я дотапливаю, не скыглю, просто потом хотелось бы посмотреть не счета по теплу и ЭЭ прозрачные как бюджеты гулянья Слуг в Велюрах.
не можете пройти мимо российских помоек, вас просто так и тянет вывалятся в грязи
Откуда лучше получить информацию о выступлении Путина? Понятно, что его слова это такое, завтра может сказать прямо противоположное, тем не менее, знать, что он говорит, не помешает.
вопрос не в том, что вы смотрите(читаете),зачем сюда тащить с этой фонтанки.сру
вот пример подачи одного факта:
Пособница противника "официально демобилизовалась", отметил офицер ВСУ.
и что пишет фонтанка:
Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла во время обстрела Донецка со стороны Украины. Об этом 6 декабря ТАСС сообщили в Народной милиции ДНР.
«С 2014 года, когда ей был всего 21 год, она начала помогать людям. Собирала вещи, развозила их сама нуждающимся, не боялась ехать в самые опасные точки, чтобы помочь другим. Именно Маша стала инициатором акции «Дерево желаний». Только в рамках этого проекта исполнились мечты тысяч детей», — рассказывает о Пироговой Денис Пушилин.
барабашов написав:Когда заболеете пневмонией или воспалением всех нервных узлов от переохлаждения - тогда будем продолжать беседу о желаемой температуре в квартире. И мне нормально 18-19, в принципе о совковых 24 и не мечтаю, но срыв отопления пошёл именно от такой и ниже(плюс 17) температуры в моей квартире
Є досвід проживання сім'єю в новому будинку практично без опалення(були проблеми з підведенням газу) протягом двох років, при чому з новонародженою дитиною. Приватний будинок, цегляний і утеплений. В морози температура всередині падала до 13-14, доводилось одягатися. Але всіх отих ваших страшилок("заболеете пневмонией или воспалением всех нервных узлов") якось не довелося побачити.
"На 50-100 км": Подоляк спрогнозировал демилитаризацию пограничья РФ
Советник офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ.
"Россия постепенно будет отходить к границам 1991 года, однако там, скорее всего, не остановится, потому что необходимо будет отойти в рамках действительно переговорного процесса. Надо будет демилитаризовать определенную территорию у международных границ РФ с Украиной. Российские войска отойдут на километрах 50-100" от границы, так будут происходить события", - сказал он. https://t.me/voynareal/44645
барабашов написав:Когда заболеете пневмонией или воспалением всех нервных узлов от переохлаждения - тогда будем продолжать беседу о желаемой температуре в квартире. И мне нормально 18-19, в принципе о совковых 24 и не мечтаю, но срыв отопления пошёл именно от такой и ниже(плюс 17) температуры в моей квартире
Є досвід проживання сім'єю в новому будинку практично без опалення(були проблеми з підведенням газу) протягом двох років, при чому з новонародженою дитиною. Приватний будинок, цегляний і утеплений. В морози температура всередині падала до 13-14, доводилось одягатися. Але всіх отих ваших страшилок("заболеете пневмонией или воспалением всех нервных узлов") якось не довелося побачити.
Норма - від +18 до +20. І нижче і вище в закритому приміщенні (без хорошого провітрювання як влітку або спеціальних приладів для контролю вологості) - по своєму шкідливо, просто вище +20 легше сприймається.
Але найважливіший ньюанс зараз - ніяка відсутність комфорту і НАВІТЬ ризик захворіти станом на сьогодні не грають абсолютно ніякої ролі (виключення - бережіть як можете маленьких дітей). Не хочу тикати пальцем в десятки відео на різних площадках, але в порівнянні з бійцями на фронті - ми в раю живемо. Тому утеплюємось як можемо, шукаємо альтернативи і варіанти, а не жуємо соплі і рефлексуємо.
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prodigy написав:проблема в том, что после выключения на 5-6 часов население начинает активно потреблять (стиралка, микроволновка, мультиварка, обогреватели, зарадка батерей) итог -потребление за сутки на 10-15% больше чем было до выключений, только за меньшее количество часов
ну, да, человек включит стиралку два раза вместо одного в честь того, что ему дали свет, конечно. И ещё электрочайник закипятит без нужды - чисто назло проснётся в 2 часа ночи, и закипятит.
Есть другая проблема Нет ЭЭ - не пашет котельная - насосы в ней - квартира остывает за день до +15 и ниже при морозе за бортом - хозяева по любому простуживаются, в душ/ванну в свитере не пойдёшь, а локально до 21-23град там прогреть нечем - и при появлении ЭЭ начинают все протапливать квартиры чем угодно на максимальной мощности. И потребление ЭЭ растёт сумасшедшими темпами. Все советы сделать из квартиры термос, надеть вышиванку с начёсом и патриотично включить на остатках заряда телефона телемарафон на ютубе, топить эфиром Николы Теслы и просто терпеть, как ребята с окопов под Бахмутом, идут мимо, потому что вокруг полно домов где свет вообще не пропадает и платят они за него не по промтарифу, а тоже 1.68, и они отключаемыми морозными вечерами сияют на районе как новогодняя ёлка всеми своими 16+ этажами, как средний палец пересичному на Ланосе в пробке из окна Порше с номерами "ВР" по встречке. Некоторые решения власти мягко говоря идиотичны, хотя возможно они и следуют советам энергетиков
Та шо ви такі всі ніжні, в мене було і +15, і нічого особливого, та й застуда не від температури виникає PS. Не підігріваю взагалі, ніякого переохолодження не буде при +15
prodigy написав:если нестабильно с энегией (или включают ночью, у моего брата 2 недели так-энергия с 0200-0630 хотя четные дома на другой стороне улицы ни разу не отключали ), то даже ночью будешь стирать и при том 2 закладки, а днем если дают и через час выключают, то может не хватить времени завершить цикл
отработает машинка свой полный цикл днём или ночью - киловатт*часов она потребит равное количество. Или вы спецом больше одежды пачкаете, когда света нет?