барабашов написав:

Есть другая проблемаНет ЭЭ - не пашет котельная - насосы в ней - квартира остывает за день до +15 и ниже при морозе за бортом - хозяева по любому простуживаются, в душ/ванну в свитере не пойдёшь, а локально до 21-23град там прогреть нечем - и при появлении ЭЭ начинают все протапливать квартиры чем угодно на максимальной мощности. И потребление ЭЭ растёт сумасшедшими темпами.Все советы сделать из квартиры термос, надеть вышиванку с начёсом и патриотично включить на остатках заряда телефона телемарафон на ютубе, топить эфиром Николы Теслы и просто терпеть, как ребята с окопов под Бахмутом, идут мимо, потому что вокруг полно домов где свет вообще не пропадает и платят они за него не по промтарифу, а тоже 1.68, и они отключаемыми морозными вечерами сияют на районе как новогодняя ёлка всеми своими 16+ этажами, как средний палец пересичному на Ланосе в пробке из окна Порше с номерами "ВР" по встречке.Некоторые решения власти мягко говоря идиотичны, хотя возможно они и следуют советам энергетиков