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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2926292729282929
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Не підігріваю взагалі, ніякого переохолодження не буде при +15

в 2021 теж майже не грів великий будинок -температура в кімнатах була від 10 до 16с

економія десь 500долл за 3 місяці, потім війна, обвал гривні...
втратив десятки тисяч (мій проект став не доцільним),
що залишається? сидіти +15/16с щоб зекономити 200дол на місяць
будемо грітись (якщо буде енергія)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 16:18

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Знаю точно, т.к. уже этой зимой у меня в квартире было до 2 суток без отопления
и какая температура в комнатах?

ниже 17 не падало.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 16:22

  барабашов написав:
  drevlyanin написав:
  барабашов написав:Есть другая проблема
Нет ЭЭ - не пашет котельная - насосы в ней - квартира остывает за день до +15 и ниже при морозе за бортом - хозяева по любому простуживаются, в душ/ванну в свитере не пойдёшь, а локально до 21-23град там прогреть нечем - и при появлении ЭЭ начинают все протапливать квартиры чем угодно на максимальной мощности. И потребление ЭЭ растёт сумасшедшими темпами.
Все советы сделать из квартиры термос, надеть вышиванку с начёсом и патриотично включить на остатках заряда телефона телемарафон на ютубе, топить эфиром Николы Теслы и просто терпеть, как ребята с окопов под Бахмутом, идут мимо, потому что вокруг полно домов где свет вообще не пропадает и платят они за него не по промтарифу, а тоже 1.68, и они отключаемыми морозными вечерами сияют на районе как новогодняя ёлка всеми своими 16+ этажами, как средний палец пересичному на Ланосе в пробке из окна Порше с номерами "ВР" по встречке.
Некоторые решения власти мягко говоря идиотичны, хотя возможно они и следуют советам энергетиков


Чесно кажучи не розумію "зради" з температурою +15, можливо це стане нормою на найближчі роки(а може не тільки найближчі), тому потрібно не жалітися а звикати. ІМХО повернення до совкових +23+25 в доступній для огляду перспективі малоймовірно. В самого така температура на постійній основі а при дуже тривалих відключеннях падає до +13. Почуваємося нормально. При цьому мати в моєму будинку постійні +20 та вище взагалі не проблема. Але я чудово розумію, що чим більше ми всі спалимо зараз газу, вугілля, дров і т.п. тим х..новіше нам скоріше всього буде в січні а особливо лютому місяці.
п.с. Душ щодня не приймаю, миюся в основному локально :oops: єлектродуховку та пральну машину вмикаю дуже рідко. І не кажіть, що тут усі поголовно шахтарі та землероби або мають маленьких дітей, що вимушені митися та прати речі більш ніж регулярно.

Мне кажется, читая Ваш текст, что я общаюсь с пресловутым Флуем-Мухом с другой ветки
Слуги Народа поверьте не экономят, и чаёк в Велюре за 20 баксов чайничек им всегда горячий и не при полумраке приносят.
Когда заболеете пневмонией или воспалением всех нервных узлов от переохлаждения - тогда будем продолжать беседу о желаемой температуре в квартире.
И мне нормально 18-19, в принципе о совковых 24 и не мечтаю, но срыв отопления пошёл именно от такой и ниже(плюс 17) температуры в моей квартире
И я дотапливаю, не скыглю, просто потом хотелось бы посмотреть не счета по теплу и ЭЭ прозрачные как бюджеты гулянья Слуг в Велюрах.


Так, "можновладці" не економлять і прозорості в тарифах поки не видно, але те, що ми зараз використаємо занадто багато палива та єл. намагаючись догнати температуру до +20 чи вище і включаючи купу електроприладів, аж ніяк не допоможе скоротити періоди відключень та досягти тривалого комфорту. Скоріше навпаки-відключати будуть більше а палива до весни може й не вистачити для пересічних, слуги ж "викрутяться" в будь якому випадку і вплинути на їхнє свято життя ми не можемо на цьому проміжку часу.
п.с. Я навіть не знаю що гірше для здоров'я: мати в кімнаті сталу температуру +15+16 чи постійні коливання на протязі доби від +15 до +20.
п.п.с. Коли ви поступово звикнете до +15 то і +10 в разі форсмажору думаю переживете без особливих втрат. А от з +20 переходити відразу на +10 то геть не весело. Кажу це з власного досвіду бо саме це пережив у березні ц.р. коли у нас повністю відключили спочатку ел. а потім і газ. Можна звичайно обурюватися такому розвитку подій, але це все ж таки більше обьєктивна реальність ніж зла воля нашого керівництва.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 16:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Или вы спецом больше одежды пачкаете, когда света нет?

Раніше я міг тиждень збирати брудний одяг і потім прати його пачкою. От з 23 листопада впевненості нема і перу за першої потреби вночі.
З опаленням (поки кондиціонером) теж поки дотримувались графіку відключень, то знизив витрати на обігрів десь вдівічі. А як пішли непланові відключення - почав перегрівати із запасом при увімкненні і отримав десь +30% довоєнного рівня.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 16:43

На авіабазі в окупованому Бердянську пролунали три потужні вибухи, а за ними ще 15 меншої сили. Це спричинило масштабну пожежу.

Майже всі швидкі та пожежні машини, які є в місті, виїхали на місце події, повідомила «Суспільному» голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 16:45

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:...............
не можете пройти мимо российских помоек,
вас просто так и тянет вывалятся в грязи

Откуда лучше получить информацию о выступлении Путина?
Понятно, что его слова это такое, завтра может сказать прямо противоположное, тем не менее, знать, что он говорит, не помешает.


вопрос не в том, что вы смотрите(читаете),зачем сюда тащить с этой фонтанки.сру

вот пример подачи одного факта:
..........

Тем не менее сообщение о выступлении Путина легче и лучше найти в росс. СМИ.
О Пироговой ничего не знаю, говорить не могу.
И меня больше интересуют факты, а не их "подача". "Подачу" при наличии мозгов (уверен, что у Вас они есть) можно и отсеять.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 16:52

Дрони, що вдарили по російських аеродромах, розробили спільно держструктури та приватний бізнес України – Financial Times

Джерело видання повідомило, що безпілотники виробив не «Укроборонпром», також вони не є вдосконаленими радянськими апаратами, як раніше повідомлялось про Ту-141 «Стриж».
https://t.me/voynareal/44706
vitaliian
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