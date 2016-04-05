Додано: Чет 08 гру, 2022 16:22

барабашов написав: drevlyanin написав: барабашов написав: Есть другая проблема

Нет ЭЭ - не пашет котельная - насосы в ней - квартира остывает за день до +15 и ниже при морозе за бортом - хозяева по любому простуживаются, в душ/ванну в свитере не пойдёшь, а локально до 21-23град там прогреть нечем - и при появлении ЭЭ начинают все протапливать квартиры чем угодно на максимальной мощности. И потребление ЭЭ растёт сумасшедшими темпами.

Все советы сделать из квартиры термос, надеть вышиванку с начёсом и патриотично включить на остатках заряда телефона телемарафон на ютубе, топить эфиром Николы Теслы и просто терпеть, как ребята с окопов под Бахмутом, идут мимо, потому что вокруг полно домов где свет вообще не пропадает и платят они за него не по промтарифу, а тоже 1.68, и они отключаемыми морозными вечерами сияют на районе как новогодняя ёлка всеми своими 16+ этажами, как средний палец пересичному на Ланосе в пробке из окна Порше с номерами "ВР" по встречке.

Некоторые решения власти мягко говоря идиотичны, хотя возможно они и следуют советам энергетиков Есть другая проблемаНет ЭЭ - не пашет котельная - насосы в ней - квартира остывает за день до +15 и ниже при морозе за бортом - хозяева по любому простуживаются, в душ/ванну в свитере не пойдёшь, а локально до 21-23град там прогреть нечем - и при появлении ЭЭ начинают все протапливать квартиры чем угодно на максимальной мощности. И потребление ЭЭ растёт сумасшедшими темпами.Все советы сделать из квартиры термос, надеть вышиванку с начёсом и патриотично включить на остатках заряда телефона телемарафон на ютубе, топить эфиром Николы Теслы и просто терпеть, как ребята с окопов под Бахмутом, идут мимо, потому что вокруг полно домов где свет вообще не пропадает и платят они за него не по промтарифу, а тоже 1.68, и они отключаемыми морозными вечерами сияют на районе как новогодняя ёлка всеми своими 16+ этажами, как средний палец пересичному на Ланосе в пробке из окна Порше с номерами "ВР" по встречке.Некоторые решения власти мягко говоря идиотичны, хотя возможно они и следуют советам энергетиков



Чесно кажучи не розумію "зради" з температурою +15, можливо це стане нормою на найближчі роки(а може не тільки найближчі), тому потрібно не жалітися а звикати. ІМХО повернення до совкових +23+25 в доступній для огляду перспективі малоймовірно. В самого така температура на постійній основі а при дуже тривалих відключеннях падає до +13. Почуваємося нормально. При цьому мати в моєму будинку постійні +20 та вище взагалі не проблема. Але я чудово розумію, що чим більше ми всі спалимо зараз газу, вугілля, дров і т.п. тим х..новіше нам скоріше всього буде в січні а особливо лютому місяці.

п.с. Душ щодня не приймаю, миюся в основному локально єлектродуховку та пральну машину вмикаю дуже рідко. І не кажіть, що тут усі поголовно шахтарі та землероби або мають маленьких дітей, що вимушені митися та прати речі більш ніж регулярно. Чесно кажучи не розумію "зради" з температурою +15, можливо це стане нормою на найближчі роки(а може не тільки найближчі), тому потрібно не жалітися а звикати. ІМХО повернення до совкових +23+25 в доступній для огляду перспективі малоймовірно. В самого така температура на постійній основі а при дуже тривалих відключеннях падає до +13. Почуваємося нормально. При цьому мати в моєму будинку постійні +20 та вище взагалі не проблема. Але я чудово розумію, що чим більше ми всі спалимо зараз газу, вугілля, дров і т.п. тим х..новіше нам скоріше всього буде в січні а особливо лютому місяці.п.с. Душ щодня не приймаю, миюся в основному локальноєлектродуховку та пральну машину вмикаю дуже рідко. І не кажіть, що тут усі поголовно шахтарі та землероби або мають маленьких дітей, що вимушені митися та прати речі більш ніж регулярно.

Мне кажется, читая Ваш текст, что я общаюсь с пресловутым Флуем-Мухом с другой ветки

Слуги Народа поверьте не экономят, и чаёк в Велюре за 20 баксов чайничек им всегда горячий и не при полумраке приносят.

Когда заболеете пневмонией или воспалением всех нервных узлов от переохлаждения - тогда будем продолжать беседу о желаемой температуре в квартире.

И мне нормально 18-19, в принципе о совковых 24 и не мечтаю, но срыв отопления пошёл именно от такой и ниже(плюс 17) температуры в моей квартире

И я дотапливаю, не скыглю, просто потом хотелось бы посмотреть не счета по теплу и ЭЭ прозрачные как бюджеты гулянья Слуг в Велюрах. Мне кажется, читая Ваш текст, что я общаюсь с пресловутым Флуем-Мухом с другой веткиСлуги Народа поверьте не экономят, и чаёк в Велюре за 20 баксов чайничек им всегда горячий и не при полумраке приносят.Когда заболеете пневмонией или воспалением всех нервных узлов от переохлаждения - тогда будем продолжать беседу о желаемой температуре в квартире.И мне нормально 18-19, в принципе о совковых 24 и не мечтаю, но срыв отопления пошёл именно от такой и ниже(плюс 17) температуры в моей квартиреИ я дотапливаю, не скыглю, просто потом хотелось бы посмотреть не счета по теплу и ЭЭ прозрачные как бюджеты гулянья Слуг в Велюрах.

Так, "можновладці" не економлять і прозорості в тарифах поки не видно, але те, що ми зараз використаємо занадто багато палива та єл. намагаючись догнати температуру до +20 чи вище і включаючи купу електроприладів, аж ніяк не допоможе скоротити періоди відключень та досягти тривалого комфорту. Скоріше навпаки-відключати будуть більше а палива до весни може й не вистачити для пересічних, слуги ж "викрутяться" в будь якому випадку і вплинути на їхнє свято життя ми не можемо на цьому проміжку часу.п.с. Я навіть не знаю що гірше для здоров'я: мати в кімнаті сталу температуру +15+16 чи постійні коливання на протязі доби від +15 до +20.п.п.с. Коли ви поступово звикнете до +15 то і +10 в разі форсмажору думаю переживете без особливих втрат. А от з +20 переходити відразу на +10 то геть не весело. Кажу це з власного досвіду бо саме це пережив у березні ц.р. коли у нас повністю відключили спочатку ел. а потім і газ. Можна звичайно обурюватися такому розвитку подій, але це все ж таки більше обьєктивна реальність ніж зла воля нашого керівництва.