RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2927292829292930>
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 16:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Или вы спецом больше одежды пачкаете, когда света нет?

Раніше я міг тиждень збирати брудний одяг і потім прати його пачкою. От з 23 листопада впевненості нема і перу за першої потреби вночі.
З опаленням (поки кондиціонером) теж поки дотримувались графіку відключень, то знизив витрати на обігрів десь вдівічі. А як пішли непланові відключення - почав перегрівати із запасом при увімкненні і отримав десь +30% довоєнного рівня.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 129
З нами з: 29.07.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 16:43

На авіабазі в окупованому Бердянську пролунали три потужні вибухи, а за ними ще 15 меншої сили. Це спричинило масштабну пожежу.

Майже всі швидкі та пожежні машини, які є в місті, виїхали на місце події, повідомила «Суспільному» голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8132
З нами з: 20.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2613 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 16:45

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:...............
не можете пройти мимо российских помоек,
вас просто так и тянет вывалятся в грязи

Откуда лучше получить информацию о выступлении Путина?
Понятно, что его слова это такое, завтра может сказать прямо противоположное, тем не менее, знать, что он говорит, не помешает.


вопрос не в том, что вы смотрите(читаете),зачем сюда тащить с этой фонтанки.сру

вот пример подачи одного факта:
..........

Тем не менее сообщение о выступлении Путина легче и лучше найти в росс. СМИ.
О Пироговой ничего не знаю, говорить не могу.
И меня больше интересуют факты, а не их "подача". "Подачу" при наличии мозгов (уверен, что у Вас они есть) можно и отсеять.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23490
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 16:52

Дрони, що вдарили по російських аеродромах, розробили спільно держструктури та приватний бізнес України – Financial Times

Джерело видання повідомило, що безпілотники виробив не «Укроборонпром», також вони не є вдосконаленими радянськими апаратами, як раніше повідомлялось про Ту-141 «Стриж».
https://t.me/voynareal/44706
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15441
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2082 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:08

Успіх

Тримайтесь! І вірте...
Вони є.
Я чув. І навіть бачив.
Чув, що привозять зовсім зелененьких, неокріплих, ніби паростків з підліску, і вже тут вони йдуть на полігон, у грязюки, і вперше беруть зброю. Дивно трршки. Вже 9міс було на це все. Весна. Літо. Осінь...
Щоправда, бачив як тут новенькі нарікали на вже давню нестачу здоров'я. А їх питали, чому торік та нестача не заважала? Одразу після появи.
Але це, мабуть, були "добровольці" дуже низького "левела". А решта -- кращі.

Втім, якби вони прийшли влітку, коли нас вже треба було замінити -- то і нам, і їм, і всім було би краще...


  lapay написав:
  Bobua написав:А от схожість із сучасними людьми -- проявляється в іншому. У дерев теж беззмінно воюють (на узліссі, з вітрами, напр.) одні й ті ж. Хіба що накидають жолудів, виростять дітей -- і тоді вже ними закриються.

Одного разу відомий американський психолог помітив, що за ним довго і уважно спостерігає молода жінка. Не витримав, і підійшов з'ясувати, в чому справа.
- Хочу подивитись на людину, яка сказала невиправному алкоголіку: "В місцевому ботанічному парку є величезний кактус. Сходіть, подивиться на нього, він може обходитись без води три роки. Мій батько так і зробив, і більше не пив."-

Подивіться на дерева на узліссі - вони розраховують на жолуді, а не на відпустку, навіть непероборне бажання можна подолати, якшо знайти гарний приклад для наслідування. :)


Йой...
На жаль дерев'яні методи нам недосяжні:
" (Петер Воллебен Таємниче життя дерев)
Повернімося до шансів. Один бук виробляє кожні п’ять років щонайменше 30 000 букових горішків ... Отож, перед досягненням свого найстаршого віку — чотирьохсот років — бук устигає запліднитися щонайменше шістдесят разів й утворити загалом приблизно 1,8 мільйона букових горішків. З них усіх тільки один горішок стане дорослим деревом — ... Порахуймо за тією самою схемою, скільки шансів діти дерев мають за несприятливих умов, наприклад, у випадку з тополями. Материнські дерева виробляють до 26 мільйонів насінин — щорічно{8}. ... перше ніж старі тополі йдуть на спочинок, вони утворюють понад мільярд насінин, що разом з пухом повітряною поштою переносяться на нові місцевості. Та й навіть тут, чисто статистично, може бути тільки один-єдиний переможець
...
"


І є ж важлива відміність. Ті дерева, які нас більше цікавлять, люди тобто -- у них же ж є лапки!
Не треба недооцінювати роль лапок!! © :)
І тоді лісові стратегії можна було би впроваджувати значно дієвіше.

От нам дуже пощастило, що рівень інтелекту колективного Заходу не гірший аніж у диких лісів, і вони (Захід) вирішили нам допомогти, немічним нам, якщо на перший погляд:
"
вижити здатні лише найдужчі? Дерева відповіли б на це тільки хитаючи головою чи то пак кроною, їхній добробут залежить від суспільних зв’язків, і щойно зникають так звані «немічні», то втрачають усі. Ліс перестає бути закритою системою, гаряче сонце та штормові вітри проникають аж до ґрунту та змінюють вологий прохолодний клімат. Окрім того і сильні дерева протягом життя часто хворіють і в таких ситуаціях залежать від підтримки своїх слабших сусідів. А якщо їх немає, то навіть невеличка атака комах здатна вирішити долю багатовікових гігантів
...
саме в той час я збагнув, наскільки потужною є спільнота дерев. Ти сильний такою мірою, якою є сильний найслабший член твоєї спільноти — саме цей старий ремісничий вислів можна застосувати і до дерев. Й оскільки їм це відомо на інтуїтивному рівні, вони безумовно допомагають одне одному.
(Петер Воллебен Таємниче життя дерев)
"


Захід не захотів, аби шкідники і пекучі вітри з пекла..., з московії тобто -- лізли на їхні кордони. Прибалтські, польські, чи ще якісь.
І от -- допомагають нам.
І от -- їм не шкодить. Майже.

Але потужність саме нашої спільноти і виживання саме "нашого лісу" -- це вже передусім наша справа.
От тому й сумно, що ми не підіймаємо (активніше) найслабших на вищий рівень, не даємо їм змоги побути свої 1-2міс на узліссі, тобто фронті, й віднайти силу. Нидіють там, в тиловому затінку, бідолахи. Недобре це. "Зникають вони [з мобілізац.планів?] -- втрачаємо всі ми..." І хай це проявиться так само повільно як і в лісах -- від цього ж не краще буде...


"
Разом — краще
Дерева є дуже соціальними, вони допомагають одне одному. Проте для успішного існування в екосистемі лісу цього ще недостатньо
...
Тому ще мільйони років тому дерева об’єдналися з грибами. А гриби — це дивовижні створіння
...
за багатьма ознаками гриби подібні радше до тварин. Без харчових надходжень вони просто вмерли б з голоду. Тому вони жадають оплати у вигляді цукру та інших вуглеводів, які постачає їм їхній партнер — дерево. У цьому плані вимоги грибів делікатними аж ніяк не назвеш, адже за свої послуги вони хочуть аж до третини від усього виробництва поживних речовин{15}!
...
За багату цукрову винагороду гриби виконують іще кілька додаткових функцій у подарунок, наприклад, фільтрують важкі метали, що серйозно пошкодили б коріння, але не є проблематичними для грибів. А тоді щоосені виокремлені шкідливі речовини виринають на поверхню у вигляді гарних плодових тіл — білих або польських грибів, які ми приносимо додому. Не дивно, що радіоактивний цезій, котрий перебуває в надрах землі ще від часу катастрофи на ядерному реакторі в Чорнобилі 1986 року, досі можна знайти передовсім у грибах
"


О. Грибочків би москвинам передати. :) Тих, що "плодові тіла".
Чи є у нас зайві? ;)

"
Як виявили науковці, також і гриби не живуть без страховки, а тому сполучають своїм плетивом дерева не тільки одного виду, а й різних.
...
"


А у нас це чомусь не працює...
І всякі рєзнікови та президенти потім не можуть відповісти на петицію, яка просить дати тривалий відпочинок людям на фронті.
А відписка (не по суті питання), і зображання дуже здивованої мордочки -- то не відповідь. https://cdn-af.feednews.com/news/detail ... anguage=uk
А якщо вони (вдають) ніби не розуміють -- то хто ж тоді зрозуміє??
І невже аж так розрахувують на втечу путлєра: https://shlyahta.com.ua/khochut-tikaty- ... hu-u-viini



А ще ж є дятли!
"
Хоч я вже розповів вам про найважливіших помічників дерев, але є ще й низка інших. Наприклад, дятли. Звісно, справжніми помічниками їх не назвати, та вони принаймні частково корисні для дерев.
...
Щоправда, дятла геть зовсім не цікавить добробут дерева, що особливо добре видно за його дуплом, яке він часто закладає в здорових представниках виду, сильно розколюючи та ранячи їх.
"

Цікаво, хто у нас дятел(и)...?
Bobua
 
Повідомлень: 1192
З нами з: 24.08.10
Подякував: 97 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:09

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Знаю точно, т.к. уже этой зимой у меня в квартире было до 2 суток без отопления
и какая температура в комнатах?

ниже 17 не падало.

Когда это было?
В смысле какая температура была на улице?
В октябре-начале ноября (отопление ещё не включили) у меня доходило до 17-16 градусов - начинал включать кондиционер.

А вообще какой-то странный спор.
Понятно, что от 17 градусов никто не умрёт. У меня в старой квартире в 90-е бывало и 11-12. Как видите, живой. Но говорить, что это нормально...
И речь не о нытье. Я, например, интересовался разговором на эту тему, чтобы послушать варианты, как можно нагреть квартиру до нормальной температуры. К сожалению, практически всё, о чём говорили, годится для частного дома, а не для квартиры в многоэтажке.
Ну а аргументы "вспомните, в каких условиях живут наши солдаты"...
Любому дураку ясно, что фронт это экстремальные условия. А призывать весь народ, в т.ч. женщин, детей, стариков, жить в таких условиях по меньшей мере не умно. Понятно, что если это вынужденно, то деваться некуда, придётся терпеть, но не надо доказывать, что это норма.
А так да. Можно и в землянке жить.
А можно и вообще в пещеры вернуться.
Вот только уже нет не только мамонтов, но и волков-медведей, чтобы добыть тёплые шкуры. Да и деревьев не хватит на костры для 30 миллионов.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23490
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:12

  sashaqbl написав:
  барабашов написав:Когда заболеете пневмонией или воспалением всех нервных узлов от переохлаждения - тогда будем продолжать беседу о желаемой температуре в квартире.
И мне нормально 18-19, в принципе о совковых 24 и не мечтаю, но срыв отопления пошёл именно от такой и ниже(плюс 17) температуры в моей квартире

Є досвід проживання сім'єю в новому будинку практично без опалення(були проблеми з підведенням газу) протягом двох років, при чому з новонародженою дитиною.
Приватний будинок, цегляний і утеплений.
В морози температура всередині падала до 13-14, доводилось одягатися. Але всіх отих ваших страшилок("заболеете пневмонией или воспалением всех нервных узлов") якось не довелося побачити.

И как с новорожденным при 13-14 градусах? Как купали, например?
Или "сколько там той зимы"?
Ну и я понимаю, что "мороженное мясо лучше хранится", но вот не уверен, что для здоровья это очень полезно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23490
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И как с новорожденным при 13-14 градусах? Как купали, например?
Или "сколько там той зимы"?

Ну наразі ще живий. І здоровий. Скоро в інститут піде).
Купали у воді. Не розумію, в чому суть питання.
Сіль не в тому, що це нормально. Звісно, що норма - це 18-20 градусів.
Але наразі такої можливості немає, як не крути. І чим швидше люди це зрозуміють, тим коротшими будуть відключення електроенергії. Хоча, вангую, що більшість так і не зрозуміє, і ми будемо в темряві всю зиму...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 748
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Когда это было?
В смысле какая температура была на улице?
3-4 декабря (большая авария теплосетей была на бульваре)
juristkostya
 
Повідомлень: 5291
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Хоча, вангую, що більшість так і не зрозуміє, і ми будемо в темряві всю зиму...


Очевидно що 99% будуть максимально використовувати е/е при нестабільних графіках (і дуйку і праску і е-плиту, бойлер і все на світі) бо "хто знає може через 1 год знову виключать і небуде 20 годин".
Не варто розраховувати на якусь свідомість
Letusrock
 
Повідомлень: 214
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2927292829292930>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108705
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 474221
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4330
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (45)
08.12.2022 17:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.