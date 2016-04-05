juristkostya написав:Или вы спецом больше одежды пачкаете, когда света нет?
Раніше я міг тиждень збирати брудний одяг і потім прати його пачкою. От з 23 листопада впевненості нема і перу за першої потреби вночі. З опаленням (поки кондиціонером) теж поки дотримувались графіку відключень, то знизив витрати на обігрів десь вдівічі. А як пішли непланові відключення - почав перегрівати із запасом при увімкненні і отримав десь +30% довоєнного рівня.
prodigy написав:............... не можете пройти мимо российских помоек, вас просто так и тянет вывалятся в грязи
Откуда лучше получить информацию о выступлении Путина? Понятно, что его слова это такое, завтра может сказать прямо противоположное, тем не менее, знать, что он говорит, не помешает.
вопрос не в том, что вы смотрите(читаете),зачем сюда тащить с этой фонтанки.сру
вот пример подачи одного факта: ..........
Тем не менее сообщение о выступлении Путина легче и лучше найти в росс. СМИ. О Пироговой ничего не знаю, говорить не могу. И меня больше интересуют факты, а не их "подача". "Подачу" при наличии мозгов (уверен, что у Вас они есть) можно и отсеять.
Тримайтесь! І вірте... Вони є. Я чув. І навіть бачив. Чув, що привозять зовсім зелененьких, неокріплих, ніби паростків з підліску, і вже тут вони йдуть на полігон, у грязюки, і вперше беруть зброю. Дивно трршки. Вже 9міс було на це все. Весна. Літо. Осінь... Щоправда, бачив як тут новенькі нарікали на вже давню нестачу здоров'я. А їх питали, чому торік та нестача не заважала? Одразу після появи. Але це, мабуть, були "добровольці" дуже низького "левела". А решта -- кращі.
Втім, якби вони прийшли влітку, коли нас вже треба було замінити -- то і нам, і їм, і всім було би краще...
lapay написав:
Bobua написав:А от схожість із сучасними людьми -- проявляється в іншому. У дерев теж беззмінно воюють (на узліссі, з вітрами, напр.) одні й ті ж. Хіба що накидають жолудів, виростять дітей -- і тоді вже ними закриються.
Одного разу відомий американський психолог помітив, що за ним довго і уважно спостерігає молода жінка. Не витримав, і підійшов з'ясувати, в чому справа. - Хочу подивитись на людину, яка сказала невиправному алкоголіку: "В місцевому ботанічному парку є величезний кактус. Сходіть, подивиться на нього, він може обходитись без води три роки. Мій батько так і зробив, і більше не пив."-
Подивіться на дерева на узліссі - вони розраховують на жолуді, а не на відпустку, навіть непероборне бажання можна подолати, якшо знайти гарний приклад для наслідування.
Йой... На жаль дерев'яні методи нам недосяжні:
" (Петер Воллебен Таємниче життя дерев) Повернімося до шансів. Один бук виробляє кожні п’ять років щонайменше 30 000 букових горішків ... Отож, перед досягненням свого найстаршого віку — чотирьохсот років — бук устигає запліднитися щонайменше шістдесят разів й утворити загалом приблизно 1,8 мільйона букових горішків. З них усіх тільки один горішок стане дорослим деревом — ... Порахуймо за тією самою схемою, скільки шансів діти дерев мають за несприятливих умов, наприклад, у випадку з тополями. Материнські дерева виробляють до 26 мільйонів насінин — щорічно{8}. ... перше ніж старі тополі йдуть на спочинок, вони утворюють понад мільярд насінин, що разом з пухом повітряною поштою переносяться на нові місцевості. Та й навіть тут, чисто статистично, може бути тільки один-єдиний переможець ... "
От нам дуже пощастило, що рівень інтелекту колективного Заходу не гірший аніж у диких лісів, і вони (Захід) вирішили нам допомогти, немічним нам, якщо на перший погляд:
" вижити здатні лише найдужчі? Дерева відповіли б на це тільки хитаючи головою чи то пак кроною, їхній добробут залежить від суспільних зв’язків, і щойно зникають так звані «немічні», то втрачають усі. Ліс перестає бути закритою системою, гаряче сонце та штормові вітри проникають аж до ґрунту та змінюють вологий прохолодний клімат. Окрім того і сильні дерева протягом життя часто хворіють і в таких ситуаціях залежать від підтримки своїх слабших сусідів. А якщо їх немає, то навіть невеличка атака комах здатна вирішити долю багатовікових гігантів ... саме в той час я збагнув, наскільки потужною є спільнота дерев. Ти сильний такою мірою, якою є сильний найслабший член твоєї спільноти — саме цей старий ремісничий вислів можна застосувати і до дерев. Й оскільки їм це відомо на інтуїтивному рівні, вони безумовно допомагають одне одному. (Петер Воллебен Таємниче життя дерев) "
Захід не захотів, аби шкідники і пекучі вітри з пекла..., з московії тобто -- лізли на їхні кордони. Прибалтські, польські, чи ще якісь. І от -- допомагають нам. І от -- їм не шкодить. Майже.
Але потужність саме нашої спільноти і виживання саме "нашого лісу" -- це вже передусім наша справа. От тому й сумно, що ми не підіймаємо (активніше) найслабших на вищий рівень, не даємо їм змоги побути свої 1-2міс на узліссі, тобто фронті, й віднайти силу. Нидіють там, в тиловому затінку, бідолахи. Недобре це. "Зникають вони [з мобілізац.планів?] -- втрачаємо всі ми..." І хай це проявиться так само повільно як і в лісах -- від цього ж не краще буде...
" Разом — краще Дерева є дуже соціальними, вони допомагають одне одному. Проте для успішного існування в екосистемі лісу цього ще недостатньо ... Тому ще мільйони років тому дерева об’єдналися з грибами. А гриби — це дивовижні створіння ... за багатьма ознаками гриби подібні радше до тварин. Без харчових надходжень вони просто вмерли б з голоду. Тому вони жадають оплати у вигляді цукру та інших вуглеводів, які постачає їм їхній партнер — дерево. У цьому плані вимоги грибів делікатними аж ніяк не назвеш, адже за свої послуги вони хочуть аж до третини від усього виробництва поживних речовин{15}! ... За багату цукрову винагороду гриби виконують іще кілька додаткових функцій у подарунок, наприклад, фільтрують важкі метали, що серйозно пошкодили б коріння, але не є проблематичними для грибів. А тоді щоосені виокремлені шкідливі речовини виринають на поверхню у вигляді гарних плодових тіл — білих або польських грибів, які ми приносимо додому. Не дивно, що радіоактивний цезій, котрий перебуває в надрах землі ще від часу катастрофи на ядерному реакторі в Чорнобилі 1986 року, досі можна знайти передовсім у грибах "
О. Грибочків би москвинам передати. Тих, що "плодові тіла". Чи є у нас зайві?
" Як виявили науковці, також і гриби не живуть без страховки, а тому сполучають своїм плетивом дерева не тільки одного виду, а й різних. ... "
" Хоч я вже розповів вам про найважливіших помічників дерев, але є ще й низка інших. Наприклад, дятли. Звісно, справжніми помічниками їх не назвати, та вони принаймні частково корисні для дерев. ... Щоправда, дятла геть зовсім не цікавить добробут дерева, що особливо добре видно за його дуплом, яке він часто закладає в здорових представниках виду, сильно розколюючи та ранячи їх. "
juristkostya написав:Знаю точно, т.к. уже этой зимой у меня в квартире было до 2 суток без отопления
и какая температура в комнатах?
ниже 17 не падало.
Когда это было? В смысле какая температура была на улице? В октябре-начале ноября (отопление ещё не включили) у меня доходило до 17-16 градусов - начинал включать кондиционер.
А вообще какой-то странный спор. Понятно, что от 17 градусов никто не умрёт. У меня в старой квартире в 90-е бывало и 11-12. Как видите, живой. Но говорить, что это нормально... И речь не о нытье. Я, например, интересовался разговором на эту тему, чтобы послушать варианты, как можно нагреть квартиру до нормальной температуры. К сожалению, практически всё, о чём говорили, годится для частного дома, а не для квартиры в многоэтажке. Ну а аргументы "вспомните, в каких условиях живут наши солдаты"... Любому дураку ясно, что фронт это экстремальные условия. А призывать весь народ, в т.ч. женщин, детей, стариков, жить в таких условиях по меньшей мере не умно. Понятно, что если это вынужденно, то деваться некуда, придётся терпеть, но не надо доказывать, что это норма. А так да. Можно и в землянке жить. А можно и вообще в пещеры вернуться. Вот только уже нет не только мамонтов, но и волков-медведей, чтобы добыть тёплые шкуры. Да и деревьев не хватит на костры для 30 миллионов.
барабашов написав:Когда заболеете пневмонией или воспалением всех нервных узлов от переохлаждения - тогда будем продолжать беседу о желаемой температуре в квартире. И мне нормально 18-19, в принципе о совковых 24 и не мечтаю, но срыв отопления пошёл именно от такой и ниже(плюс 17) температуры в моей квартире
Є досвід проживання сім'єю в новому будинку практично без опалення(були проблеми з підведенням газу) протягом двох років, при чому з новонародженою дитиною. Приватний будинок, цегляний і утеплений. В морози температура всередині падала до 13-14, доводилось одягатися. Але всіх отих ваших страшилок("заболеете пневмонией или воспалением всех нервных узлов") якось не довелося побачити.
И как с новорожденным при 13-14 градусах? Как купали, например? Или "сколько там той зимы"? Ну и я понимаю, что "мороженное мясо лучше хранится", но вот не уверен, что для здоровья это очень полезно.
ЛАД написав:И как с новорожденным при 13-14 градусах? Как купали, например? Или "сколько там той зимы"?
Ну наразі ще живий. І здоровий. Скоро в інститут піде). Купали у воді. Не розумію, в чому суть питання. Сіль не в тому, що це нормально. Звісно, що норма - це 18-20 градусів. Але наразі такої можливості немає, як не крути. І чим швидше люди це зрозуміють, тим коротшими будуть відключення електроенергії. Хоча, вангую, що більшість так і не зрозуміє, і ми будемо в темряві всю зиму...
sashaqbl написав:Хоча, вангую, що більшість так і не зрозуміє, і ми будемо в темряві всю зиму...
Очевидно що 99% будуть максимально використовувати е/е при нестабільних графіках (і дуйку і праску і е-плиту, бойлер і все на світі) бо "хто знає може через 1 год знову виключать і небуде 20 годин". Не варто розраховувати на якусь свідомість