Додано: Чет 08 гру, 2022 17:08

lapay написав: Bobua написав: А от схожість із сучасними людьми -- проявляється в іншому. У дерев теж беззмінно воюють (на узліссі, з вітрами, напр.) одні й ті ж. Хіба що накидають жолудів, виростять дітей -- і тоді вже ними закриються. А от схожість із сучасними людьми -- проявляється в іншому. У дерев теж беззмінно воюють (на узліссі, з вітрами, напр.) одні й ті ж. Хіба що накидають жолудів, виростять дітей -- і тоді вже ними закриються.

Одного разу відомий американський психолог помітив, що за ним довго і уважно спостерігає молода жінка. Не витримав, і підійшов з'ясувати, в чому справа.

- Хочу подивитись на людину, яка сказала невиправному алкоголіку: "В місцевому ботанічному парку є величезний кактус. Сходіть, подивиться на нього, він може обходитись без води три роки. Мій батько так і зробив, і більше не пив."-



Подивіться на дерева на узліссі - вони розраховують на жолуді, а не на відпустку, навіть непероборне бажання можна подолати, якшо знайти гарний приклад для наслідування. Одного разу відомий американський психолог помітив, що за ним довго і уважно спостерігає молода жінка. Не витримав, і підійшов з'ясувати, в чому справа.- Хочу подивитись на людину, яка сказала невиправному алкоголіку: "В місцевому ботанічному парку є величезний кактус. Сходіть, подивиться на нього, він може обходитись без води три роки. Мій батько так і зробив, і більше не пив."-Подивіться на дерева на узліссі - вони розраховують на жолуді, а не на відпустку, навіть непероборне бажання можна подолати, якшо знайти гарний приклад для наслідування.

" (Петер Воллебен Таємниче життя дерев)

Повернімося до шансів. Один бук виробляє кожні п’ять років щонайменше 30 000 букових горішків ... Отож, перед досягненням свого найстаршого віку — чотирьохсот років — бук устигає запліднитися щонайменше шістдесят разів й утворити загалом приблизно 1,8 мільйона букових горішків. З них усіх тільки один горішок стане дорослим деревом — ... Порахуймо за тією самою схемою, скільки шансів діти дерев мають за несприятливих умов, наприклад, у випадку з тополями. Материнські дерева виробляють до 26 мільйонів насінин — щорічно{8}. ... перше ніж старі тополі йдуть на спочинок, вони утворюють понад мільярд насінин, що разом з пухом повітряною поштою переносяться на нові місцевості. Та й навіть тут, чисто статистично, може бути тільки один-єдиний переможець

...

"

"

вижити здатні лише найдужчі? Дерева відповіли б на це тільки хитаючи головою чи то пак кроною, їхній добробут залежить від суспільних зв’язків, і щойно зникають так звані «немічні», то втрачають усі. Ліс перестає бути закритою системою, гаряче сонце та штормові вітри проникають аж до ґрунту та змінюють вологий прохолодний клімат. Окрім того і сильні дерева протягом життя часто хворіють і в таких ситуаціях залежать від підтримки своїх слабших сусідів. А якщо їх немає, то навіть невеличка атака комах здатна вирішити долю багатовікових гігантів

...

саме в той час я збагнув, наскільки потужною є спільнота дерев. Ти сильний такою мірою, якою є сильний найслабший член твоєї спільноти — саме цей старий ремісничий вислів можна застосувати і до дерев. Й оскільки їм це відомо на інтуїтивному рівні, вони безумовно допомагають одне одному.

(Петер Воллебен Таємниче життя дерев)

"

"

Разом — краще

Дерева є дуже соціальними, вони допомагають одне одному. Проте для успішного існування в екосистемі лісу цього ще недостатньо

...

Тому ще мільйони років тому дерева об’єдналися з грибами. А гриби — це дивовижні створіння

...

за багатьма ознаками гриби подібні радше до тварин. Без харчових надходжень вони просто вмерли б з голоду. Тому вони жадають оплати у вигляді цукру та інших вуглеводів, які постачає їм їхній партнер — дерево. У цьому плані вимоги грибів делікатними аж ніяк не назвеш, адже за свої послуги вони хочуть аж до третини від усього виробництва поживних речовин{15}!

...

За багату цукрову винагороду гриби виконують іще кілька додаткових функцій у подарунок, наприклад, фільтрують важкі метали, що серйозно пошкодили б коріння, але не є проблематичними для грибів. А тоді щоосені виокремлені шкідливі речовини виринають на поверхню у вигляді гарних плодових тіл — білих або польських грибів, які ми приносимо додому. Не дивно, що радіоактивний цезій, котрий перебуває в надрах землі ще від часу катастрофи на ядерному реакторі в Чорнобилі 1986 року, досі можна знайти передовсім у грибах

"

"

Як виявили науковці, також і гриби не живуть без страховки, а тому сполучають своїм плетивом дерева не тільки одного виду, а й різних.

...

"



"

Хоч я вже розповів вам про найважливіших помічників дерев, але є ще й низка інших. Наприклад, дятли. Звісно, справжніми помічниками їх не назвати, та вони принаймні частково корисні для дерев.

...

Щоправда, дятла геть зовсім не цікавить добробут дерева, що особливо добре видно за його дуплом, яке він часто закладає в здорових представниках виду, сильно розколюючи та ранячи їх.

"

УспіхТримайтесь! І вірте...Вони є.Я чув. І навіть бачив.Чув, що привозять зовсім зелененьких, неокріплих, ніби паростків з підліску, і вже тут вони йдуть на полігон, у грязюки, і вперше беруть зброю. Дивно трршки. Вже 9міс було на це все. Весна. Літо. Осінь...Щоправда, бачив як тут новенькі нарікали на вже давню нестачу здоров'я. А їх питали, чому торік та нестача не заважала? Одразу після появи.Але це, мабуть, були "добровольці" дуже низького "левела". А решта -- кращі.Втім, якби вони прийшли влітку, коли нас вже треба було замінити -- то і нам, і їм, і всім було би краще...Йой...На жаль дерев'яні методи нам недосяжні:І є ж важлива відміність. Ті дерева, які нас більше цікавлять, люди тобто -- у них же ж є лапки!І тоді лісові стратегії можна було би впроваджувати значно дієвіше.От нам дуже пощастило, що рівень інтелекту колективного Заходу не гірший аніж у диких лісів, і вони (Захід) вирішили нам допомогти, немічним нам, якщо на перший погляд:Захід не захотів, аби шкідники і пекучі вітри з пекла..., з московії тобто -- лізли на їхні кордони. Прибалтські, польські, чи ще якісь.І от -- допомагають нам.І от -- їм не шкодить. Майже.Але потужність саме нашої спільноти і виживання саме "нашого лісу" -- це вже передусім наша справа.От тому й сумно, що ми не підіймаємо (активніше) найслабших на вищий рівень, не даємо їм змоги побути свої 1-2міс на узліссі, тобто фронті, й віднайти силу. Нидіють там, в тиловому затінку, бідолахи. Недобре це. "Зникають вони [з мобілізац.планів?] -- втрачаємо всі ми..." І хай це проявиться так само повільно як і в лісах -- від цього ж не краще буде...О. Грибочків би москвинам передати.Тих, що "плодові тіла".Чи є у нас зайві?А у нас це чомусь не працює...І всякі рєзнікови та президенти потім не можуть відповісти на петицію, яка просить дати тривалий відпочинок людям на фронті.А відписка (не по суті питання), і зображання дуже здивованої мордочки -- то не відповідь.А якщо вони (вдають) ніби не розуміють -- то хто ж тоді зрозуміє??І невже аж так розрахувують на втечу путлєра:А ще ж є дятли!Цікаво, хто у нас дятел(и)...?