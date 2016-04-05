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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 гру, 2022 17:38
sashaqbl написав: ЛАД написав:
И как с новорожденным при 13-14 градусах? Как купали, например?
Или "сколько там той зимы"?
Ну наразі ще живий. І здоровий. Скоро в інститут піде).
Купали у воді. Не розумію, в чому суть питання.
Сіль не в тому, що це нормально. Звісно, що норма - це 18-20 градусів.
Але наразі такої можливості немає, як не крути. І чим швидше люди це зрозуміють, тим коротшими будуть відключення електроенергії. Хоча, вангую, що більшість так і не зрозуміє, і ми будемо в темряві всю зиму...
Не очень себе представляю купание новорожденного при 13-14.
Живой-здоровый это прекрасно, но, думаю, при такой температуре в квартирах детская смертность выросла бы.
Отопление у нас всё же, в основном, зависит не от электричества, а от газа. От электричества только косвенно. Поэтому не уверен, что "наразі такої можливості немає". И в принципе, у нас в Харькове, насколько знаю, такую температуру выдерживают.
Отключения энергии слабо зависят от того, как и что люди поймут. Бытовые расходы э/э сократить достаточно сложно. Конечно, если пользоваться современной быттехникой, а не возвращаться к стирке с помощью стиральной доски и выварки.
Как я могу сократить потребление э/э, если у нас в доме всё только на электричестве, газа нет. Не готовить еду и не пользоваться стиральной машиной + выключить ТВ и комп?
Кстати, в Харькове уличное освещение выключено с самого начала войны.
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Додано: Чет 08 гру, 2022 17:43
Bobua написав: Успіх написав:
Йде 10й місяць війни - а ми з Вами щось тих добровольців(які б нас підмінили) так і не бачимо...
Тримайтесь! І вірте...
Вони є. Я чув. І навіть бачив.
У Мико повістки вже давно виписуються масово на зупинках транспорту, в супермаркетах, на ринках, просто на вулиці "мимоходом". Сьогодні бачила багато і в різних місцях, не зважаючи на дощ протягом усього дня.
Bobua написав:
А ще ж є дятли!
Цікаво, хто у нас дятел(и)...?
Таке враження, що на форумі - кожний другий, мабуть
Шукачі хароших рузьких та іже з ними.
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Додано: Чет 08 гру, 2022 17:46
Natt написав:
Та ні, давайте з Вашими
коментарями. Ви ж, напевно, шарите в темі і зможете прокоментувати цей потік е/е, правда? Заодно поясните надходження е/е зі Словаччини за той же період? Ну там щось з приводу балансування об'єднаної енергосистеми...
Ні, не шарю зовсім. Кількість е/енергії у своєї оселі бачу (чи не бачу). Якщо Ви в темі, поясніть, будь ласка. Знайшов Постанову від 14 березня 2018 року № 309 «Про затвердження Кодексу системи передачі» зі змінами, остання – 18.10.2022 р. Але багато літер, не осилю за 20 хв. Буду вдячний Вам за пояснення
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Додано: Чет 08 гру, 2022 17:49
ЛАД написав:
Бытовые расходы э/э сократить достаточно сложно. Конечно, если пользоваться современной быттехникой, а не возвращаться к стирке с помощью стиральной доски и выварки.
Хз. В мене в сімї відмова від мікрохвильовки, посудомийки і електрочайника скоротила споживання на третину.
Це ще до відключень, в жовтні. Зараз ще на 20 відсотків меший рахунок за листопад очікую.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Чет 08 гру, 2022 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 гру, 2022 17:50
ЛАД написав:
выключить ТВ и комп?
Комп з AMD процесором, а вони у нас популярні, бо дешевші, може тягти 300-400 Вт/год, а деякі ноути від 15, планшет +5 і для більшості без різниці. ТВ також різне є.
При зарядці-розрядці всяких безперебійників також витрачається більше, ніж при прямій подачі. Газові котли на електроніці зазнають при цій шарпанині збоїв та глюків.
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Додано: Чет 08 гру, 2022 17:54
sashaqbl написав:
Та якщо ви осилили хоча програму з математики за пятий клас, то просто пройдіться по всім точкам перетікання електроенергії на укр. кордоні і просумуйте, скільки заходить, а скільки виходить.
Дайте будь ласка посилання, де подивитись баланс перетікання електроенергії. Дякую.
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Додано: Чет 08 гру, 2022 17:59
antey1969 написав:
Население включает все и сразу, потому что не знает через сколько часов или минут электричество опять вырубят. Народ торопится тут же зарядить все что только можно, перестирать, перегладить, сварить кофе, перемыть посуду в машине, пропылесосить, дети прыгают тут же за компы с любимыми игрушками, у кого холодный дом, сразу же дуйки включают.
+100%. Так всі і робимо. Не буду казати, скільки підряд годин не було кілька разів Свети.
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Додано: Чет 08 гру, 2022 18:15
ЛАД написав:
как можно нагреть квартиру до нормальной температуры
писал уже 10 раз, устанавливаете кондиционер нормальный (а не тот что у вас под потолком) и будет вам счастье
Cooper&Hunter CH-S12FVX 35 м²
Cooper&Hunter CH-S18FVX 50 м²
пока мне хороший человек не подсказал,
я успел установить 2 кондея
(хотя они и инверторные, но это не то.)
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Додано: Чет 08 гру, 2022 18:38
кто пытался сделать переворот в Германии?
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