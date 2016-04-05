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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2927292829292930
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:38

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:И как с новорожденным при 13-14 градусах? Как купали, например?
Или "сколько там той зимы"?

Ну наразі ще живий. І здоровий. Скоро в інститут піде).
Купали у воді. Не розумію, в чому суть питання.
Сіль не в тому, що це нормально. Звісно, що норма - це 18-20 градусів.
Але наразі такої можливості немає, як не крути. І чим швидше люди це зрозуміють, тим коротшими будуть відключення електроенергії. Хоча, вангую, що більшість так і не зрозуміє, і ми будемо в темряві всю зиму...

Не очень себе представляю купание новорожденного при 13-14.
Живой-здоровый это прекрасно, но, думаю, при такой температуре в квартирах детская смертность выросла бы.
Отопление у нас всё же, в основном, зависит не от электричества, а от газа. От электричества только косвенно. Поэтому не уверен, что "наразі такої можливості немає". И в принципе, у нас в Харькове, насколько знаю, такую температуру выдерживают.
Отключения энергии слабо зависят от того, как и что люди поймут. Бытовые расходы э/э сократить достаточно сложно. Конечно, если пользоваться современной быттехникой, а не возвращаться к стирке с помощью стиральной доски и выварки.
Как я могу сократить потребление э/э, если у нас в доме всё только на электричестве, газа нет. Не готовить еду и не пользоваться стиральной машиной + выключить ТВ и комп?
Кстати, в Харькове уличное освещение выключено с самого начала войны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:43

  Bobua написав:
  Успіх написав:Йде 10й місяць війни - а ми з Вами щось тих добровольців(які б нас підмінили) так і не бачимо...


Тримайтесь! І вірте...
Вони є. Я чув. І навіть бачив.


У Мико повістки вже давно виписуються масово на зупинках транспорту, в супермаркетах, на ринках, просто на вулиці "мимоходом". Сьогодні бачила багато і в різних місцях, не зважаючи на дощ протягом усього дня.

  Bobua написав:А ще ж є дятли!
Цікаво, хто у нас дятел(и)...?


Таке враження, що на форумі - кожний другий, мабуть :roll: Шукачі хароших рузьких та іже з ними.
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:46

  Natt написав:Та ні, давайте з Вашими коментарями. Ви ж, напевно, шарите в темі і зможете прокоментувати цей потік е/е, правда? Заодно поясните надходження е/е зі Словаччини за той же період? Ну там щось з приводу балансування об'єднаної енергосистеми...

Ні, не шарю зовсім. Кількість е/енергії у своєї оселі бачу (чи не бачу). Якщо Ви в темі, поясніть, будь ласка. Знайшов Постанову від 14 березня 2018 року № 309 «Про затвердження Кодексу системи передачі» зі змінами, остання – 18.10.2022 р. Але багато літер, не осилю за 20 хв. Буду вдячний Вам за пояснення
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Бытовые расходы э/э сократить достаточно сложно. Конечно, если пользоваться современной быттехникой, а не возвращаться к стирке с помощью стиральной доски и выварки.

Хз. В мене в сімї відмова від мікрохвильовки, посудомийки і електрочайника скоротила споживання на третину.
Це ще до відключень, в жовтні. Зараз ще на 20 відсотків меший рахунок за листопад очікую.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 08 гру, 2022 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:выключить ТВ и комп?

Комп з AMD процесором, а вони у нас популярні, бо дешевші, може тягти 300-400 Вт/год, а деякі ноути від 15, планшет +5 і для більшості без різниці. ТВ також різне є.
При зарядці-розрядці всяких безперебійників також витрачається більше, ніж при прямій подачі. Газові котли на електроніці зазнають при цій шарпанині збоїв та глюків.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:54

  sashaqbl написав:Та якщо ви осилили хоча програму з математики за пятий клас, то просто пройдіться по всім точкам перетікання електроенергії на укр. кордоні і просумуйте, скільки заходить, а скільки виходить.

Дайте будь ласка посилання, де подивитись баланс перетікання електроенергії. Дякую.
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:59

  antey1969 написав:Население включает все и сразу, потому что не знает через сколько часов или минут электричество опять вырубят. Народ торопится тут же зарядить все что только можно, перестирать, перегладить, сварить кофе, перемыть посуду в машине, пропылесосить, дети прыгают тут же за компы с любимыми игрушками, у кого холодный дом, сразу же дуйки включают.

+100%. Так всі і робимо. Не буду казати, скільки підряд годин не було кілька разів Свети.
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:как можно нагреть квартиру до нормальной температуры


писал уже 10 раз, устанавливаете кондиционер нормальный (а не тот что у вас под потолком) и будет вам счастье

Cooper&Hunter CH-S12FVX 35 м²
Cooper&Hunter CH-S18FVX 50 м²

пока мне хороший человек не подсказал,
я успел установить 2 кондея LG (деньги зря потратил)
(хотя они и инверторные, но это не то.)
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 08 гру, 2022 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 18:38

кто пытался сделать переворот в Германии?

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