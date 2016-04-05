Вы и многие комментаторы почему-то ограничивают роль HIMARS-GMRLS «борьбой со сверхконцентрацией артиллерии». Но то, что мне рассказывали расквартированные в Новой Каховке, выводит роль этой системы гораздо выше. HIMARS не просто уничтожали артиллерию, а фактически всю военную инфраструктуру в городе, все располаги и склады, все места, где наблюдалась военная активность. Трупов русских воинов были сотни, ну и мирняк тоже страдал. Склады рвались так, что разносило целые кварталы. Но это была не только артиллерия — и танки, и БТР, и БМП, и личный состав, и матчасть. Взрывалось всё. Новую Каховку выжившие вспоминают с ужасом. Все здания с минимальным присутствием ВС РФ были поражены. И переправы тоже. Насколько я понимаю, аналогичное было во всех крупных городах и местах, на которые опирались ВС РФ.



HIMARS не просто положили конец сверхконцентрации артиллерии, они за лето сточили кадровую армию РФ. Которая сидела под обстрелами. А не только НМ ЛДНР. Некоторые элитные подразделения пытались давить GPS на самом конечном участке траектории, но ракеты проходили его на инерциалке и статистически (и практически) значимого увеличения КВО не произошло.



Сейчас у РФ фактически нет кадровой армии, и каждый месяц положение ВС РФ слабее. Производимые на замену вооружения и пополнения в виде мобилизованных даже близко не сопоставимы с тем, что потеряли в первый месяц войны, в предательском изначальном плане СВО, и добили поздней весной - летом.

