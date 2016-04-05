Під час повномасштабної війни Вінницький машинобудівний завод експортував до росії комплектуючі для ремонту військової техніки – Генпрокуратура
Через підконтрольні підприємства у Румунії, Туреччині та Казахстані йшло постачання шестерень, секційних насосів, гідромоторів, гідравлічного обладнання, які використовуються у військовій техніці на загальну суму понад 51 мільйонів гривень https://t.me/voynareal/44713
«Из окна нового Порше трудно рассмотреть закон», - мэр Чернигова Атрошенко обвинил в своем отстранении подчиненных Президента и будет подавать апелляцию
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что решение суда об отстранении его от должности мэра – это уничтожение самоуправления, ведь за него голоса отдали почти 80% черниговцев. Атрошенко обратился к Президенту с призывом заставить подчиненных действовать по закону и не дать внутреннему врагу уничтожить демократию.
Это называется - "во время войны нужно сплотится", как тут многие призывают
Но это означает, что говорить о том, кто разминировал Чонгар - не на часі
А вот открывать дела против Кривоноса и Атрошенко - на часі. А всё потому, что Атрошенко не в команде зелебобиков, ещё и с Кличко объединился
Комп з AMD процесором, а вони у нас популярні, бо дешевші, може тягти 300-400 Вт/год, а деякі ноути від 15, планшет +5 і для більшості без різниці. ТВ також різне є. При зарядці-розрядці всяких безперебійників також витрачається більше, ніж при прямій подачі. Газові котли на електроніці зазнають при цій шарпанині збоїв та глюків.
обычный, не игровой комп жрёт до 100 ватт кстати любителям охлаждаться, - сначала потекут окна, разведётся сырость, потом пойдёт плесень...
ЛАД написав:И как с новорожденным при 13-14 градусах? Как купали, например? Или "сколько там той зимы"?
Ну наразі ще живий. І здоровий. Скоро в інститут піде). Купали у воді. Не розумію, в чому суть питання. Сіль не в тому, що це нормально. Звісно, що норма - це 18-20 градусів. Але наразі такої можливості немає, як не крути. І чим швидше люди це зрозуміють, тим коротшими будуть відключення електроенергії. Хоча, вангую, що більшість так і не зрозуміє, і ми будемо в темряві всю зиму...
Я понимаю что вам хочется похвастаться что вы и Ваш ребёнок "моржи" которые могут спать на снегу и питаться прямо мороженой картошкой с грядки, но моё посещение открытого бассейна в детстве и юности с 83го по 90й годы, в том числе в холоднющую предчернобыльскую зиму 85-86 со снегом по колено, показывает что и минус 10 можно вылезти с бассейна где +25, постоять минуту в трусах мокрым на бортике в очереди на тумбочку и с неё плюхнуться с обледенелой поверхности в бассейн по траектории падающей с балкона трёхлитровой банки с огурцами. Пар с воды позволял перетерпеть мороз босиком и голяком. У вас наверно всё таки в ванной не +13 было, а намного побольше, и промежуточное помещение буферное было, где можно было плавно отойти от пара и 100% влажности и вытереть насухо голову и завернуться в халат? Ну не влажными же салфетками вы гигиену 2 года поддерживали. А по поводу комфортных и допустимых температур почитайте вообще про опыты доктора Йожефа Менгеле. Он по своему много чего доказал и опровернул, медицина катастроф(скорая помощь)на 99% его рук дело.
Комп з AMD процесором, а вони у нас популярні, бо дешевші, може тягти 300-400 Вт/год, а деякі ноути від 15, планшет +5 і для більшості без різниці. ТВ також різне є. При зарядці-розрядці всяких безперебійників також витрачається більше, ніж при прямій подачі. Газові котли на електроніці зазнають при цій шарпанині збоїв та глюків.
обычный, не игровой комп жрёт до 100 ватт
Увы. но жрёт он больше сотки ватт из-за блока питания КПД блока питания очень сильно зависит от нагрузки, чем меньше нагрузка, тем хуже КПД
А в не игровом компе блок питания, как правило, 300-500 Вт
Вы и многие комментаторы почему-то ограничивают роль HIMARS-GMRLS «борьбой со сверхконцентрацией артиллерии». Но то, что мне рассказывали расквартированные в Новой Каховке, выводит роль этой системы гораздо выше. HIMARS не просто уничтожали артиллерию, а фактически всю военную инфраструктуру в городе, все располаги и склады, все места, где наблюдалась военная активность. Трупов русских воинов были сотни, ну и мирняк тоже страдал. Склады рвались так, что разносило целые кварталы. Но это была не только артиллерия — и танки, и БТР, и БМП, и личный состав, и матчасть. Взрывалось всё. Новую Каховку выжившие вспоминают с ужасом. Все здания с минимальным присутствием ВС РФ были поражены. И переправы тоже. Насколько я понимаю, аналогичное было во всех крупных городах и местах, на которые опирались ВС РФ.
HIMARS не просто положили конец сверхконцентрации артиллерии, они за лето сточили кадровую армию РФ. Которая сидела под обстрелами. А не только НМ ЛДНР. Некоторые элитные подразделения пытались давить GPS на самом конечном участке траектории, но ракеты проходили его на инерциалке и статистически (и практически) значимого увеличения КВО не произошло.
Сейчас у РФ фактически нет кадровой армии, и каждый месяц положение ВС РФ слабее. Производимые на замену вооружения и пополнения в виде мобилизованных даже близко не сопоставимы с тем, что потеряли в первый месяц войны, в предательском изначальном плане СВО, и добили поздней весной - летом.
ЛАД написав:Бытовые расходы э/э сократить достаточно сложно. Конечно, если пользоваться современной быттехникой, а не возвращаться к стирке с помощью стиральной доски и выварки.
Хз. В мене в сімї відмова від мікрохвильовки, посудомийки і електрочайника скоротила споживання на третину. Це ще до відключень, в жовтні. Зараз ще на 20 відсотків меший рахунок за листопад очікую.
Можно ещё попробовать жить как лаптеногие на родине Деда Мороза. Греться только от костра или "руцкой печки" как у Емели, светить дорогу в снегу к толчку во дворе лучиной и из горячей еды употреблять только свежую водку с "Пятёрочки", чай на костре в сенЯх скипятить, а мыться это не по нашенски, летом в реке сполоснёмся, сколько той зимы? При любимом их Сралине без всех буржуйских плюшек жили и людЯми были!