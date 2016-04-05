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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 гру, 2022 19:57
Faceless написав:
Та шо ви такі всі ніжні, в мене було і +15, і нічого особливого, та й застуда не від температури виникає
Зганяв на одну ніч в Херсон забрати найнеобхідніші речі. З літа квартира була з вікнами на провітрювання. Так її і залишили ті, хто наглядав.
На вулиці було -4, в квартирі конд показав 0, а може він не вміє показувати мінуси, хз.
Увімкнув 2 конда , з 15 години до ночі гріли вони . До сну було +16 під стелею, біля ліжка і підлоги набагато менше.
Ніч провів ок, не замерз. На ранок на конд було майже комфортні..+17..18.. І біля підлоги більш-менш.
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Додано: Чет 08 гру, 2022 20:02
prodigy написав:
писал уже 10 раз, устанавливаете кондиционер нормальный (а не тот что у вас под потолком) и будет вам счастье
Cooper&Hunter CH-S12FVX 35 м²
Cooper&Hunter CH-S18FVX 50 м²
пока мне хороший человек не подсказал,
я успел установить 2 кондея LG (деньги зря потратил)
(хотя они и инверторные, но это не то.)
Как может Cooper&Hunter нагреть квартиру без света?
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otg
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Додано: Чет 08 гру, 2022 20:06
otg написав: prodigy написав:
писал уже 10 раз, устанавливаете кондиционер нормальный (а не тот что у вас под потолком) и будет вам счастье
Cooper&Hunter CH-S12FVX 35 м²
Cooper&Hunter CH-S18FVX 50 м²
пока мне хороший человек не подсказал,
я успел установить 2 кондея LG (деньги зря потратил)
(хотя они и инверторные, но это не то.)
Как может Cooper&Hunter нагреть квартиру без света?
пару недель назад спецы делали неплохие выкладки по этому поводу. Если очень сжато: автономную аккумуляторную батарею +электронный обвес, чтобы можно было хотя бы пару суток греться кондиционерами - собрать можно....за примерно 100тыс Долл....
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juristkostya
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Додано: Чет 08 гру, 2022 20:12
«На авиабазе в оккупированном Бердянске прогремели три мощных взрыва, а за ними еще 15 меньшей силы. Это повлекло за собой масштабный пожар. Почти все быстрые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия»«Украинские военные по наведению точных координат подразделением разведки Сил специальных операций «Бандерлоги» устроили настоящий ад оккупантам! Сначала на аэродроме раздалось 3 мощных взрыва. После чего последовало еще 15-20 взрывов меньшей силы. Известно, что на аэродроме было скопление вражеской техники: автомобилей и вражеских «птичек», которые наносили удары по позициям украинской армии», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что разведчики ССО 5 суток готовились к этой спецоперации, отслеживая скопление техники и ее передвижения.
На месте прилетов произошел масштабный пожар.
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