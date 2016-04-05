RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2929293029312932
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Та шо ви такі всі ніжні, в мене було і +15, і нічого особливого, та й застуда не від температури виникає

Зганяв на одну ніч в Херсон забрати найнеобхідніші речі. З літа квартира була з вікнами на провітрювання. Так її і залишили ті, хто наглядав.
На вулиці було -4, в квартирі конд показав 0, а може він не вміє показувати мінуси, хз.
Увімкнув 2 конда , з 15 години до ночі гріли вони . До сну було +16 під стелею, біля ліжка і підлоги набагато менше.
Ніч провів ок, не замерз. На ранок на конд було майже комфортні..+17..18.. І біля підлоги більш-менш.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8380
З нами з: 15.02.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1910 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 20:02

  prodigy написав:
писал уже 10 раз, устанавливаете кондиционер нормальный (а не тот что у вас под потолком) и будет вам счастье

Cooper&Hunter CH-S12FVX 35 м²
Cooper&Hunter CH-S18FVX 50 м²

пока мне хороший человек не подсказал,
я успел установить 2 кондея LG (деньги зря потратил)
(хотя они и инверторные, но это не то.)
Как может Cooper&Hunter нагреть квартиру без света? :)
otg
 
Повідомлень: 3281
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 20:06

  otg написав:
  prodigy написав:
писал уже 10 раз, устанавливаете кондиционер нормальный (а не тот что у вас под потолком) и будет вам счастье

Cooper&Hunter CH-S12FVX 35 м²
Cooper&Hunter CH-S18FVX 50 м²

пока мне хороший человек не подсказал,
я успел установить 2 кондея LG (деньги зря потратил)
(хотя они и инверторные, но это не то.)
Как может Cooper&Hunter нагреть квартиру без света? :)
пару недель назад спецы делали неплохие выкладки по этому поводу. Если очень сжато: автономную аккумуляторную батарею +электронный обвес, чтобы можно было хотя бы пару суток греться кондиционерами - собрать можно....за примерно 100тыс Долл....
juristkostya
 
Повідомлень: 5292
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 20:12

«На авиабазе в оккупированном Бердянске прогремели три мощных взрыва, а за ними еще 15 меньшей силы. Это повлекло за собой масштабный пожар. Почти все быстрые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия»«Украинские военные по наведению точных координат подразделением разведки Сил специальных операций «Бандерлоги» устроили настоящий ад оккупантам! Сначала на аэродроме раздалось 3 мощных взрыва. После чего последовало еще 15-20 взрывов меньшей силы. Известно, что на аэродроме было скопление вражеской техники: автомобилей и вражеских «птичек», которые наносили удары по позициям украинской армии», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что разведчики ССО 5 суток готовились к этой спецоперации, отслеживая скопление техники и ее передвижения.

На месте прилетов произошел масштабный пожар.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11113
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2929293029312932
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik, juristkostya і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108709
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 474221
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4331
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1469)
08.12.2022 19:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.