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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2930293129322933>
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Та шо ви такі всі ніжні, в мене було і +15, і нічого особливого, та й застуда не від температури виникає

Зганяв на одну ніч в Херсон забрати найнеобхідніші речі. З літа квартира була з вікнами на провітрювання. Так її і залишили ті, хто наглядав.
На вулиці було -4, в квартирі конд показав 0, а може він не вміє показувати мінуси, хз.
Увімкнув 2 конда , з 15 години до ночі гріли вони . До сну було +16 під стелею, біля ліжка і підлоги набагато менше.
Ніч провів ок, не замерз. На ранок на конд було майже комфортні..+17..18.. І біля підлоги більш-менш.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 20:02

  prodigy написав:
писал уже 10 раз, устанавливаете кондиционер нормальный (а не тот что у вас под потолком) и будет вам счастье

Cooper&Hunter CH-S12FVX 35 м²
Cooper&Hunter CH-S18FVX 50 м²

пока мне хороший человек не подсказал,
я успел установить 2 кондея LG (деньги зря потратил)
(хотя они и инверторные, но это не то.)
Как может Cooper&Hunter нагреть квартиру без света? :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 20:06

  otg написав:
  prodigy написав:
писал уже 10 раз, устанавливаете кондиционер нормальный (а не тот что у вас под потолком) и будет вам счастье

Cooper&Hunter CH-S12FVX 35 м²
Cooper&Hunter CH-S18FVX 50 м²

пока мне хороший человек не подсказал,
я успел установить 2 кондея LG (деньги зря потратил)
(хотя они и инверторные, но это не то.)
Как может Cooper&Hunter нагреть квартиру без света? :)
пару недель назад спецы делали неплохие выкладки по этому поводу. Если очень сжато: автономную аккумуляторную батарею +электронный обвес, чтобы можно было хотя бы пару суток греться кондиционерами - собрать можно....за примерно 100тыс Долл....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 20:12

«На авиабазе в оккупированном Бердянске прогремели три мощных взрыва, а за ними еще 15 меньшей силы. Это повлекло за собой масштабный пожар. Почти все быстрые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия»«Украинские военные по наведению точных координат подразделением разведки Сил специальных операций «Бандерлоги» устроили настоящий ад оккупантам! Сначала на аэродроме раздалось 3 мощных взрыва. После чего последовало еще 15-20 взрывов меньшей силы. Известно, что на аэродроме было скопление вражеской техники: автомобилей и вражеских «птичек», которые наносили удары по позициям украинской армии», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что разведчики ССО 5 суток готовились к этой спецоперации, отслеживая скопление техники и ее передвижения.

На месте прилетов произошел масштабный пожар.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 20:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Соромлюся запитати, ви вже бачили
аналогічні плани закупівель Китаю?

Звісно. Подивився, що в них на озброєнні, та що вони можуть виробляти.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_e ... ound_Force
я не путін... (лузер№1-2022)
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 20:48

Солдат в окопі не ниє що у Вас плюс ....
Бурят з педерації прийшов вбивати і гвалтувати з питанням
Хто вам разрешил лучше жить....

В мене питання до нитиків яких гребе/гризе що в сусідньому будинку світла більше ніж в нього
Ви за кого?
За солдата ЗСУ чи бурята з педерації?

ПС
Львівська, Судова Вишня
Батьки втратили єдиного сина і на виплати за його смерть поїхали в Польщу і пригнали Швидку з усім необхідним обладнанням з Польщі....яку передали побратимам сина.

Ось це - Україна і Українці

А нитики( з завидющими очима)- совки по суті...

Тому ще раз до ментальних совків
Невже ви вірите що Солдату в окопі під Бахмутом легше вас захищати ніж вам підняти дупу і спробувати себе забезпечити генератором/вебасто?

ППС
Вебасто з аналогами - ціна до 500 доларів, - альтернатива опаленню одної кімнати в квартирі при відсутності електроенергії...Там правда треба 12вольт...але велосипед з генератором від авто Вам в допомогу( ще 100 юаксів) і вебасто спрацює і самі погрієтесь акамулятор заряджаючи.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 20:50

  Hotab написав:
  Faceless написав:Та шо ви такі всі ніжні, в мене було і +15, і нічого особливого, та й застуда не від температури виникає

Зганяв на одну ніч в Херсон забрати найнеобхідніші речі. З літа квартира була з вікнами на провітрювання. Так її і залишили ті, хто наглядав.
На вулиці було -4, в квартирі конд показав 0, а може він не вміє показувати мінуси, хз.
Увімкнув 2 конда , з 15 години до ночі гріли вони . До сну було +16 під стелею, біля ліжка і підлоги набагато менше.
Ніч провів ок, не замерз. На ранок на конд було майже комфортні..+17..18.. І біля підлоги більш-менш.

я когда приезжаю на дачу, там +6 с 14:00 до 24:00 она протапливается печкой до + 16 , за ночь догоняется до +18, сейчас с вылетевшими окнами, хоть и заколоченными будет грустно, после - 10 на улице..., там говорят сейчас постоянные обстрелы, даже зажигательными боеприпасами... :cry:
  GALeon написав:Росія замовила сотні балістичних ракет і дронів в Ірану- Zeit з посиланням на джерела в ООН

заказать то она заказала, но ктож ей даст....
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 21:25

  Archivarius написав:
  antey1969 написав:Население включает все и сразу, потому что не знает через сколько часов или минут электричество опять вырубят. Народ торопится тут же зарядить все что только можно, перестирать, перегладить, сварить кофе, перемыть посуду в машине, пропылесосить, дети прыгают тут же за компы с любимыми игрушками, у кого холодный дом, сразу же дуйки включают.

+100%. Так всі і робимо. Не буду казати, скільки підряд годин не було кілька разів Свети.


Всі??? Кажіть за себе і інших не вплутуйте, коли ел. буде зникати на дні а не години.
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⚡️ЄС у новому пакеті санкцій заборонить експорт у РФ ноутбуків, жорстких дисків, камер та об'єктивів — Politicо (https://www.politico.eu/article/reveale ... s-in-full/).
Також стало відомо, які російські канали підпадуть під санкції — дії ліцензій на мовлення призупинять для "НТВ/НТВ Мир", "Росія 1", "РЕН ТВ" і Першого каналу
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 21:37

  барабашов написав:Можно ещё попробовать жить как лаптеногие на родине Деда Мороза.
Греться только от костра или "руцкой печки" как у Емели, светить дорогу в снегу к толчку во дворе лучиной

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vitaliian
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