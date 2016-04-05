Faceless написав:Та шо ви такі всі ніжні, в мене було і +15, і нічого особливого, та й застуда не від температури виникає
Зганяв на одну ніч в Херсон забрати найнеобхідніші речі. З літа квартира була з вікнами на провітрювання. Так її і залишили ті, хто наглядав. На вулиці було -4, в квартирі конд показав 0, а може він не вміє показувати мінуси, хз. Увімкнув 2 конда , з 15 години до ночі гріли вони . До сну було +16 під стелею, біля ліжка і підлоги набагато менше. Ніч провів ок, не замерз. На ранок на конд було майже комфортні..+17..18.. І біля підлоги більш-менш.
пока мне хороший человек не подсказал, я успел установить 2 кондея LG (деньги зря потратил) (хотя они и инверторные, но это не то.)
Как может Cooper&Hunter нагреть квартиру без света?
пару недель назад спецы делали неплохие выкладки по этому поводу. Если очень сжато: автономную аккумуляторную батарею +электронный обвес, чтобы можно было хотя бы пару суток греться кондиционерами - собрать можно....за примерно 100тыс Долл....
«На авиабазе в оккупированном Бердянске прогремели три мощных взрыва, а за ними еще 15 меньшей силы. Это повлекло за собой масштабный пожар. Почти все быстрые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия»«Украинские военные по наведению точных координат подразделением разведки Сил специальных операций «Бандерлоги» устроили настоящий ад оккупантам! Сначала на аэродроме раздалось 3 мощных взрыва. После чего последовало еще 15-20 взрывов меньшей силы. Известно, что на аэродроме было скопление вражеской техники: автомобилей и вражеских «птичек», которые наносили удары по позициям украинской армии», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что разведчики ССО 5 суток готовились к этой спецоперации, отслеживая скопление техники и ее передвижения.
Солдат в окопі не ниє що у Вас плюс .... Бурят з педерації прийшов вбивати і гвалтувати з питанням Хто вам разрешил лучше жить....
В мене питання до нитиків яких гребе/гризе що в сусідньому будинку світла більше ніж в нього Ви за кого? За солдата ЗСУ чи бурята з педерації?
ПС Львівська, Судова Вишня Батьки втратили єдиного сина і на виплати за його смерть поїхали в Польщу і пригнали Швидку з усім необхідним обладнанням з Польщі....яку передали побратимам сина.
Ось це - Україна і Українці
А нитики( з завидющими очима)- совки по суті...
Тому ще раз до ментальних совків Невже ви вірите що Солдату в окопі під Бахмутом легше вас захищати ніж вам підняти дупу і спробувати себе забезпечити генератором/вебасто?
ППС Вебасто з аналогами - ціна до 500 доларів, - альтернатива опаленню одної кімнати в квартирі при відсутності електроенергії...Там правда треба 12вольт...але велосипед з генератором від авто Вам в допомогу( ще 100 юаксів) і вебасто спрацює і самі погрієтесь акамулятор заряджаючи.
Faceless написав:Та шо ви такі всі ніжні, в мене було і +15, і нічого особливого, та й застуда не від температури виникає
Зганяв на одну ніч в Херсон забрати найнеобхідніші речі. З літа квартира була з вікнами на провітрювання. Так її і залишили ті, хто наглядав. На вулиці було -4, в квартирі конд показав 0, а може він не вміє показувати мінуси, хз. Увімкнув 2 конда , з 15 години до ночі гріли вони . До сну було +16 під стелею, біля ліжка і підлоги набагато менше. Ніч провів ок, не замерз. На ранок на конд було майже комфортні..+17..18.. І біля підлоги більш-менш.
я когда приезжаю на дачу, там +6 с 14:00 до 24:00 она протапливается печкой до + 16 , за ночь догоняется до +18, сейчас с вылетевшими окнами, хоть и заколоченными будет грустно, после - 10 на улице..., там говорят сейчас постоянные обстрелы, даже зажигательными боеприпасами...
GALeon написав:Росія замовила сотні балістичних ракет і дронів в Ірану- Zeit з посиланням на джерела в ООН
antey1969 написав:Население включает все и сразу, потому что не знает через сколько часов или минут электричество опять вырубят. Народ торопится тут же зарядить все что только можно, перестирать, перегладить, сварить кофе, перемыть посуду в машине, пропылесосить, дети прыгают тут же за компы с любимыми игрушками, у кого холодный дом, сразу же дуйки включают.
+100%. Так всі і робимо. Не буду казати, скільки підряд годин не було кілька разів Свети.
Всі??? Кажіть за себе і інших не вплутуйте, коли ел. буде зникати на дні а не години.
⚡️ЄС у новому пакеті санкцій заборонить експорт у РФ ноутбуків, жорстких дисків, камер та об'єктивів — Politicо (https://www.politico.eu/article/reveale ... s-in-full/). Також стало відомо, які російські канали підпадуть під санкції — дії ліцензій на мовлення призупинять для "НТВ/НТВ Мир", "Росія 1", "РЕН ТВ" і Першого каналу