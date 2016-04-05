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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2930293129322933
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 21:40

  барабашов написав:
  sashaqbl написав:Хз. В мене в сімї відмова від мікрохвильовки, посудомийки і електрочайника скоротила споживання на третину.
Це ще до відключень, в жовтні. Зараз ще на 20 відсотків меший рахунок за листопад очікую.

Можно ещё попробовать жить как лаптеногие на родине Деда Мороза.
Греться только от костра или "руцкой печки" как у Емели, светить дорогу в снегу к толчку во дворе лучиной и из горячей еды употреблять только свежую водку с "Пятёрочки", чай на костре в сенЯх скипятить, а мыться это не по нашенски, летом в реке сполоснёмся, сколько той зимы?
При любимом их Сралине без всех буржуйских плюшек жили и людЯми были!


Ну що ж ви так гіперболізуєте це питання? Те що ми пишемо, це не забаганки божевільних чи намагання зекономити 20 баксів. Це нова реальність на найближчі місяці а може й більше. Чим раніше це зрозуміє більшість, тим легше ми всі це пройдемо.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Чет 08 гру, 2022 21:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 21:40

  edvardd написав:ЄС у новому пакеті санкцій заборонить експорт у РФ ноутбуків, жорстких дисків, камер та об'єктивів — Politicо (https://www.politico.eu/article/reveale ... s-in-full/).
Також стало відомо, які російські канали підпадуть під санкції — дії ліцензій на мовлення призупинять для "НТВ/НТВ Мир", "Росія 1", "РЕН ТВ" і Першого каналу

Все ноутбуки делают в Китае. Серьезные объективы делает Япония. В Европе только leica и Jenoptik но это очень нишевая продукция. 99% фотографов никогда в руках не держали бренд leica настолько он редкий, Jenoptik ориентирован на рынок высокоточного медицинского оборудования, которое на РФ вряд ли производят. Они как и мы покупают его б/у

Жесткие диски
По данным на второй квартал 2019 года, осталось всего 3 основных производителя жёстких дисков — Seagate, WD и Toshiba
надо ли говорить что европейских компаний среди них нет?

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% ... 0%BA%D0%B8

отдельно ЛАДу отсылка к тому, что надо развивать производства. Видите по ссылке сколько компаний пыталось развивать производство жестких дисков? В итоге осталось целых три. Современная экономика сильно отличается даже от экономики 2000х, а от экономики 90х вообще небо и земля.
vitaliian
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