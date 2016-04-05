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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2931293229332934>
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 21:40

  барабашов написав:
  sashaqbl написав:Хз. В мене в сімї відмова від мікрохвильовки, посудомийки і електрочайника скоротила споживання на третину.
Це ще до відключень, в жовтні. Зараз ще на 20 відсотків меший рахунок за листопад очікую.

Можно ещё попробовать жить как лаптеногие на родине Деда Мороза.
Греться только от костра или "руцкой печки" как у Емели, светить дорогу в снегу к толчку во дворе лучиной и из горячей еды употреблять только свежую водку с "Пятёрочки", чай на костре в сенЯх скипятить, а мыться это не по нашенски, летом в реке сполоснёмся, сколько той зимы?
При любимом их Сралине без всех буржуйских плюшек жили и людЯми были!


Ну що ж ви так гіперболізуєте це питання? Те що ми пишемо, це не забаганки божевільних чи намагання зекономити 20 баксів. Це нова реальність на найближчі місяці а може й більше. Чим раніше це зрозуміє більшість, тим легше ми всі це пройдемо.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Чет 08 гру, 2022 21:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 21:40

  edvardd написав:ЄС у новому пакеті санкцій заборонить експорт у РФ ноутбуків, жорстких дисків, камер та об'єктивів — Politicо (https://www.politico.eu/article/reveale ... s-in-full/).
Також стало відомо, які російські канали підпадуть під санкції — дії ліцензій на мовлення призупинять для "НТВ/НТВ Мир", "Росія 1", "РЕН ТВ" і Першого каналу

Все ноутбуки делают в Китае. Серьезные объективы делает Япония. В Европе только leica и Jenoptik но это очень нишевая продукция. 99% фотографов никогда в руках не держали бренд leica настолько он редкий, Jenoptik ориентирован на рынок высокоточного медицинского оборудования, которое на РФ вряд ли производит. Они как и мы покупают его б/у

Жесткие диски
По данным на второй квартал 2019 года, осталось всего 3 основных производителя жёстких дисков — Seagate, WD и Toshiba
надо ли говорить что европейских компаний среди них нет?

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% ... 0%BA%D0%B8

отдельно ЛАДу к тому, что надо развивать производства. Видите (по ссылке) сколько компаний пыталось развивать производство жестких дисков? В итоге осталось целых три. Невыгодно строить 100 заводов для производства высокоточного оборудования. Достаточно трёх. Такая же ситуация со струйными принтерами. Всего три производителя на весь мир.

Современная экономика сильно отличается даже от экономики 2000х, а от экономики 90х вообще небо и земля.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 08 гру, 2022 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 22:02

  vitaliian написав:Серьезные объективы делает Япония. В Европе только leica

Охосссспаде....
Не владеете темой - используйте Гугл, но отсебятину-то зачем?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 22:07

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Серьезные объективы делает Япония. В Европе только leica

Охосссспаде....
Не владеете темой - используйте Гугл, но отсебятину-то зачем?

Вас послать? Вы нарываетесь
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 08 гру, 2022 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 22:07

  Archivarius написав:
  Natt написав:Та ні, давайте з Вашими коментарями. Ви ж, напевно, шарите в темі і зможете прокоментувати цей потік е/е, правда? Заодно поясните надходження е/е зі Словаччини за той же період? Ну там щось з приводу балансування об'єднаної енергосистеми...

Ні, не шарю зовсім. Кількість е/енергії у своєї оселі бачу (чи не бачу). Якщо Ви в темі, поясніть, будь ласка. Знайшов Постанову від 14 березня 2018 року № 309 «Про затвердження Кодексу системи передачі» зі змінами, остання – 18.10.2022 р. Але багато літер, не осилю за 20 хв. Буду вдячний Вам за пояснення

То якщо не шарите, до чого Ваші натяки на зраду? Нам в принципі і вороже ІПСО не дуже потрібне, ми й самі непогано справляємося, так?
То не експорт, а фізичний перетік е/е по системі, така ж кількість е/е заходить в Україну з іншої сусідньої краіни, це якщо зовсім схематично. По Вашому ж посиланню це можна відслідкувати, просто відкривайте не умовну Угорщину, а Словаччину чи Молдову (і ні, це не імпорт). Це називається балансування системи, просто відбувається воно тепер не всередині однієї нашої України, а всередині об'єднаної системи з іншими країнами. Це ніяким чином не стосується кількості е/е у Вашій оселі взагалі.
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 22:08

juristkostya

ждем аргументы
серьезно, у нас же тут дискуссия
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 22:12

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Серьезные объективы делает Япония. В Европе только leica

Охосссспаде....
Не владеете темой - используйте Гугл, но отсебятину-то зачем?

Вас послать? Вы нарываетесь
послать проще, чем изучить вопрос, кто бы спорил....
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 22:15

  Natt написав:просто відбувається воно тепер не всередині однієї нашої України, а всередині об'єднаної системи з іншими країнами.

Внутри Украины оно никогда и не балансировалось. Просто, раньше мы балансировались за счёт многочисленных часовых поясов РФ. "Так исторически сложилось"
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 22:29

  juristkostya написав:послать проще, чем изучить вопрос, кто бы спорил
давайте перечислите европейских производителей объективов а я перечислю японских. Вы ж наверное изучили вопрос. Или вы форумное трепло?

Nikon
Canon
Sigma
Fuji
Zenza
Olympus
Panasonic
Tokina
Seikou
Pentax
Cosmicar

И ещё наверное не все
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 08 гру, 2022 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 22:38

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:послать проще, чем изучить вопрос, кто бы спорил
давайте перечислите европейских производителей объективов а я перечислю японских. Вы ж наверное изучили вопрос. Или вы форумное трепло?

Предлагаю начать с того, что "японская фирма" совершенно не тождественно вашему "Япония делает". Перечисление европейских производителей будет уже темой докторской диссертации
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