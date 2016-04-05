вы переводите тему на другую, называйте европейских производителей объективов если вы владеете темой. Или вы трепло?
О том где что делают - отдельный разговор. Если на Foxconn делают айфоны это не даёт ей статус правообладателя.
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Додано: Чет 08 гру, 2022 22:59
Додано: Чет 08 гру, 2022 23:01
Додано: Чет 08 гру, 2022 23:03
Додано: Чет 08 гру, 2022 23:52
сегодня вы обосрались по по уши. Под словом Япония я имел в виду японские компании, а не территорию на которой они что то делают.
Административные территории к слову не производят ничего. Производят люди, компании, у которых есть соответствующие патенты, технологии и менеджмент.
От того что айфоны производят в Китае, никто не считает этот брэнд китайским, может быть кроме вас. Вы же решили поумничать, что японские марки объективов собирают в других странах, типа вы один это знаете, а все вокруг идиоты.
Европейских производителей (или правообладателей) вы не перечислили. Никаких аргументов не привели. Как итог вы дешевое форумное трепло.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 гру, 2022 00:02, всього редагувалось 7 разів.
Додано: Чет 08 гру, 2022 23:54
Я говорю всего лишь что никакие веерные, схоластические,аварийные или другие отключения не помогут на долгосроке зимой в мороз СЪЭКОНОМИТЬ электроэнергию в сопоставимых с потреблением масштабах
Вот у нас убрали электротранспорт, понятно что пустые 10ти тонные троллейбусы ночью(20.00-22.00) и днём и в выходные гонять невыгодно, да и трамваем ездят одни льготники(и я люблю,но то детская тяга к поездам PICO и тем трамваям на двух осях КТМ), но из-за того что у нас сожгли крупное АТП с маршрутками 29 сентября, и маршруток меньше стало, а ездить хоть куда то людям и тем более на работу с массивов и Приднепровска надо, транспорт забит наглухо даже в 14.00 когда никто никуда не едет, и бабками-льготницами тоже.
Выключили свет и отопление в морозы не по графику, закрыли магазины тем, что отрезали им свет, еду на деревьях как в 1932м собирать или на закрытые властью рынки(тоже без ЭЭ) ехать, а потом сырое жрать? всё делается как специально для раздрачивания населения(погуглите табачные бунты 90го года,ну и результаты антиалкогольной компании 86-91годов), ибо, повторяю, я регулярно виду неотключаемые дома, в которых знаю живут шишки и шишечки как из прошлых рыгов, так и с нынешних Слуг.
Если вам надо для существования допустим при +1грд на улице пусть 50Мдж тепловой энергии в доме на чел и 3500ККал в виде еды на сутки, то рискните пару месяцев при -5 сократить эти мизерные расходы в масштабах страны хотя бы вдвое, 10-20% это ниочём и ваши 100кВт/ч в месяц экономии в темноте и без стиралки и отопления хоть масляным радиатором не будут заметны на фоне потребления УкрЗализныцей или допустим просто потерь при передаче ЭЭ 1МВ на Молдову и Словакию с наших днепровских ТЭС/ГЭС
Додано: П'ят 09 гру, 2022 00:56
У вас есть газ и вы вместо э/э кипятите воду и готовите на газе. Это, действительно, уменьшает расход э/э и ваши счета за неё.
Выгодно ли это с точки зрения государства? Не знаю, но не уверен. Вы всё равно расходуете энергию. Что экономичнее, кто знает.
Да сегодня это нужно для восстановления электрической энергосистемы. Но, надеюсь, её удастся восстановить достаточно быстро.
А если завтра начнут стрелять по газовым магистралям?
P.s. У меня, кстати, возможностей такой экономии, как у вас, нет - в доме кроме электричества ничего нет. Разве что костёр посреди комнаты развести.
К сожалению, от того, как быстро люди это поймут, мало что зависит. Больше зависит от того, продолжатся ли обстрелы, и от того, как быстро энергетики смогут восстановить систему до приемлемого уровня.
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