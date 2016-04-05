Додано: Чет 08 гру, 2022 23:54

drevlyanin написав: барабашов написав: sashaqbl написав: Хз. В мене в сімї відмова від мікрохвильовки, посудомийки і електрочайника скоротила споживання на третину.

Це ще до відключень, в жовтні. Зараз ще на 20 відсотків меший рахунок за листопад очікую. Хз. В мене в сімї відмова від мікрохвильовки, посудомийки і електрочайника скоротила споживання на третину.Це ще до відключень, в жовтні. Зараз ще на 20 відсотків меший рахунок за листопад очікую.

Можно ещё попробовать жить как лаптеногие на родине Деда Мороза.

Греться только от костра или "руцкой печки" как у Емели, светить дорогу в снегу к толчку во дворе лучиной и из горячей еды употреблять только свежую водку с "Пятёрочки", чай на костре в сенЯх скипятить, а мыться это не по нашенски, летом в реке сполоснёмся, сколько той зимы?

При любимом их Сралине без всех буржуйских плюшек жили и людЯми были! Можно ещё попробовать жить как лаптеногие на родине Деда Мороза.Греться только от костра или "руцкой печки" как у Емели, светить дорогу в снегу к толчку во дворе лучиной и из горячей еды употреблять только свежую водку с "Пятёрочки", чай на костре в сенЯх скипятить, а мыться это не по нашенски, летом в реке сполоснёмся, сколько той зимы?При любимом их Сралине без всех буржуйских плюшек жили и людЯми были!



Ну що ж ви так гіперболізуєте це питання? Те що ми пишемо, це не забаганки божевільних чи намагання зекономити 20 баксів. Це нова реальність на найближчі місяці а може й більше. Чим раніше це зрозуміє більшість, тим легше ми всі це пройдемо. Ну що ж ви так гіперболізуєте це питання? Те що ми пишемо, це не забаганки божевільних чи намагання зекономити 20 баксів. Це нова реальність на найближчі місяці а може й більше. Чим раніше це зрозуміє більшість, тим легше ми всі це пройдемо.

Я говорю всего лишь что никакие веерные, схоластические,аварийные или другие отключения не помогут на долгосроке зимой в мороз СЪЭКОНОМИТЬ электроэнергию в сопоставимых с потреблением масштабахВот у нас убрали электротранспорт, понятно что пустые 10ти тонные троллейбусы ночью(20.00-22.00) и днём и в выходные гонять невыгодно, да и трамваем ездят одни льготники(и я люблю,но то детская тяга к поездам PICO и тем трамваям на двух осях КТМ), но из-за того что у нас сожгли крупное АТП с маршрутками 29 сентября, и маршруток меньше стало, а ездить хоть куда то людям и тем более на работу с массивов и Приднепровска надо, транспорт забит наглухо даже в 14.00 когда никто никуда не едет, и бабками-льготницами тоже.Выключили свет и отопление в морозы не по графику, закрыли магазины тем, что отрезали им свет, еду на деревьях как в 1932м собирать или на закрытые властью рынки(тоже без ЭЭ) ехать, а потом сырое жрать? всё делается как специально для раздрачивания населения(погуглите табачные бунты 90го года,ну и результаты антиалкогольной компании 86-91годов), ибо, повторяю, я регулярно виду неотключаемые дома, в которых знаю живут шишки и шишечки как из прошлых рыгов, так и с нынешних Слуг.Если вам надо для существования допустим при +1грд на улице пусть 50Мдж тепловой энергии в доме на чел и 3500ККал в виде еды на сутки, то рискните пару месяцев при -5 сократить эти мизерные расходы в масштабах страны хотя бы вдвое, 10-20% это ниочём и ваши 100кВт/ч в месяц экономии в темноте и без стиралки и отопления хоть масляным радиатором не будут заметны на фоне потребления УкрЗализныцей или допустим просто потерь при передаче ЭЭ 1МВ на Молдову и Словакию с наших днепровских ТЭС/ГЭС