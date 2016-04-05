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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2932293329342935>
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 22:59

  juristkostya написав:Япония делает
вы переводите тему на другую, называйте европейских производителей объективов если вы владеете темой. Или вы трепло?

О том где что делают - отдельный разговор. Если на Foxconn делают айфоны это не даёт ей статус правообладателя.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 23:01

  vitaliian написав:И ещё наверное не все

Сложный вопрос.
С одной стороны, вы пропустили реально существующих, но в то же время написали уже умерших. Короче, глубокое знание предмета налицо
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 23:03

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Япония делает
вы переводите тему на другую,

Ничуть. Вы исходно написали "Япония делает", а потом попытались незаметно подменить на "японская фирма". Сразу говорю: не выйдет.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 23:52

  juristkostya написав:Ничуть. Вы исходно написали "Япония делает", а потом попытались незаметно подменить на "японская фирма
сегодня вы обосрались по по уши. Под словом Япония я имел в виду японские компании, а не территорию на которой они что то делают.

Административные территории к слову не производят ничего. Производят люди, компании, у которых есть соответствующие патенты, технологии и менеджмент.

От того что айфоны производят в Китае, никто не считает этот брэнд китайским, может быть кроме вас. Вы же решили поумничать, что японские марки объективов собирают в других странах, типа вы один это знаете, а все вокруг идиоты.

Европейских производителей (или правообладателей) вы не перечислили. Никаких аргументов не привели. Как итог вы дешевое форумное трепло.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 гру, 2022 00:02, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 23:54

  drevlyanin написав:
  барабашов написав:
  sashaqbl написав:Хз. В мене в сімї відмова від мікрохвильовки, посудомийки і електрочайника скоротила споживання на третину.
Це ще до відключень, в жовтні. Зараз ще на 20 відсотків меший рахунок за листопад очікую.

Можно ещё попробовать жить как лаптеногие на родине Деда Мороза.
Греться только от костра или "руцкой печки" как у Емели, светить дорогу в снегу к толчку во дворе лучиной и из горячей еды употреблять только свежую водку с "Пятёрочки", чай на костре в сенЯх скипятить, а мыться это не по нашенски, летом в реке сполоснёмся, сколько той зимы?
При любимом их Сралине без всех буржуйских плюшек жили и людЯми были!


Ну що ж ви так гіперболізуєте це питання? Те що ми пишемо, це не забаганки божевільних чи намагання зекономити 20 баксів. Це нова реальність на найближчі місяці а може й більше. Чим раніше це зрозуміє більшість, тим легше ми всі це пройдемо.

Я говорю всего лишь что никакие веерные, схоластические,аварийные или другие отключения не помогут на долгосроке зимой в мороз СЪЭКОНОМИТЬ электроэнергию в сопоставимых с потреблением масштабах
Вот у нас убрали электротранспорт, понятно что пустые 10ти тонные троллейбусы ночью(20.00-22.00) и днём и в выходные гонять невыгодно, да и трамваем ездят одни льготники(и я люблю,но то детская тяга к поездам PICO и тем трамваям на двух осях КТМ), но из-за того что у нас сожгли крупное АТП с маршрутками 29 сентября, и маршруток меньше стало, а ездить хоть куда то людям и тем более на работу с массивов и Приднепровска надо, транспорт забит наглухо даже в 14.00 когда никто никуда не едет, и бабками-льготницами тоже.
Выключили свет и отопление в морозы не по графику, закрыли магазины тем, что отрезали им свет, еду на деревьях как в 1932м собирать или на закрытые властью рынки(тоже без ЭЭ) ехать, а потом сырое жрать? всё делается как специально для раздрачивания населения(погуглите табачные бунты 90го года,ну и результаты антиалкогольной компании 86-91годов), ибо, повторяю, я регулярно виду неотключаемые дома, в которых знаю живут шишки и шишечки как из прошлых рыгов, так и с нынешних Слуг.
Если вам надо для существования допустим при +1грд на улице пусть 50Мдж тепловой энергии в доме на чел и 3500ККал в виде еды на сутки, то рискните пару месяцев при -5 сократить эти мизерные расходы в масштабах страны хотя бы вдвое, 10-20% это ниочём и ваши 100кВт/ч в месяц экономии в темноте и без стиралки и отопления хоть масляным радиатором не будут заметны на фоне потребления УкрЗализныцей или допустим просто потерь при передаче ЭЭ 1МВ на Молдову и Словакию с наших днепровских ТЭС/ГЭС
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 00:56

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Бытовые расходы э/э сократить достаточно сложно. Конечно, если пользоваться современной быттехникой, а не возвращаться к стирке с помощью стиральной доски и выварки.

Хз. В мене в сімї відмова від мікрохвильовки, посудомийки і електрочайника скоротила споживання на третину.
Це ще до відключень, в жовтні. Зараз ще на 20 відсотків меший рахунок за листопад очікую.

У вас есть газ и вы вместо э/э кипятите воду и готовите на газе. Это, действительно, уменьшает расход э/э и ваши счета за неё.
Выгодно ли это с точки зрения государства? Не знаю, но не уверен. Вы всё равно расходуете энергию. Что экономичнее, кто знает.
Да сегодня это нужно для восстановления электрической энергосистемы. Но, надеюсь, её удастся восстановить достаточно быстро.
А если завтра начнут стрелять по газовым магистралям?

P.s. У меня, кстати, возможностей такой экономии, как у вас, нет - в доме кроме электричества ничего нет. Разве что костёр посреди комнаты развести. :)

Звісно, що норма - це 18-20 градусів.
Але наразі такої можливості немає, як не крути. І чим швидше люди це зрозуміють, тим коротшими будуть відключення електроенергії. Хоча, вангую, що більшість так і не зрозуміє, і ми будемо в темряві всю зиму...

К сожалению, от того, как быстро люди это поймут, мало что зависит. Больше зависит от того, продолжатся ли обстрелы, и от того, как быстро энергетики смогут восстановить систему до приемлемого уровня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 01:18

  prodigy написав:
  ЛАД написав:как можно нагреть квартиру до нормальной температуры


писал уже 10 раз, устанавливаете кондиционер нормальный (а не тот что у вас под потолком) и будет вам счастье

Cooper&Hunter CH-S12FVX 35 м²
Cooper&Hunter CH-S18FVX 50 м²

пока мне хороший человек не подсказал,
я успел установить 2 кондея LG (деньги зря потратил)
(хотя они и инверторные, но это не то.)

У меня инвертор Хитачи и кусок тёплого пола. Вполне устраивает, кондёр нагревает квартиру очень быстро. Уже писал, как-то 2 года жил только на таком отоплении. К сожалению, отключиться от домовой системы нельзя.
Возможно, Ваша рекомендация лучше, но Вы же понимаете, менять хорошо работающее оборудование не буду.
И да, как уже писал Костя, при отсутствии э/э не поможет никакой кондёр.

Ой+
Комп з AMD процесором, а вони у нас популярні, бо дешевші, може тягти 300-400 Вт/год, а деякі ноути від 15, планшет +5 і для більшості без різниці. ТВ також різне є....

Согласен. Но опять же, уверен, Вы понимаете, что никто не будет менять сегодня хорошо работающие приборы - компы, ТВ, холодильники и пр. - на более энергоэффективные. Это не окупится. Всё это меняют, когда выходит из строя или совсем уж безнадёжно устаревает (первое обычно происходит раньше).
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 09 гру, 2022 01:31, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 01:27

  prodigy написав:кто пытался сделать переворот в Германии?
...wwrZlCFymtw...

Я, конечно, понимаю, что Гончаренко крутой чувак и здорово разбирается во всех вопросах, в т.ч. и в немецких праворадикалах и в их связях с РФ. :)
Но вот почему-то на Западе всё это излагают немного не так:
За свержением власти в Германии, по мнению участников сети, должно было последовать вмешательство "Альянса" - тайного союза правительств, разведывательных служб и вооруженных сил нескольких государств, включая Россию и США. Подозреваемые считали, как утверждают в прокуратуре, что переходное правительство Германии должно провести переговоры о новом государственном устройстве со странами-победительницами во Второй мировой войне. При этом главным участником переговоров должна была выступить Россия.

Следователи выяснили, что принц Генрих XIII установил контакт с представителями РФ в Германии, но доказательств того, что они отреагировали на его обращение положительно, на сегодняшний день нет. В России уже отреагировали на это заявление прокуратуры.

В посольстве РФ в Берлине, заверили, что российские дипучреждения в ФРГ "не поддерживают контакты с представителями террористических группировок и иных нелегальных формирований". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "ни о какой причастности России к ситуации не может быть речи", добавив, что "власти ФРГ сами это констатируют".

https://www.dw.com/ru/cto-izvestno-o-podgotovke-putca-v-germanii-i-pri-cem-zdes-rossia/a-64019948
Вы меня ругаете за фонтанку и аналогичное, но, простите, то, что Вы принесли, гораздо хуже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 01:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Выключили свет и отопление в морозы не по графику, закрыли магазины тем, что отрезали им свет, еду на деревьях как в 1932м собирать или на закрытые властью рынки(тоже без ЭЭ) ехать, а потом сырое жрать? всё делается как специально для раздрачивания населения(погуглите табачные бунты 90го года,ну и результаты антиалкогольной компании 86-91годов), ибо, повторяю, я регулярно виду неотключаемые дома, в которых знаю живут шишки и шишечки как из прошлых рыгов, так и с нынешних Слуг.

Малодействующая методичка. на кого она ориентирована - давно уже смились.
А кто остался, они такое не читают и не воспринимают.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 01:37

  drevlyanin написав:
  барабашов написав:.......
Можно ещё попробовать жить как лаптеногие на родине Деда Мороза.
Греться только от костра или "руцкой печки" как у Емели, светить дорогу в снегу к толчку во дворе лучиной и из горячей еды употреблять только свежую водку с "Пятёрочки", чай на костре в сенЯх скипятить, а мыться это не по нашенски, летом в реке сполоснёмся, сколько той зимы?
При любимом их Сралине без всех буржуйских плюшек жили и людЯми были!


Ну що ж ви так гіперболізуєте це питання? Те що ми пишемо, це не забаганки божевільних чи намагання зекономити 20 баксів. Це нова реальність на найближчі місяці а може й більше. Чим раніше це зрозуміє більшість, тим легше ми всі це пройдемо.

Чуть выше писал - к сожалению, от нашего розуміння мало що залежить.
Да и вообще, рассчитывать на сознательность идея сомнительная, значительно проще и лучше хорошо организовать плановые отключения. Когда-то это делали и хорошо работало.
ЛАД
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