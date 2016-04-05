vitaliian написав:........ отдельно ЛАДу к тому, что надо развивать производства. Видите (по ссылке) сколько компаний пыталось развивать производство жестких дисков? В итоге осталось целых три. Невыгодно строить 100 заводов для производства высокоточного оборудования. Достаточно трёх. Такая же ситуация со струйными принтерами. Всего три производителя на весь мир.
Современная экономика сильно отличается даже от экономики 2000х, а от экономики 90х вообще небо и земля.
Насчёт "небо и земля" - сильное преувеличение, но отличия, действительно, заметные. Но если говорить не о фирмах, а о предприятиях, то те или другие работают всё же во всех странах. Вы не сможете назвать ни одного развитого государства, в котором не было бы работающих промышленных предприятий. Мне как-то всё равно, кто будет владельцем завода - лишь бы этот завод работал в Украине и обеспечивал людям рабочие места. Как-то во всех странах находятся отрасли, которые работают и развиваются. Надо и нам искать свои ниши. Тут часто смеются над отсталостью России. Да, она сильно отстаёт от передовых стран, так же, как отставал и Союз. Но, к сожалению, мы отстаём ещё больше. И придётся догонять. Если этого не делать, и люди по-прежнему будут уезжать на Запад (особенно учёные, конструкторы, инженеры), то ради чего мы разорвали с РФ? Ещё раз, вспомните 91 год, референдум, лозунги о "второй Франции", листовки, которые тогда массово раздавались.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 09 гру, 2022 02:01, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:В ЄС роблять ноутбуки чи камери ?
Наразі українські фахівці виготовляють для потреб армії різного рода пристрої та обладнання. Постачання йде з ЄС , зі складів , які сформовані для таких цілей. Можливо замовляти і в Китаї, але це витрати часу. Ось і відповідь. Русичі на свої розвідовальні БПЛА прив"язуть цифрові фотоапарати і керують ними з ноутів.
17:45 Жозеп Боррель: Война в Украине показала нехватку «оборонных возможностей» ЕС Война на Украине истощила запасы вооружений в странах Европейского союза и показала, что ЕС не хватает «основных оборонных возможностей», чтобы защитить себя в случае конфликта, предупредил в четверг, 8 декабря, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Нам не хватает возможностей, необходимых для защиты от угроз более высокого уровня из-за многолетнего недоинвестирования», — сказал Боррель, выступая перед участниками ежегодной конференции Европейского оборонного агентства EDA. По его словам, запасы оружия, поставляемого странами ЕС Украине, истощаются, поскольку европейский военно-промышленный комплекс годами не получал должного финансирования. ..........
За последний месяц Вооруженные силы Украины приняли в эксплуатацию семь образцов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), произведенных в этой стране. „В настоящее время на рассмотрении находится еще 19 заявок о допуске к эксплуатации БПЛА украинского производства. Мы планируем принять решение по ним до конца года“, - написал в соцсети Facebook министр обороны Украины Алексей Резников. Ранее, по его словам, ВСУ получали 1-2 образца БПЛА в год.
Российские военные завезли несколько реактивных систем залпового огня (РСЗО) „Град“ на захваченную Запорожскую атомную электростанцию. Об этом украинское предприятие „Энергоатом“ уведомило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). По информации украинской стороны, РЗСО размещены возле энергоблока № 6, рядом с территорией сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где раньше в тайном режиме строили некие „защитные сооружения“. „Наиболее вероятная готовящаяся провокация – обстрелы противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец, этими установками „Град“ непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь „прикрытием“ энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива“, - отмечается в сообщении пресс-службы „Энергоатома“.
В намерении нанести новым пакетом санкций вред ВПК России, Еврокомиссия наложит санкции на 169 организаций, поставляющих товары, "которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России", пишет Politico со ссылкой на полученные документы.
Помимо прочего, ЕС собирается запретить экспорт в Россию ноутбуков, жестких дисков, фотокамер и объективов. Будет также расширен список санкционных товаров, используемых в авиации и космической отрасли. Ограничения также коснутся двигателей для дронов, химическое и биологическое оборудование, а также средств борьбы с беспорядками.
В отдельном документе оговариваются планы прекратить лицензии на вещание для НТВ, "Мир", "Россия-1", "РЕН ТВ" и "Первый канал", а также ввести санкции против командующего связанным с ЧВК Вагнера отрядом "Русич" Яна Петровского.
Генераторы из Франции для украинской зимы ++01.50++
В Украину доставлен груз из Франции - сто генераторов средней мощности, которые должны помочь жителям страны пережить зиму в условиях непрекращающихся обстрелов Россией украинской критической инфраструктуры. Груз принял заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров. Генераторы были приобретены в рамках проекта Механизма гражданской защиты Европейского Союза (UCPM), сообщило Министерство энергетики Украины.