Додано: П'ят 09 гру, 2022 01:57

vitaliian написав: ........

отдельно ЛАДу к тому, что надо развивать производства. Видите (по ссылке) сколько компаний пыталось развивать производство жестких дисков? В итоге осталось целых три. Невыгодно строить 100 заводов для производства высокоточного оборудования. Достаточно трёх. Такая же ситуация со струйными принтерами. Всего три производителя на весь мир.



Современная экономика сильно отличается даже от экономики 2000х, а от экономики 90х вообще небо и земля. ........отдельно ЛАДу к тому, что надо развивать производства. Видите (по ссылке) сколько компаний пыталось развивать производство жестких дисков? В итоге осталось целых три. Невыгодно строить 100 заводов для производства высокоточного оборудования. Достаточно трёх. Такая же ситуация со струйными принтерами. Всего три производителя на весь мир.Современная экономика сильно отличается даже от экономики 2000х, а от экономики 90х вообще небо и земля.

Насчёт "небо и земля" - сильное преувеличение, но отличия, действительно, заметные.Но если говорить не о фирмах, а о предприятиях, то те или другие работают всё же во всех странах.Вы не сможете назвать ни одного развитого государства, в котором не было бы работающих промышленных предприятий.Мне как-то всё равно, кто будет владельцем завода - лишь бы этот завод работал в Украине и обеспечивал людям рабочие места.Как-то во всех странах находятся отрасли, которые работают и развиваются. Надо и нам искать свои ниши.Тут часто смеются над отсталостью России. Да, она сильно отстаёт от передовых стран, так же, как отставал и Союз.Но, к сожалению, мы отстаём ещё больше. И придётся догонять. Если этого не делать, и люди по-прежнему будут уезжать на Запад (особенно учёные, конструкторы, инженеры), то ради чего мы разорвали с РФ?Ещё раз, вспомните 91 год, референдум, лозунги о "второй Франции", листовки, которые тогда массово раздавались.