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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2933293429352936
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 08:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Путин — об ударах по Украине: Стоит нам только пошевелиться — шум, гам, треск на всю Вселенную - https://www.fontanka.ru/2022/12/08/71881289/
prodigy опять будет ругать меня, но тут понравилось видео, а на ютьюбе не нашёл.
Видео коротенькое, на 1 мин.
Давно не смотрел Путина. С ним, конечно, всё уже очень давно понятно, но тут просто убивает демагогия. И давно не видел настолько самодовольного и самовлюблённого человека.

Мені він більше в цьому відео нашкодившого школяра нагадує, який на ходу собі виправдання придумує. А за ухмилочкою ховає страх і розгубленість.
abvertaras
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