ЛАД написав:Путин — об ударах по Украине: Стоит нам только пошевелиться — шум, гам, треск на всю Вселенную - https://www.fontanka.ru/2022/12/08/71881289/ prodigy опять будет ругать меня, но тут понравилось видео, а на ютьюбе не нашёл. Видео коротенькое, на 1 мин. Давно не смотрел Путина. С ним, конечно, всё уже очень давно понятно, но тут просто убивает демагогия. И давно не видел настолько самодовольного и самовлюблённого человека.
Мені він більше в цьому відео нашкодившого школяра нагадує, який на ходу собі виправдання придумує. А за ухмилочкою ховає страх і розгубленість.