Додано: П'ят 09 гру, 2022 09:44

ЛАД написав: Да и вообще, рассчитывать на сознательность идея сомнительная, значительно проще и лучше хорошо организовать плановые отключения. Когда-то это делали и хорошо работало. Да и вообще, рассчитывать на сознательность идея сомнительная, значительно проще и лучше хорошо организовать плановые отключения. Когда-то это делали и хорошо работало.

Я розумію - совок навіть в кісті в голові...Але свідомість - це не вірність партії і членіну...Свідомість - це розуміння що від ТВОЇХ дій-залежить ТВОЄ майбутнєПри чому залежить на порядок сильніше ніж від дій керівників чи ідеологів...Як би совок в лиці енкаведешників не гнобив голодом селянина - селянин все одно вижив, використовуючи при цьому підприємницьку жилку проти якої совки завжди були проти.Хочете мати плюс3-5 градусів до сьогоднішніх без електрики/опаленняЛовіть алгоритм1 Купуєте пінопласт товщиною у 8-10 см і робите з нього щити висотою у вашу кімнату, обклеюючи пінопласт оракалом, стречплівкою( для того щоб від нього не було випарів і він не крошився)2 Закриваєте цими щитами всі зовнішні стіни Вашого помешкання3 У вікнах , в які світить сонце робите окремі щити ,які знімаєте вдень коли сонце світить і заставляєте в пасмурну погоду і з 18 вечора до 6 ранку.4 Щити впритик до стін ( уникните доступу повітря, а значить стіни не запліснявіють)5 Спати разом в одній кімнаті...ПамятаєтеДва індійці кожен під своєю ковдрою - замерзли , в той час коли два індіанці під однією ковдрою - зігрілись...І останнє про свідомістьВи зможете організувати щоб гроші які батьки/діти/дружини отримають за втрату на фронті - були передані на купівлю необхідного для фронту?Не зможетеА люди це роблятьВи можете законодавчо змусити мене платити додаткові гроші волонтерам?Не можетеА сотні тисяч людей - це роблятьТому свідомість перебиває всі нормативні правила.