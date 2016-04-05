ЛАД написав:
Да и вообще, рассчитывать на сознательность идея сомнительная, значительно проще и лучше хорошо организовать плановые отключения. Когда-то это делали и хорошо работало.
Я розумію - совок навіть в кісті в голові...
Але свідомість - це не вірність партії і членіну...
Свідомість - це розуміння що від ТВОЇХ дій-залежить ТВОЄ майбутнє
При чому залежить на порядок сильніше ніж від дій керівників чи ідеологів...
Як би совок в лиці енкаведешників не гнобив голодом селянина - селянин все одно вижив, використовуючи при цьому підприємницьку жилку проти якої совки завжди були проти.
Хочете мати плюс3-5 градусів до сьогоднішніх без електрики/опалення
Ловіть алгоритм
1 Купуєте пінопласт товщиною у 8-10 см і робите з нього щити висотою у вашу кімнату, обклеюючи пінопласт оракалом, стречплівкою( для того щоб від нього не було випарів і він не крошився)
2 Закриваєте цими щитами всі зовнішні стіни Вашого помешкання
3 У вікнах , в які світить сонце робите окремі щити ,які знімаєте вдень коли сонце світить і заставляєте в пасмурну погоду і з 18 вечора до 6 ранку.
4 Щити впритик до стін ( уникните доступу повітря, а значить стіни не запліснявіють)
5 Спати разом в одній кімнаті...
Памятаєте
Два індійці кожен під своєю ковдрою - замерзли , в той час коли два індіанці під однією ковдрою - зігрілись...
І останнє про свідомість
Ви зможете організувати щоб гроші які батьки/діти/дружини отримають за втрату на фронті - були передані на купівлю необхідного для фронту?
Не зможете
А люди це роблять
Ви можете законодавчо змусити мене платити додаткові гроші волонтерам?
Не можете
А сотні тисяч людей - це роблять
Тому свідомість перебиває всі нормативні правила.