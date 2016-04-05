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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2934293529362937>
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 08:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Путин — об ударах по Украине: Стоит нам только пошевелиться — шум, гам, треск на всю Вселенную - https://www.fontanka.ru/2022/12/08/71881289/
prodigy опять будет ругать меня, но тут понравилось видео, а на ютьюбе не нашёл.
Видео коротенькое, на 1 мин.
Давно не смотрел Путина. С ним, конечно, всё уже очень давно понятно, но тут просто убивает демагогия. И давно не видел настолько самодовольного и самовлюблённого человека.

Мені він більше в цьому відео нашкодившого школяра нагадує, який на ходу собі виправдання придумує. А за ухмилочкою ховає страх і розгубленість.
abvertaras
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 09:04

Ого, який добрий ранок!

Сьогодні москва та барнаул "зажигают" чи "жгут".
Московський супермаркет 18000 кВ.м
Завод з виробництва шин у барнаулі понад 1000 кВ.м
У тг красиві відео.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 09:07

  барабашов написав:Если вам надо для существования допустим при +1грд на улице пусть 50Мдж тепловой энергии в доме на чел и 3500ККал в виде еды на сутки, то рискните пару месяцев при -5 сократить эти мизерные расходы в масштабах страны хотя бы вдвое, 10-20% это ниочём и ваши 100кВт/ч в месяц экономии в темноте и без стиралки и отопления хоть масляным радиатором не будут заметны на фоне потребления УкрЗализныцей или допустим просто потерь при передаче ЭЭ 1МВ на Молдову и Словакию с наших днепровских ТЭС/ГЭС


Ну що ж ви валите все в кучу. Хіба потяги Укрзалізниці віключені до тієї ж лінії та ТП що й ваш будинок? Проблема ж більше у розбитих ТП котрі відновлювати довго й дорого а не у втратах на лініях передачі, котрі були й будуть завжди. У моєму селищі вже два рази прилітало в трансформатори і постачання ел. зараз йде якимись обхідними схемами "на тоненького". Коли населення массово включає ТЕНи та інші ненажерливі прилади, до плановий та аварійних відключень
додаються ще й спрацювання по захисту від перевантаження на вцілілих ТП. Тому чим більше навантаження даємо, тим частіше буде зникати ел.
А з "блатними" будинками боротися на форумах-ефекту нуль.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 09:24

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  budivelnik написав:Невже ви вірите що Солдату в окопі під Бахмутом легше вас захищати ніж вам підняти дупу і спробувати себе забезпечити генератором/вебасто?

Ми тут пакуємось/підремонтовуємось і на днях вирушаємо...
Тож є велика ймовірність того, що про "умовного солдата під Бахмутом", будете писати вже конкретний нік форумчанина... :roll:

Все буде добре!
Головне перемогти ворога і вижити!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 09:44

  ЛАД написав:Да и вообще, рассчитывать на сознательность идея сомнительная, значительно проще и лучше хорошо организовать плановые отключения. Когда-то это делали и хорошо работало.
Я розумію - совок навіть в кісті в голові...
Але свідомість - це не вірність партії і членіну...
Свідомість - це розуміння що від ТВОЇХ дій-залежить ТВОЄ майбутнє
При чому залежить на порядок сильніше ніж від дій керівників чи ідеологів...
Як би совок в лиці енкаведешників не гнобив голодом селянина - селянин все одно вижив, використовуючи при цьому підприємницьку жилку проти якої совки завжди були проти.

Хочете мати плюс3-5 градусів до сьогоднішніх без електрики/опалення
Ловіть алгоритм
1 Купуєте пінопласт товщиною у 8-10 см і робите з нього щити висотою у вашу кімнату, обклеюючи пінопласт оракалом, стречплівкою( для того щоб від нього не було випарів і він не крошився)
2 Закриваєте цими щитами всі зовнішні стіни Вашого помешкання
3 У вікнах , в які світить сонце робите окремі щити ,які знімаєте вдень коли сонце світить і заставляєте в пасмурну погоду і з 18 вечора до 6 ранку.
4 Щити впритик до стін ( уникните доступу повітря, а значить стіни не запліснявіють)
5 Спати разом в одній кімнаті...
Памятаєте
Два індійці кожен під своєю ковдрою - замерзли , в той час коли два індіанці під однією ковдрою - зігрілись...

І останнє про свідомість
Ви зможете організувати щоб гроші які батьки/діти/дружини отримають за втрату на фронті - були передані на купівлю необхідного для фронту?
Не зможете
А люди це роблять

Ви можете законодавчо змусити мене платити додаткові гроші волонтерам?
Не можете
А сотні тисяч людей - це роблять

Тому свідомість перебиває всі нормативні правила.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 09:56

  fler написав:
  Denik написав:З'явився план закупівлі боєприпасів різних типів Пентагоном на 2023 рік.
https://mil.in.ua/uk/news/pentagon-plan ... 00-himars/
https://defence-ua.com/army_and_war/pen ... -9904.html
Цією зброєю можна роз'їбати пів китайської армії, якщо вона включиться в конфлікт на стороні педерації.

Соромлюся запитати, ви вже бачили
аналогічні плани закупівель Китаю?


для війни з Китаєм це на 1-2 місяці максимум
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Давно не смотрел Путина. С ним, конечно, всё уже очень давно понятно, но тут просто убивает демагогия. И давно не видел настолько самодовольного и самовлюблённого человека.

а что там смотреть, тройников не видели?
такой себе жизнерадостний клон и импровизатор - давайте счас бухнем, больше уже не ивидимся. Я в бункер, ви , солдатики моего народа , на мяско.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:02

ЛАД
У Вас ТГ є, підпишіться на "Реальная война", вчора це відео там було👌
Tala
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:03

  vitaliian написав: Под словом Япония я имел в виду

Вот в нечеткости изложения мысли и есть ваша проблема. Ещё раз: не собеседника, а ваша.
Это, разумеется, в довесок к невладению фактической стороной.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:08

  Ukrainian написав:
  edvardd написав:ЄС у новому пакеті санкцій заборонить експорт у РФ ноутбуків, жорстких дисків, камер та об'єктивів

В ЄС роблять ноутбуки чи камери ? :shock:

Военное оборудование в значительной мере делает и Франция, и Швейцария и другие. Оптику, электронику, механику.
Просто, это малоизвестные неспециалисту вещи.
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