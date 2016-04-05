juristkostya написав:автономную аккумуляторную батарею +электронный обвес, чтобы можно было хотя бы пару суток греться кондиционерами - собрать можно....за примерно 100тыс Долл....
у меня инвертор и 2 акб по 200Ач -кондеем грелся 8 часов (темп +19с), если поставить +22-23с батареи хватит на 3,5 часа
т.е. продеражться 36 часов без енергии вообще не вопрос просто надо делать выбор между холодитьником и обогревом (у меня 1 холодильник на 600о и морозильная камера на 280л (там с лета наморозил 30кг фрукты), камера выдержала 26 часов без енергии, потом фрукты начали давать сок-поэтому дучше использовать енергию на холодильник/морозильник пару дней при +15с не смертельно
prodigy написав:кто пытался сделать переворот в Германии? ...wwrZlCFymtw...
Я, конечно, понимаю, что Гончаренко крутой чувак и здорово разбирается во всех вопросах, в т.ч. и в немецких праворадикалах и в их связях с РФ. Но вот почему-то на Западе всё это излагают немного не так:
За свержением власти в Германии, по мнению участников сети, должно было последовать вмешательство "Альянса" - тайного союза правительств, разведывательных служб и вооруженных сил нескольких государств, включая Россию и США. Подозреваемые считали, как утверждают в прокуратуре, что переходное правительство Германии должно провести переговоры о новом государственном устройстве со странами-победительницами во Второй мировой войне. При этом главным участником переговоров должна была выступить Россия.
Следователи выяснили, что принц Генрих XIII установил контакт с представителями РФ в Германии, но доказательств того, что они отреагировали на его обращение положительно, на сегодняшний день нет. В России уже отреагировали на это заявление прокуратуры.
В посольстве РФ в Берлине, заверили, что российские дипучреждения в ФРГ "не поддерживают контакты с представителями террористических группировок и иных нелегальных формирований". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "ни о какой причастности России к ситуации не может быть речи", добавив, что "власти ФРГ сами это констатируют".
ЛАД, Песков ответил...это просто сюр Песков говорил, что на Украину не нападали
приводить Гончаренко как источник информации не зазорно, а вот Пескова и мид рф -это позор
относительно Гончаренко 1)это наш депутат от ЕС (эта партия не чета СН) 2)во вторых со времен овоща Олексей прибавил значительно, можно сказать искупил старые грехи 3) да он в курсе многих событий, потому что он в составе делегации парламентариев бывает и ООН и Европарламенте 4) у вас старые догмы как в рос.церкви (или кпсс)-[b]вам Песков внушает больше доверия, чем украинский депутат Гончаренко[/b]
ВСУ нанесли удар по позициям оккупантов в Запорожской области, известно о сотнях раненых, — сообщают в Генштабе
В Генштабе подтвердили информацию о том, что 7 декабря были поражены точки дислокации оккупантов в Бердянске. Также стало известно о поражении пунктов базирования войск РФ в Токмаке, Мелитополе, Энергодара, Днепрорудном, Пологах и Васильевке.
Потери врага составили около 240 человек ранеными. Уничтожены 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов. Развернутый на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.
Ой+ написав: От цікаво, чи можна так перепрограмувати лічильники, щоб у певні пікові год обмежити споживання до 1 кВт*год, тоді би і відключення не потрібно було. Всім би гарантували хоча би декілька сотень Вт*год, а то дійсно при подачі дориваються та включають все, що включається.
Лічильники існують але це нові, розумні та дорогі моделі(десь від 300дол/шт), котрих простим споживачам не встановлювали. Можна ще повісити реле потужності за 2000-3000 грн але це занадто довго і витратно встановлювати таке в кожну квартиру чи приватний будинок.
drevlyanin написав:Лічильники існують але це нові, розумні та дорогі моделі(десь від 300дол/шт), котрих простим споживачам не встановлювали. Можна ще повісити реле потужності за 2000-3000 грн але це занадто довго і витратно встановлювати таке в кожну квартиру чи приватний будинок.
у мене в простому НІК-04 вже є таке реле , просто в ххххенерго нема бажання. Їм ще в 2014 році говорили, переводьте на 2 тарифи населення, ніхто і нічого. Зате кожен рік вправно освоюють інвестпрограми, купують все , що очі бачать. А наші очі бачать тільки відключення.