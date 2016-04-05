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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2934293529362937
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:автономную аккумуляторную батарею +электронный обвес, чтобы можно было хотя бы пару суток греться кондиционерами - собрать можно....за примерно 100тыс Долл....


у меня инвертор и 2 акб по 200Ач -кондеем грелся 8 часов (темп +19с), если поставить +22-23с батареи хватит на 3,5 часа

т.е. продеражться 36 часов без енергии вообще не вопрос
просто надо делать выбор между холодитьником и обогревом (у меня 1 холодильник на 600о и морозильная камера на 280л (там с лета наморозил 30кг фрукты), камера выдержала 26 часов без енергии, потом фрукты начали давать сок-поэтому дучше использовать енергию на холодильник/морозильник
пару дней при +15с не смертельно
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:27

  ЛАД написав:
  prodigy написав:кто пытался сделать переворот в Германии?
...wwrZlCFymtw...

Я, конечно, понимаю, что Гончаренко крутой чувак и здорово разбирается во всех вопросах, в т.ч. и в немецких праворадикалах и в их связях с РФ. :)
Но вот почему-то на Западе всё это излагают немного не так:
За свержением власти в Германии, по мнению участников сети, должно было последовать вмешательство "Альянса" - тайного союза правительств, разведывательных служб и вооруженных сил нескольких государств, включая Россию и США. Подозреваемые считали, как утверждают в прокуратуре, что переходное правительство Германии должно провести переговоры о новом государственном устройстве со странами-победительницами во Второй мировой войне. При этом главным участником переговоров должна была выступить Россия.

Следователи выяснили, что принц Генрих XIII установил контакт с представителями РФ в Германии, но доказательств того, что они отреагировали на его обращение положительно, на сегодняшний день нет. В России уже отреагировали на это заявление прокуратуры.

В посольстве РФ в Берлине, заверили, что российские дипучреждения в ФРГ "не поддерживают контакты с представителями террористических группировок и иных нелегальных формирований". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "ни о какой причастности России к ситуации не может быть речи", добавив, что "власти ФРГ сами это констатируют".

https://www.dw.com/ru/cto-izvestno-o-podgotovke-putca-v-germanii-i-pri-cem-zdes-rossia/a-64019948
Вы меня ругаете за фонтанку и аналогичное, но, простите, то, что Вы принесли, гораздо хуже.


ЛАД, Песков ответил...это просто сюр
Песков говорил, что на Украину не нападали

приводить Гончаренко как источник информации не зазорно, а вот Пескова и мид рф -это позор

относительно Гончаренко
1)это наш депутат от ЕС (эта партия не чета СН)
2)во вторых со времен овоща Олексей прибавил значительно, можно сказать искупил старые грехи
3) да он в курсе многих событий, потому что он в составе делегации парламентариев бывает и ООН и Европарламенте
4) у вас старые догмы как в рос.церкви (или кпсс)-[b]вам Песков внушает больше доверия, чем украинский депутат Гончаренко[/b]
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:27

ВСУ нанесли удар по позициям оккупантов в Запорожской области, известно о сотнях раненых, — сообщают в Генштабе

В Генштабе подтвердили информацию о том, что 7 декабря были поражены точки дислокации оккупантов в Бердянске. Также стало известно о поражении пунктов базирования войск РФ в Токмаке, Мелитополе, Энергодара, Днепрорудном, Пологах и Васильевке.

Потери врага составили около 240 человек ранеными. Уничтожены 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов. Развернутый на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:28

  Ой+ написав: От цікаво, чи можна так перепрограмувати лічильники, щоб у певні пікові год обмежити споживання до 1 кВт*год, тоді би і відключення не потрібно було. Всім би гарантували хоча би декілька сотень Вт*год, а то дійсно при подачі дориваються та включають все, що включається.


Лічильники існують але це нові, розумні та дорогі моделі(десь від 300дол/шт), котрих простим споживачам не встановлювали. Можна ще повісити реле потужності за 2000-3000 грн але це занадто довго і витратно встановлювати таке в кожну квартиру чи приватний будинок.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:Лічильники існують але це нові, розумні та дорогі моделі(десь від 300дол/шт), котрих простим споживачам не встановлювали. Можна ще повісити реле потужності за 2000-3000 грн але це занадто довго і витратно встановлювати таке в кожну квартиру чи приватний будинок.

у мене в простому НІК-04 вже є таке реле , просто в ххххенерго нема бажання.
Їм ще в 2014 році говорили, переводьте на 2 тарифи населення, ніхто і нічого.
Зате кожен рік вправно освоюють інвестпрограми, купують все , що очі бачать.
А наші очі бачать тільки відключення.
Goodman
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