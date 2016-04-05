За свержением власти в Германии, по мнению участников сети, должно было последовать вмешательство "Альянса" - тайного союза правительств, разведывательных служб и вооруженных сил нескольких государств, включая Россию и США. Подозреваемые считали, как утверждают в прокуратуре, что переходное правительство Германии должно провести переговоры о новом государственном устройстве со странами-победительницами во Второй мировой войне. При этом главным участником переговоров должна была выступить Россия.



Следователи выяснили, что принц Генрих XIII установил контакт с представителями РФ в Германии, но доказательств того, что они отреагировали на его обращение положительно, на сегодняшний день нет. В России уже отреагировали на это заявление прокуратуры.



В посольстве РФ в Берлине, заверили, что российские дипучреждения в ФРГ "не поддерживают контакты с представителями террористических группировок и иных нелегальных формирований". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "ни о какой причастности России к ситуации не может быть речи", добавив, что "власти ФРГ сами это констатируют".