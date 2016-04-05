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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2934293529362937
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:автономную аккумуляторную батарею +электронный обвес, чтобы можно было хотя бы пару суток греться кондиционерами - собрать можно....за примерно 100тыс Долл....


у меня инвертор и 2 акб по 200Ач -кондеем грелся 8 часов (темп +19с), если поставить +22-23с батареи хватит на 3,5 часа

т.е. продеражться 36 часов без енергии вообще не вопрос
просто надо делать выбор между холодитьником и обогревом (у меня 1 холодильник на 600о и морозильная камера на 280л (там с лета наморозил 30кг фрукты), камера выдержала 26 часов без енергии, потом фрукты начали давать сок-поэтому дучше использовать енергию на холодильник/морозильник
пару дней при +15с не смертельно
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:27

  ЛАД написав:
  prodigy написав:кто пытался сделать переворот в Германии?
...wwrZlCFymtw...

Я, конечно, понимаю, что Гончаренко крутой чувак и здорово разбирается во всех вопросах, в т.ч. и в немецких праворадикалах и в их связях с РФ. :)
Но вот почему-то на Западе всё это излагают немного не так:
За свержением власти в Германии, по мнению участников сети, должно было последовать вмешательство "Альянса" - тайного союза правительств, разведывательных служб и вооруженных сил нескольких государств, включая Россию и США. Подозреваемые считали, как утверждают в прокуратуре, что переходное правительство Германии должно провести переговоры о новом государственном устройстве со странами-победительницами во Второй мировой войне. При этом главным участником переговоров должна была выступить Россия.

Следователи выяснили, что принц Генрих XIII установил контакт с представителями РФ в Германии, но доказательств того, что они отреагировали на его обращение положительно, на сегодняшний день нет. В России уже отреагировали на это заявление прокуратуры.

В посольстве РФ в Берлине, заверили, что российские дипучреждения в ФРГ "не поддерживают контакты с представителями террористических группировок и иных нелегальных формирований". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "ни о какой причастности России к ситуации не может быть речи", добавив, что "власти ФРГ сами это констатируют".

https://www.dw.com/ru/cto-izvestno-o-podgotovke-putca-v-germanii-i-pri-cem-zdes-rossia/a-64019948
Вы меня ругаете за фонтанку и аналогичное, но, простите, то, что Вы принесли, гораздо хуже.


ЛАД, Песков ответил...это просто сюр
Песков говорил, что на Украину не нападали

приводить Гончаренко как источник информации не зазорно, а вот Пескова и мид рф -это позор

относительно Гончаренко
1)это наш депутат от ЕС (эта партия не чета СН)
2)во вторых со времен овоща Олексей прибавил значительно, можно сказать искупил старые грехи
3) да он в курсе многих событий, потому что он в составе делегации парламентариев бывает и ООН и Европарламенте
4) у вас старые догмы как в рос.церкви (или кпсс)-[b]вам Песков внушает больше доверия, чем украинский депутат Гончаренко[/b]
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:27

ВСУ нанесли удар по позициям оккупантов в Запорожской области, известно о сотнях раненых, — сообщают в Генштабе

В Генштабе подтвердили информацию о том, что 7 декабря были поражены точки дислокации оккупантов в Бердянске. Также стало известно о поражении пунктов базирования войск РФ в Токмаке, Мелитополе, Энергодара, Днепрорудном, Пологах и Васильевке.

Потери врага составили около 240 человек ранеными. Уничтожены 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов. Развернутый на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:28

  Ой+ написав: От цікаво, чи можна так перепрограмувати лічильники, щоб у певні пікові год обмежити споживання до 1 кВт*год, тоді би і відключення не потрібно було. Всім би гарантували хоча би декілька сотень Вт*год, а то дійсно при подачі дориваються та включають все, що включається.


Лічильники існують але це нові, розумні та дорогі моделі(десь від 300дол/шт), котрих простим споживачам не встановлювали. Можна ще повісити реле потужності за 2000-3000 грн але це занадто довго і витратно встановлювати таке в кожну квартиру чи приватний будинок.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:Лічильники існують але це нові, розумні та дорогі моделі(десь від 300дол/шт), котрих простим споживачам не встановлювали. Можна ще повісити реле потужності за 2000-3000 грн але це занадто довго і витратно встановлювати таке в кожну квартиру чи приватний будинок.

у мене в простому НІК-04 вже є таке реле , просто в ххххенерго нема бажання.
Їм ще в 2014 році говорили, переводьте на 2 тарифи населення, ніхто і нічого.
Зате кожен рік вправно освоюють інвестпрограми, купують все , що очі бачать.
А наші очі бачать тільки відключення.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:44

  Goodman написав:
  drevlyanin написав:Лічильники існують але це нові, розумні та дорогі моделі(десь від 300дол/шт), котрих простим споживачам не встановлювали. Можна ще повісити реле потужності за 2000-3000 грн але це занадто довго і витратно встановлювати таке в кожну квартиру чи приватний будинок.

у мене в простому НІК-04 вже є таке реле , просто в ххххенерго нема бажання.
Їм ще в 2014 році говорили, переводьте на 2 тарифи населення, ніхто і нічого.
Зате кожен рік вправно освоюють інвестпрограми, купують все , що очі бачать.
А наші очі бачать тільки відключення.


Реле то можливо й є, але навряд чи можливо запрограмувати споживану потужність на певний графік роботи в цій моделі, тільки цілодобово.
За 2 тарифи цілком згоден. Але в мене і так скрізь таке є, щоправда з власної ініциативи-довго,
марудно але зробив.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если этого не делать, и люди по-прежнему будут уезжать на Запад (особенно учёные, конструкторы, инженеры), то ради чего мы разорвали с РФ?
Ещё раз, вспомните 91 год, референдум, лозунги о "второй Франции", листовки, которые тогда массово раздавались.


во все времена люди куда уезжали
относительно той промышленности, которую Украина угробила
я сейчас не назову по памяти заводы в Украине, котрые были куплены рф в период
2000-2012 и потом были банально закрыты (потому что в рф был свой , но более мощный завод, которому не нужна была конкуренция на мировом рынке)
Да, согасен, что какую-то часть наиболее ценных заводов можно было сохранить (при том , что несколько были уникальными и единственными в союзе), но вы сетуя об одном "забываете о другом", начиная с 1991года федерация была абсолютно не заинтересована существованиb рядом мощного развитого государства (это относится не только к Украине, а ко все бывшим республикам ссср), сколько было и есть за 30лет на руководящих постах (даже президент был Янык), которые как Богуславев или работали себе на карман или конкретно работали против Украины)
в отношении промышелнности-не стоит посыпать голову пеплом, Украина должна найти свой путь развития в мире (кроме СХ может будем шить кроссовки как Вьетнам, или что-то другое), для начала 15 лет будет восстанавливать , то что разрушено войной (на ближайшее время задачи есть), ну а вам придется доживать остаток своей жизни вспоминая "мощную промышленность УССР", а также ее научный потенциал
возрождать промышленность Украина будет ориентируясь на свои внутренние потребности, от мирового рынка мы отстали безнадежно и не только мы
как пример: автомобильная прошленность Японии, Южной Кореи, США -они уже не способны по ценам конкурировать с китайским автопромом, который производит больше 27млн (пять лет назад 15млн) в год и при том не то фуфло (Черри/ Жили которое везли к нам 10 лет), а современные гибриды и електрокары

мерседес стоит 100к долл, L9 стоит 65 тысяч

Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 09 гру, 2022 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Archivarius написав:Дайте будь ласка посилання, де подивитись баланс перетікання електроенергії. Дякую.

За тим посиланням, що ви дали і вказане перетікання. Але ви подивилися по одній точці, а їх там 18.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Archivarius написав:Natt написав:
Та ні, давайте з Вашими коментарями. Ви ж, напевно, шарите в темі і зможете прокоментувати цей потік е/е, правда? Заодно поясните надходження е/е зі Словаччини за той же період? Ну там щось з приводу балансування об'єднаної енергосистеми...

Ні, не шарю зовсім. Кількість е/енергії у своєї оселі бачу (чи не бачу). Якщо Ви в темі, поясніть, будь ласка. Знайшов Постанову від 14 березня 2018 року № 309 «Про затвердження Кодексу системи передачі» зі змінами, остання – 18.10.2022 р. Але багато літер, не осилю за 20 хв. Буду вдячний Вам за пояснення

Пояснення на пальцях:
Система електроенергетики схожа на велику ванну із густим сиропом. Ванна - це об'єднана енергетична система (в нашому випадку - ми підключені до ЄВРОПИ з березня 2022).

Якщо б ми були автономні - це була б просто миска. З одного боку добре, поки все добре. Але якщо сиропу (електроенергії) недостатньо, ми в дупі. Якщо сиропу забато - з миски переллється і ми знову ж таки в дупі. Сироп я взяв до прикладу, тому що він дуже густий, і стікає повільно. Якщо спеціально його не направляти, швидко він не перетече. (Тому Європа не може просто запитати нас своєю електроенергією - відсутність відповідних мереж і розподільчих систем достатньої потужності)

Тому розумні дяді придумали, якщо система буде об'єднувати дуже великий ринок (замість багатьох мисок одна ванна), то відбалансувати його стане набагато простіше. Якщо в одному місці потік сиропу (виробництво енергії) завеликий, залишки просто перетечуть вбік (куди вже прийдеться) і переливу не буде. Заодно зручно забезпечувати і врівноважувати одне одного. Потоки сиропу з електростанцій постійні. Ніхто не може наперед на 100% знати скільки споживачі того сиропу вип'ють (прогнозують звичайно, але точних цифр ніколи нема). За рахунок масштабів системи і скоординованих дій, весь регіон має стабільну напругу і безперервне електропостачання.

І так, якщо за підсумками періоду (місяць скоріш за все) виявиться, що від нас перетекло сиропу до конкретної країни більше аніж до нас затекло, то нам навіть (о - який кошмар) навіть за неї заплатять, згідно двосторонніх договорів. Але це ні в якому випадку не буде експортом. Ніхто зумисне потоки сиропу туди не направляє. І сьогодні від нас туди тече енергія, а завтра до нас.

Сподіваюсь пояснив, а не ще більше запутав.
abvertaras
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