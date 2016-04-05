juristkostya написав:автономную аккумуляторную батарею +электронный обвес, чтобы можно было хотя бы пару суток греться кондиционерами - собрать можно....за примерно 100тыс Долл....
у меня инвертор и 2 акб по 200Ач -кондеем грелся 8 часов (темп +19с), если поставить +22-23с батареи хватит на 3,5 часа
т.е. продеражться 36 часов без енергии вообще не вопрос просто надо делать выбор между холодитьником и обогревом (у меня 1 холодильник на 600о и морозильная камера на 280л (там с лета наморозил 30кг фрукты), камера выдержала 26 часов без енергии, потом фрукты начали давать сок-поэтому дучше использовать енергию на холодильник/морозильник пару дней при +15с не смертельно
prodigy написав:кто пытался сделать переворот в Германии? ...wwrZlCFymtw...
Я, конечно, понимаю, что Гончаренко крутой чувак и здорово разбирается во всех вопросах, в т.ч. и в немецких праворадикалах и в их связях с РФ. Но вот почему-то на Западе всё это излагают немного не так:
За свержением власти в Германии, по мнению участников сети, должно было последовать вмешательство "Альянса" - тайного союза правительств, разведывательных служб и вооруженных сил нескольких государств, включая Россию и США. Подозреваемые считали, как утверждают в прокуратуре, что переходное правительство Германии должно провести переговоры о новом государственном устройстве со странами-победительницами во Второй мировой войне. При этом главным участником переговоров должна была выступить Россия.
Следователи выяснили, что принц Генрих XIII установил контакт с представителями РФ в Германии, но доказательств того, что они отреагировали на его обращение положительно, на сегодняшний день нет. В России уже отреагировали на это заявление прокуратуры.
В посольстве РФ в Берлине, заверили, что российские дипучреждения в ФРГ "не поддерживают контакты с представителями террористических группировок и иных нелегальных формирований". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "ни о какой причастности России к ситуации не может быть речи", добавив, что "власти ФРГ сами это констатируют".
ЛАД, Песков ответил...это просто сюр Песков говорил, что на Украину не нападали
приводить Гончаренко как источник информации не зазорно, а вот Пескова и мид рф -это позор
относительно Гончаренко 1)это наш депутат от ЕС (эта партия не чета СН) 2)во вторых со времен овоща Олексей прибавил значительно, можно сказать искупил старые грехи 3) да он в курсе многих событий, потому что он в составе делегации парламентариев бывает и ООН и Европарламенте 4) у вас старые догмы как в рос.церкви (или кпсс)-[b]вам Песков внушает больше доверия, чем украинский депутат Гончаренко[/b]
ВСУ нанесли удар по позициям оккупантов в Запорожской области, известно о сотнях раненых, — сообщают в Генштабе
В Генштабе подтвердили информацию о том, что 7 декабря были поражены точки дислокации оккупантов в Бердянске. Также стало известно о поражении пунктов базирования войск РФ в Токмаке, Мелитополе, Энергодара, Днепрорудном, Пологах и Васильевке.
Потери врага составили около 240 человек ранеными. Уничтожены 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов. Развернутый на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.
Ой+ написав: От цікаво, чи можна так перепрограмувати лічильники, щоб у певні пікові год обмежити споживання до 1 кВт*год, тоді би і відключення не потрібно було. Всім би гарантували хоча би декілька сотень Вт*год, а то дійсно при подачі дориваються та включають все, що включається.
Лічильники існують але це нові, розумні та дорогі моделі(десь від 300дол/шт), котрих простим споживачам не встановлювали. Можна ще повісити реле потужності за 2000-3000 грн але це занадто довго і витратно встановлювати таке в кожну квартиру чи приватний будинок.
drevlyanin написав:Лічильники існують але це нові, розумні та дорогі моделі(десь від 300дол/шт), котрих простим споживачам не встановлювали. Можна ще повісити реле потужності за 2000-3000 грн але це занадто довго і витратно встановлювати таке в кожну квартиру чи приватний будинок.
у мене в простому НІК-04 вже є таке реле , просто в ххххенерго нема бажання. Їм ще в 2014 році говорили, переводьте на 2 тарифи населення, ніхто і нічого. Зате кожен рік вправно освоюють інвестпрограми, купують все , що очі бачать. А наші очі бачать тільки відключення.
drevlyanin написав:Лічильники існують але це нові, розумні та дорогі моделі(десь від 300дол/шт), котрих простим споживачам не встановлювали. Можна ще повісити реле потужності за 2000-3000 грн але це занадто довго і витратно встановлювати таке в кожну квартиру чи приватний будинок.
у мене в простому НІК-04 вже є таке реле , просто в ххххенерго нема бажання. Їм ще в 2014 році говорили, переводьте на 2 тарифи населення, ніхто і нічого. Зате кожен рік вправно освоюють інвестпрограми, купують все , що очі бачать. А наші очі бачать тільки відключення.
Реле то можливо й є, але навряд чи можливо запрограмувати споживану потужність на певний графік роботи в цій моделі, тільки цілодобово. За 2 тарифи цілком згоден. Але в мене і так скрізь таке є, щоправда з власної ініциативи-довго, марудно але зробив.
ЛАД написав:Если этого не делать, и люди по-прежнему будут уезжать на Запад (особенно учёные, конструкторы, инженеры), то ради чего мы разорвали с РФ? Ещё раз, вспомните 91 год, референдум, лозунги о "второй Франции", листовки, которые тогда массово раздавались.
во все времена люди куда уезжали относительно той промышленности, которую Украина угробила я сейчас не назову по памяти заводы в Украине, котрые были куплены рф в период 2000-2012 и потом были банально закрыты (потому что в рф был свой , но более мощный завод, которому не нужна была конкуренция на мировом рынке) Да, согасен, что какую-то часть наиболее ценных заводов можно было сохранить (при том , что несколько были уникальными и единственными в союзе), но вы сетуя об одном "забываете о другом", начиная с 1991года федерация была абсолютно не заинтересована существованиb рядом мощного развитого государства (это относится не только к Украине, а ко все бывшим республикам ссср), сколько было и есть за 30лет на руководящих постах (даже президент был Янык), которые как Богуславев или работали себе на карман или конкретно работали против Украины) в отношении промышелнности-не стоит посыпать голову пеплом, Украина должна найти свой путь развития в мире (кроме СХ может будем шить кроссовки как Вьетнам, или что-то другое), для начала 15 лет будет восстанавливать , то что разрушено войной (на ближайшее время задачи есть), ну а вам придется доживать остаток своей жизни вспоминая "мощную промышленность УССР", а также ее научный потенциал возрождать промышленность Украина будет ориентируясь на свои внутренние потребности, от мирового рынка мы отстали безнадежно и не только мы как пример: автомобильная прошленность Японии, Южной Кореи, США -они уже не способны по ценам конкурировать с китайским автопромом, который производит больше 27млн (пять лет назад 15млн) в год и при том не то фуфло (Черри/ Жили которое везли к нам 10 лет), а современные гибриды и електрокары
мерседес стоит 100к долл, L9 стоит 65 тысяч
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 09 гру, 2022 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Archivarius написав:Natt написав: Та ні, давайте з Вашими коментарями. Ви ж, напевно, шарите в темі і зможете прокоментувати цей потік е/е, правда? Заодно поясните надходження е/е зі Словаччини за той же період? Ну там щось з приводу балансування об'єднаної енергосистеми...
Ні, не шарю зовсім. Кількість е/енергії у своєї оселі бачу (чи не бачу). Якщо Ви в темі, поясніть, будь ласка. Знайшов Постанову від 14 березня 2018 року № 309 «Про затвердження Кодексу системи передачі» зі змінами, остання – 18.10.2022 р. Але багато літер, не осилю за 20 хв. Буду вдячний Вам за пояснення
Пояснення на пальцях: Система електроенергетики схожа на велику ванну із густим сиропом. Ванна - це об'єднана енергетична система (в нашому випадку - ми підключені до ЄВРОПИ з березня 2022).
Якщо б ми були автономні - це була б просто миска. З одного боку добре, поки все добре. Але якщо сиропу (електроенергії) недостатньо, ми в дупі. Якщо сиропу забато - з миски переллється і ми знову ж таки в дупі. Сироп я взяв до прикладу, тому що він дуже густий, і стікає повільно. Якщо спеціально його не направляти, швидко він не перетече. (Тому Європа не може просто запитати нас своєю електроенергією - відсутність відповідних мереж і розподільчих систем достатньої потужності)
Тому розумні дяді придумали, якщо система буде об'єднувати дуже великий ринок (замість багатьох мисок одна ванна), то відбалансувати його стане набагато простіше. Якщо в одному місці потік сиропу (виробництво енергії) завеликий, залишки просто перетечуть вбік (куди вже прийдеться) і переливу не буде. Заодно зручно забезпечувати і врівноважувати одне одного. Потоки сиропу з електростанцій постійні. Ніхто не може наперед на 100% знати скільки споживачі того сиропу вип'ють (прогнозують звичайно, але точних цифр ніколи нема). За рахунок масштабів системи і скоординованих дій, весь регіон має стабільну напругу і безперервне електропостачання.
І так, якщо за підсумками періоду (місяць скоріш за все) виявиться, що від нас перетекло сиропу до конкретної країни більше аніж до нас затекло, то нам навіть (о - який кошмар) навіть за неї заплатять, згідно двосторонніх договорів. Але це ні в якому випадку не буде експортом. Ніхто зумисне потоки сиропу туди не направляє. І сьогодні від нас туди тече енергія, а завтра до нас.