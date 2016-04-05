prodigy написав:США ввели санкції проти компаній, які ризикнули обійти нафтове ембарго
На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну США ввели санкції проти мережі міжнародних компаній на чолі з турецьким бізнесменом Сіткі Аяна, які торгували іранською нафтою в обхід міжнародного ембарго.
Як зазначається в повідомленні Мінфіну США, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило до підсанкційного переліку чотирьох фізичних та 26 юридичних осіб.
Это ширма, события сейчас развиваются уже в другом ключе: московия выторговала у США Бута. Дефицит вооружения заставил обратиться к ключевым игрокам на чёрном рынке вооружения. 15 лет о нём не вспоминали, а теперь обменяли. Значит весь чёрный рынок вооружения хлынет в РФ.
ЛАД написав:Если этого не делать, и люди по-прежнему будут уезжать на Запад (особенно учёные, конструкторы, инженеры), то ради чего мы разорвали с РФ? Ещё раз, вспомните 91 год, референдум, лозунги о "второй Франции", листовки, которые тогда массово раздавались.
во все времена люди куда уезжали относительно той промышленности, которую Украина угробила я сейчас не назову по памяти заводы в Украине, котрые были куплены рф в период 2000-2012 и потом были банально закрыты (потому что в рф был свой , но более мощный завод, которому не нужна была конкуренция на мировом рынке) Да, согасен, что какую-то часть наиболее ценных заводов можно было сохранить (при том , что несколько были уникальными и единственными в союзе), но вы сетуя об одном "забываете о другом", начиная с 1991года федерация была абсолютно не заинтересована существованиb рядом мощного развитого государства (это относится не только к Украине, а ко все бывшим республикам ссср), сколько было и есть за 30лет на руководящих постах (даже президент был Янык), которые как Богуславев или работали себе на карман или конкретно работали против Украины) в отношении промышелнности-не стоит посыпать голову пеплом, Украина должна найти свой путь развития в мире (кроме СХ может будем шить кроссовки как Вьетнам, или что-то другое), для начала 15 лет будет восстанавливать , то что разрушено войной (на ближайшее время задачи есть), ну а вам придется доживать остаток своей жизни вспоминая "мощную промышленность УССР", а также ее научный потенциал возрождать промышленность Украина будет ориентируясь на свои внутренние потребности, от мирового рынка мы отстали безнадежно и не только мы
По поводу коррупции: Немецкая коррупция работает на Германию и её население. Американская коррупция работает на $ Украинская коррупция работает против Украины и её населения, во всех сферах. Отсюда три "Дэ" Как, по простоте душевной один оппонент на форуме, назвал это "накоплением капитала"
Отдельно, в сотый раз повторюсь: - Существуют иные "экономические модели", где "кто работает тот ест", вопрос тогда а где КРАСТЬ? Модели способные дать развитие существующего, НО: - В Украине правит всесторонне организованная преступность с 90х перешедшая в ранг ... неприкасаемых. Будучи откровенно идиётом - невозможно создать что-то.
Отсюда и тот же Будівельник - пыжится что-то объяснить, но за неимением образования, понимания всего - ему просто сложно выразить всесторонне свою мысль. Понимать, понимет, но в комплексе далеко... Или иные оппоненты - они физически не понимают содержания сказанного. Именно Хозяин предприятия заинтересован в совершенствовании от каждого работника,(% от увеличения прибыли в результате его деятельности) но для этого, даже для наёмного работника должна существовать система совершенствования.
Утрирую: должен ли дворник получать З/П если он на своём участке, собрал и запустил робот-пылесос? (При совке это была гарантированная социальная составляющая, что сожрала коррупция)
Kudrjavuy написав:Отдельно, в сотый раз повторюсь: - Существуют иные "экономические модели", где "кто работает тот ест", вопрос тогда а где КРАСТЬ? Модели способные дать развитие существующего, НО: - В Украине правит всесторонне организованная преступность с 90х перешедшая в ранг ... неприкасаемых. Будучи откровенно идиётом - невозможно создать что-то.
Отсюда и тот же Будівельник - пыжится что-то объяснить, но за неимением образования, понимания всего - ему просто сложно выразить всесторонне свою мысль. Понимать, понимет, но в комплексе далеко... Или иные оппоненты - они физически не понимают содержания сказанного. Именно Хозяин предприятия заинтересован в совершенствовании от каждого работника,(% от увеличения прибыли в результате его деятельности) но для этого, даже для наёмного работника должна существовать система совершенствования.
Утрирую: должен ли дворник получать З/П если он на своём участке, собрал и запустил робот-пылесос? (При совке это была гарантированная социальная составляющая, что сожрала коррупция)
Отдельно повторю: Что навязанная Коррупционная модель самоуничтожения была навязана ВСЕМ БЫВШИМ РЕСПУБЛИКАМ СССР. Прибалтику спасло вход под крыло ЕС. В Азербайджане открытый Халифат на основе положительного торгового баланса нефтью и газом. Кооперация с Турцией грозит большими перспективами. А Турция - страна НАТО, с опытом кандидатства в члены ЕС.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 09 гру, 2022 12:47, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:Украина должна найти свой путь развития в мире (кроме СХ может будем шить кроссовки как Вьетнам, или что-то другое)
два вопроса, почему до сих пор не нашла и что такого случилось, что вдруг найдёт.
Как Государство, Украина бессильна в борьбе с организованной преступностью. По причине правления в Государстве этой преступностью. Что подпитывается всеми путями из-вне. На жаль ВСЕМИ, .... ибо "друзей" у денег не бывает.
prodigy написав:США ввели санкції проти компаній, які ризикнули обійти нафтове ембарго
На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну США ввели санкції проти мережі міжнародних компаній на чолі з турецьким бізнесменом Сіткі Аяна, які торгували іранською нафтою в обхід міжнародного ембарго.
Як зазначається в повідомленні Мінфіну США, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило до підсанкційного переліку чотирьох фізичних та 26 юридичних осіб.
Это ширма, события сейчас развиваются уже в другом ключе: московия выторговала у США Бута. Дефицит вооружения заставил обратиться к ключевым игрокам на чёрном рынке вооружения. 15 лет о нём не вспоминали, а теперь обменяли. Значит весь чёрный рынок вооружения хлынет в РФ.
- по этому поводу молчёк?
в очередной раз не верный вывод
Бут с марта 2008 не на свободе, это огромный период... черный рынок оружия замер в ожидании Бута к тому же Бут был и остался токсичной фигурой (кто с ним будет иметь дело- тот будет привлекать излишнее внимание), к тому же Бут работал постаринке-куда лично летал, встречался, договаривался.
Черный рынок вооружений никуда не делся, но он действует под контролем США (который может быть остановлен или существенно замедлен в любой момент)
Since the Russian invasion in February, the Biden administration has quietly fast-tracked hundreds of millions of dollars’ worth of private arms sales to Ukraine, slashing a weekslong approval process to a matter of hours. In just the first four months of the year — the latest data available — the State Department authorized more than $300 million in private deals to Ukraine, government documents show. The department authorized less than $15 million worth of such sales to Ukraine during all of the 2021 fiscal year.
в мире были созданы институты контроля за распростронением вооружения, одним из них является SIRI (STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE) у которого дата база по перемещению оружия по всему миру и если , скажем в Африке или Латинской Америке долстаточно легко можно на транспортном самолете перелететь в соседнюю страну , то в США и Европе все под контролем (правительства, спец.служб) https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php
В 2017-2021 гг. поставки оружия по всему миру выросли на 4,6% в сравнении с пятью предыдущими годами. Экспорт российского оружия за это время снизился на 26%, в то время как США, напротив, увеличили отгрузки на 14%. Такие данные в середине марта 2022 года обнародовали специалисты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Снижение объема российского экспорта почти полностью произошло за счет сокращения поставок оружия в Индию и Вьетнам. Однако в ближайшие годы ожидается несколько крупных поставок российского оружия в Индию.
Продажи российского оружия в 2020 году снизились на 6,5% по сравнению с 2019-м – с $28,2 млрд до $26,4 млрд соответственно. Об этом сообщается в исследовании, проведенном Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI), и обнародованном в начале декабря 2021 года.
Отмечается, что показатель снижался три года подряд. Российские компании в сфере вооружений показали одно из наиболее резких падений. Эксперты считают, что это связано с завершением госпрограммы на 2011-2020 годы, а также с пандемией коронавируса COVID-19, из-за которой увеличились сроки поставок.
вывод ошибочный-пуйло активно готовился к войне 2 года, ковид тут не при чем
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 09 гру, 2022 13:02, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:Украина должна найти свой путь развития в мире (кроме СХ может будем шить кроссовки как Вьетнам, или что-то другое)
два вопроса, почему до сих пор не нашла и что такого случилось, что вдруг найдёт.
почему не нашла? -есть причины внутренние и внешние (Кудряый уже частично ответил)
очень тяжело найти свой путь -когда тебе уготовлен иной путь (50% вины на рф, 40% вины на правительстве/президентах Украины...Кравчук/Кучма виновны в первую очередь, остальные презики тоже) раздавать ключевые посты в государстве друзьям(родственникам), которые только в 5% случаев являются профессионалами своего назначения -это преступление против государства(народа)
кстати, развитие и прорыв в сельском хозястве происходит вопреки политики государства, а не благодаря (а потом выходит чиновник и хвастается: Украина на первом месте в Европе по экспорту подсолнечного масла)
спросите себя-почему Украина за 30 лет пуличила инвестиций в 100-150 раз меньше , чем Польша (цифры лень искать)? -на первом месте ответ: коррупция на уровне государства и во всей системе
⚡️Команда AeroDrone пройшла сертифікацію та отримала дозвіл на експлуатацію в ЗСУ двох типів безпілотних авіаційних комплексів: E-300 Enterprise (корисне навантаження до 300кг) та D-80 Discovery (корисне навантаження до 80кг) - повідомив Partner у AeroDrone Dmytro Shymkiv ▫️Спочатку E-300 Enterprise пропонувався клієнтам як літак-кур’єр, для доставки посилок зі швидкістю у 150 км. Які зараз буде доставляти вантажі даний БПЛА і кому, то вже інше питання. это подобную хрень я хотел сделать, только раза в 2 мощнее...