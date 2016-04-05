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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2936293729382939>
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 12:18

  prodigy написав:США ввели санкції проти компаній, які ризикнули обійти нафтове ембарго

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну США ввели санкції проти мережі міжнародних компаній на чолі з турецьким бізнесменом Сіткі Аяна, які торгували іранською нафтою в обхід міжнародного ембарго.

Як зазначається в повідомленні Мінфіну США, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило до підсанкційного переліку чотирьох фізичних та 26 юридичних осіб.

Это ширма, события сейчас развиваются уже в другом ключе:
московия выторговала у США Бута.
Дефицит вооружения заставил обратиться к ключевым игрокам на чёрном рынке вооружения.
15 лет о нём не вспоминали, а теперь обменяли.
Значит весь чёрный рынок вооружения хлынет в РФ.

- по этому поводу молчёк?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 12:24

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Если этого не делать, и люди по-прежнему будут уезжать на Запад (особенно учёные, конструкторы, инженеры), то ради чего мы разорвали с РФ?
Ещё раз, вспомните 91 год, референдум, лозунги о "второй Франции", листовки, которые тогда массово раздавались.


во все времена люди куда уезжали
относительно той промышленности, которую Украина угробила
я сейчас не назову по памяти заводы в Украине, котрые были куплены рф в период
2000-2012 и потом были банально закрыты (потому что в рф был свой , но более мощный завод, которому не нужна была конкуренция на мировом рынке)
Да, согасен, что какую-то часть наиболее ценных заводов можно было сохранить (при том , что несколько были уникальными и единственными в союзе), но вы сетуя об одном "забываете о другом", начиная с 1991года федерация была абсолютно не заинтересована существованиb рядом мощного развитого государства (это относится не только к Украине, а ко все бывшим республикам ссср), сколько было и есть за 30лет на руководящих постах (даже президент был Янык), которые как Богуславев или работали себе на карман или конкретно работали против Украины)
в отношении промышелнности-не стоит посыпать голову пеплом, Украина должна найти свой путь развития в мире (кроме СХ может будем шить кроссовки как Вьетнам, или что-то другое), для начала 15 лет будет восстанавливать , то что разрушено войной (на ближайшее время задачи есть), ну а вам придется доживать остаток своей жизни вспоминая "мощную промышленность УССР", а также ее научный потенциал
возрождать промышленность Украина будет ориентируясь на свои внутренние потребности, от мирового рынка мы отстали безнадежно и не только мы

По поводу коррупции:
Немецкая коррупция работает на Германию и её население.
Американская коррупция работает на $
Украинская коррупция работает против Украины и её населения, во всех сферах.
Отсюда три "Дэ"
Как, по простоте душевной один оппонент на форуме, назвал это "накоплением капитала" :mrgreen:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 12:35

О наших перспективах, даже без Войны

Отдельно, в сотый раз повторюсь:
- Существуют иные "экономические модели", где "кто работает тот ест", вопрос тогда а где КРАСТЬ?
Модели способные дать развитие существующего, НО:
- В Украине правит всесторонне организованная преступность с 90х перешедшая в ранг ... неприкасаемых.
Будучи откровенно идиётом - невозможно создать что-то.

Отсюда и тот же Будівельник - пыжится что-то объяснить, но за неимением образования, понимания всего - ему просто сложно выразить всесторонне свою мысль.
Понимать, понимет, но в комплексе далеко...
Или иные оппоненты - они физически не понимают содержания сказанного.
Именно Хозяин предприятия заинтересован в совершенствовании от каждого работника,(% от увеличения прибыли в результате его деятельности) но для этого, даже для наёмного работника должна существовать система совершенствования.

Утрирую: должен ли дворник получать З/П если он на своём участке, собрал и запустил робот-пылесос?
(При совке это была гарантированная социальная составляющая, что сожрала коррупция)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 12:44

  Kudrjavuy написав:Отдельно, в сотый раз повторюсь:
- Существуют иные "экономические модели", где "кто работает тот ест", вопрос тогда а где КРАСТЬ?
Модели способные дать развитие существующего, НО:
- В Украине правит всесторонне организованная преступность с 90х перешедшая в ранг ... неприкасаемых.
Будучи откровенно идиётом - невозможно создать что-то.

Отсюда и тот же Будівельник - пыжится что-то объяснить, но за неимением образования, понимания всего - ему просто сложно выразить всесторонне свою мысль.
Понимать, понимет, но в комплексе далеко...
Или иные оппоненты - они физически не понимают содержания сказанного.
Именно Хозяин предприятия заинтересован в совершенствовании от каждого работника,(% от увеличения прибыли в результате его деятельности) но для этого, даже для наёмного работника должна существовать система совершенствования.

Утрирую: должен ли дворник получать З/П если он на своём участке, собрал и запустил робот-пылесос?
(При совке это была гарантированная социальная составляющая, что сожрала коррупция)

Отдельно повторю:
Что навязанная Коррупционная модель самоуничтожения была навязана ВСЕМ БЫВШИМ РЕСПУБЛИКАМ СССР.
Прибалтику спасло вход под крыло ЕС.
В Азербайджане открытый Халифат на основе положительного торгового баланса нефтью и газом.
Кооперация с Турцией грозит большими перспективами.
А Турция - страна НАТО, с опытом кандидатства в члены ЕС.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 09 гру, 2022 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 12:46

  prodigy написав:Украина должна найти свой путь развития в мире (кроме СХ может будем шить кроссовки как Вьетнам, или что-то другое)
два вопроса, почему до сих пор не нашла и что такого случилось, что вдруг найдёт.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 12:49

  vitaliian написав:
  prodigy написав:Украина должна найти свой путь развития в мире (кроме СХ может будем шить кроссовки как Вьетнам, или что-то другое)
два вопроса, почему до сих пор не нашла и что такого случилось, что вдруг найдёт.

Как Государство, Украина бессильна в борьбе с организованной преступностью.
По причине правления в Государстве этой преступностью.
Что подпитывается всеми путями из-вне.
На жаль ВСЕМИ, .... ибо "друзей" у денег не бывает.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 12:51

  Kudrjavuy написав:
  prodigy написав:США ввели санкції проти компаній, які ризикнули обійти нафтове ембарго

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну США ввели санкції проти мережі міжнародних компаній на чолі з турецьким бізнесменом Сіткі Аяна, які торгували іранською нафтою в обхід міжнародного ембарго.

Як зазначається в повідомленні Мінфіну США, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило до підсанкційного переліку чотирьох фізичних та 26 юридичних осіб.

Это ширма, события сейчас развиваются уже в другом ключе:
московия выторговала у США Бута.
Дефицит вооружения заставил обратиться к ключевым игрокам на чёрном рынке вооружения.
15 лет о нём не вспоминали, а теперь обменяли.
Значит весь чёрный рынок вооружения хлынет в РФ.

- по этому поводу молчёк?


в очередной раз не верный вывод

Бут с марта 2008 не на свободе, это огромный период...
черный рынок оружия замер в ожидании Бута :mrgreen:
к тому же Бут был и остался токсичной фигурой (кто с ним будет иметь дело-
тот будет привлекать излишнее внимание), к тому же Бут работал постаринке-куда лично летал, встречался, договаривался.

Черный рынок вооружений никуда не делся, но он действует под контролем США (который может быть остановлен или существенно замедлен в любой момент)

Since the Russian invasion in February, the Biden administration has quietly fast-tracked hundreds of millions of dollars’ worth of private arms sales to Ukraine, slashing a weekslong approval process to a matter of hours. In just the first four months of the year — the latest data available — the State Department authorized more than $300 million in private deals to Ukraine, government documents show. The department authorized less than $15 million worth of such sales to Ukraine during all of the 2021 fiscal year.


https://www.nytimes.com/2022/10/06/worl ... deals.html

в мире были созданы институты контроля за распростронением вооружения, одним из них является SIRI (STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE) у которого дата база по перемещению оружия по всему миру и если , скажем в Африке или Латинской Америке долстаточно легко можно на транспортном самолете перелететь в соседнюю страну , то в США и Европе все под контролем (правительства, спец.служб)
https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php

В 2017-2021 гг. поставки оружия по всему миру выросли на 4,6% в сравнении с пятью предыдущими годами. Экспорт российского оружия за это время снизился на 26%, в то время как США, напротив, увеличили отгрузки на 14%. Такие данные в середине марта 2022 года обнародовали специалисты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Снижение объема российского экспорта почти полностью произошло за счет сокращения поставок оружия в Индию и Вьетнам. Однако в ближайшие годы ожидается несколько крупных поставок российского оружия в Индию.


Продажи российского оружия в 2020 году снизились на 6,5% по сравнению с 2019-м – с $28,2 млрд до $26,4 млрд соответственно. Об этом сообщается в исследовании, проведенном Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI), и обнародованном в начале декабря 2021 года.

Отмечается, что показатель снижался три года подряд. Российские компании в сфере вооружений показали одно из наиболее резких падений. Эксперты считают, что это связано с завершением госпрограммы на 2011-2020 годы, а также с пандемией коронавируса COVID-19, из-за которой увеличились сроки поставок.

вывод ошибочный-пуйло активно готовился к войне 2 года, ковид тут не при чем
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 09 гру, 2022 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 12:58

  vitaliian написав:
  prodigy написав:Украина должна найти свой путь развития в мире (кроме СХ может будем шить кроссовки как Вьетнам, или что-то другое)
два вопроса, почему до сих пор не нашла и что такого случилось, что вдруг найдёт.


почему не нашла?
-есть причины внутренние и внешние (Кудряый уже частично ответил)

очень тяжело найти свой путь -когда тебе уготовлен иной путь (50% вины на рф, 40% вины
на правительстве/президентах Украины...Кравчук/Кучма виновны в первую очередь, остальные презики тоже)
раздавать ключевые посты в государстве друзьям(родственникам), которые только в 5% случаев являются профессионалами своего назначения -это преступление против государства(народа)

кстати, развитие и прорыв в сельском хозястве происходит вопреки политики государства, а не благодаря (а потом выходит чиновник и хвастается: Украина на первом месте в Европе по экспорту подсолнечного масла)

спросите себя-почему Украина за 30 лет пуличила инвестиций в 100-150 раз меньше , чем Польша (цифры лень искать)?
-на первом месте ответ: коррупция на уровне государства и во всей системе
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:09

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edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:12

  prodigy написав:вывод ошибочный-пуйло активно готовился к войне 2 года, ковид тут не при чем

Читайте по БУКВАМ:
Дефицит вооружения в РФ заставляет его выходить на чёрный рынок, всеми существующими путями.
Kudrjavuy
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