prodigy написав:

ЛАД написав: Если этого не делать, и люди по-прежнему будут уезжать на Запад (особенно учёные, конструкторы, инженеры), то ради чего мы разорвали с РФ?

Ещё раз, вспомните 91 год, референдум, лозунги о "второй Франции", листовки, которые тогда массово раздавались. Если этого не делать, и люди по-прежнему будут уезжать на Запад (особенно учёные, конструкторы, инженеры), то ради чего мы разорвали с РФ?Ещё раз, вспомните 91 год, референдум, лозунги о "второй Франции", листовки, которые тогда массово раздавались.

во все времена люди куда уезжалиотносительно той промышленности, которую Украина угробилая сейчас не назову по памяти заводы в Украине, котрые были куплены рф в период2000-2012 и потом были банально закрыты (потому что в рф был свой , но более мощный завод, которому не нужна была конкуренция на мировом рынке)Да, согасен, что какую-то часть наиболее ценных заводов можно было сохранить (при том , что несколько были уникальными и единственными в союзе), но вы сетуя об одном "забываете о другом", начиная с 1991года федерация была абсолютно не заинтересована существованиb рядом мощного развитого государства (это относится не только к Украине, а ко все бывшим республикам ссср), сколько было и есть за 30лет на руководящих постах (даже президент был Янык), которые как Богуславев или работали себе на карман или конкретно работали против Украины)в отношении промышелнности-не стоит посыпать голову пеплом, Украина должна найти свой путь развития в мире (кроме СХ может будем шить кроссовки как Вьетнам, или что-то другое), для начала 15 лет будет восстанавливать , то что разрушено войной (на ближайшее время задачи есть), ну а вам придется доживать остаток своей жизни вспоминая "мощную промышленность УССР", а также ее научный потенциалвозрождать промышленность Украина будет ориентируясь на свои внутренние потребности, от мирового рынка мы отстали безнадежно и не только мы