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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:16
И наоборот!Какое количество капитала было выведено, в условиях(за счёт) собственного обнищания?
prodigy написав: vitaliian написав: prodigy написав:
Украина должна найти свой путь развития в мире (кроме СХ может будем шить кроссовки как Вьетнам, или что-то другое)
два вопроса, почему до сих пор не нашла и что такого случилось, что вдруг найдёт.
почему не нашла?
-есть причины внутренние и внешние (Кудряый уже частично ответил)
очень тяжело найти свой путь -когда тебе уготовлен иной путь (50% вины на рф, 40% вины
на правительстве/президентах Украины...Кравчук/Кучма виновны в первую очередь, остальные презики тоже)
раздавать ключевые посты в государстве друзьям(родственникам), которые только в 5% случаев являются профессионалами своего назначения -это преступление против государства(народа)
кстати, развитие и прорыв в сельском хозястве происходит вопреки политики государства, а не благодаря (а потом выходит чиновник и хвастается: Украина на первом месте в Европе по экспорту подсолнечного масла)
спросите себя-почему Украина за 30 лет пуличила инвестиций в 100-150 раз меньше , чем Польша (цифры лень искать)?
-на первом месте ответ: коррупция на уровне государства и во всей системе
Энергетического, экономического, производственного, людского,.....
- Это чисто при финансово-экономическом давлении.
Организованного криминала во власти.
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:34
vitaliian написав:
ВСУ нанесли удар по позициям оккупантов в Запорожской области, известно о сотнях раненых, — сообщают в Генштабе
В Генштабе подтвердили информацию о том, что 7 декабря были поражены точки дислокации оккупантов в Бердянске. Также стало известно о поражении пунктов базирования войск РФ в Токмаке, Мелитополе, Энергодара, Днепрорудном, Пологах и Васильевке.
Потери врага составили около 240 человек ранеными. Уничтожены 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов. Развернутый на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.
в Бердянске наши накрыли склад ракет С300, Запорожье и Николаев могут передохнуть...
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