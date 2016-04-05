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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2936293729382939
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:16

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  prodigy написав:Украина должна найти свой путь развития в мире (кроме СХ может будем шить кроссовки как Вьетнам, или что-то другое)
два вопроса, почему до сих пор не нашла и что такого случилось, что вдруг найдёт.


почему не нашла?
-есть причины внутренние и внешние (Кудряый уже частично ответил)

очень тяжело найти свой путь -когда тебе уготовлен иной путь (50% вины на рф, 40% вины
на правительстве/президентах Украины...Кравчук/Кучма виновны в первую очередь, остальные презики тоже)
раздавать ключевые посты в государстве друзьям(родственникам), которые только в 5% случаев являются профессионалами своего назначения -это преступление против государства(народа)

кстати, развитие и прорыв в сельском хозястве происходит вопреки политики государства, а не благодаря (а потом выходит чиновник и хвастается: Украина на первом месте в Европе по экспорту подсолнечного масла)

спросите себя-почему Украина за 30 лет пуличила инвестиций в 100-150 раз меньше , чем Польша (цифры лень искать)?
-на первом месте ответ: коррупция на уровне государства и во всей системе

И наоборот!
Какое количество капитала было выведено, в условиях(за счёт) собственного обнищания?
Энергетического, экономического, производственного, людского,.....
- Это чисто при финансово-экономическом давлении.
Организованного криминала во власти.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:34

  vitaliian написав:
ВСУ нанесли удар по позициям оккупантов в Запорожской области, известно о сотнях раненых, — сообщают в Генштабе

В Генштабе подтвердили информацию о том, что 7 декабря были поражены точки дислокации оккупантов в Бердянске. Также стало известно о поражении пунктов базирования войск РФ в Токмаке, Мелитополе, Энергодара, Днепрорудном, Пологах и Васильевке.

Потери врага составили около 240 человек ранеными. Уничтожены 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов. Развернутый на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.

в Бердянске наши накрыли склад ракет С300, Запорожье и Николаев могут передохнуть...
edvardd
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