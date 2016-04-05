Додано: П'ят 09 гру, 2022 12:51

Kudrjavuy написав: prodigy написав: США ввели санкції проти компаній, які ризикнули обійти нафтове ембарго



На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну США ввели санкції проти мережі міжнародних компаній на чолі з турецьким бізнесменом Сіткі Аяна, які торгували іранською нафтою в обхід міжнародного ембарго.



Як зазначається в повідомленні Мінфіну США, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило до підсанкційного переліку чотирьох фізичних та 26 юридичних осіб. США ввели санкції проти компаній, які ризикнули обійти нафтове ембаргоНа десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в УкраїнуЯк зазначається в повідомленні Мінфіну США, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило до підсанкційного переліку чотирьох фізичних та 26 юридичних осіб.

Это ширма, события сейчас развиваются уже в другом ключе:

московия выторговала у США Бута.

Дефицит вооружения заставил обратиться к ключевым игрокам на чёрном рынке вооружения.

15 лет о нём не вспоминали, а теперь обменяли.

Значит весь чёрный рынок вооружения хлынет в РФ.



- по этому поводу молчёк? Это ширма, события сейчас развиваются уже в другом ключе:московия выторговала у США Бута.Дефицит вооружения заставил обратиться к ключевым игрокам на чёрном рынке вооружения.15 лет о нём не вспоминали, а теперь обменяли.Значит весь чёрный рынок вооружения хлынет в РФ.- по этому поводу молчёк?

Since the Russian invasion in February, the Biden administration has quietly fast-tracked hundreds of millions of dollars’ worth of private arms sales to Ukraine, slashing a weekslong approval process to a matter of hours. In just the first four months of the year — the latest data available — the State Department authorized more than $300 million in private deals to Ukraine, government documents show. The department authorized less than $15 million worth of such sales to Ukraine during all of the 2021 fiscal year.

В 2017-2021 гг. поставки оружия по всему миру выросли на 4,6% в сравнении с пятью предыдущими годами. Экспорт российского оружия за это время снизился на 26%, в то время как США, напротив, увеличили отгрузки на 14%. Такие данные в середине марта 2022 года обнародовали специалисты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).



Снижение объема российского экспорта почти полностью произошло за счет сокращения поставок оружия в Индию и Вьетнам. Однако в ближайшие годы ожидается несколько крупных поставок российского оружия в Индию.

Продажи российского оружия в 2020 году снизились на 6,5% по сравнению с 2019-м – с $28,2 млрд до $26,4 млрд соответственно. Об этом сообщается в исследовании, проведенном Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI), и обнародованном в начале декабря 2021 года.



Отмечается, что показатель снижался три года подряд. Российские компании в сфере вооружений показали одно из наиболее резких падений. Эксперты считают, что это связано с завершением госпрограммы на 2011-2020 годы, а также с пандемией коронавируса COVID-19, из-за которой увеличились сроки поставок.

в очередной раз не верный выводБут с марта 2008 не на свободе, это огромный период...черный рынок оружия замер в ожидании Бутак тому же Бут был и остался токсичной фигурой (кто с ним будет иметь дело-тот будет привлекать излишнее внимание), к тому же Бут работал постаринке-куда лично летал, встречался, договаривался.Черный рынок вооружений никуда не делся, но он действует под контролем США (который может быть остановлен или существенно замедлен в любой момент)в мире были созданы институты контроля за распростронением вооружения, одним из них является SIRI (STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE) у которого дата база по перемещению оружия по всему миру и если , скажем в Африке или Латинской Америке долстаточно легко можно на транспортном самолете перелететь в соседнюю страну , то в США и Европе все под контролем (правительства, спец.служб)вывод ошибочный-