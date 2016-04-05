prodigy написав:США ввели санкції проти компаній, які ризикнули обійти нафтове ембарго
На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну США ввели санкції проти мережі міжнародних компаній на чолі з турецьким бізнесменом Сіткі Аяна, які торгували іранською нафтою в обхід міжнародного ембарго.
Як зазначається в повідомленні Мінфіну США, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило до підсанкційного переліку чотирьох фізичних та 26 юридичних осіб.
Это ширма, события сейчас развиваются уже в другом ключе: московия выторговала у США Бута. Дефицит вооружения заставил обратиться к ключевым игрокам на чёрном рынке вооружения. 15 лет о нём не вспоминали, а теперь обменяли. Значит весь чёрный рынок вооружения хлынет в РФ.
- по этому поводу молчёк?
в очередной раз не верный вывод
Бут с марта 2008 не на свободе, это огромный период... черный рынок оружия замер в ожидании Бута к тому же Бут был и остался токсичной фигурой (кто с ним будет иметь дело- тот будет привлекать излишнее внимание), к тому же Бут работал постаринке-куда лично летал, встречался, договаривался.
Черный рынок вооружений никуда не делся, но он действует под контролем США (который может быть остановлен или существенно замедлен в любой момент)
Since the Russian invasion in February, the Biden administration has quietly fast-tracked hundreds of millions of dollars’ worth of private arms sales to Ukraine, slashing a weekslong approval process to a matter of hours. In just the first four months of the year — the latest data available — the State Department authorized more than $300 million in private deals to Ukraine, government documents show. The department authorized less than $15 million worth of such sales to Ukraine during all of the 2021 fiscal year.
в мире были созданы институты контроля за распростронением вооружения, одним из них является SIRI (STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE) у которого дата база по перемещению оружия по всему миру и если , скажем в Африке или Латинской Америке долстаточно легко можно на транспортном самолете перелететь в соседнюю страну , то в США и Европе все под контролем (правительства, спец.служб) https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php
В 2017-2021 гг. поставки оружия по всему миру выросли на 4,6% в сравнении с пятью предыдущими годами. Экспорт российского оружия за это время снизился на 26%, в то время как США, напротив, увеличили отгрузки на 14%. Такие данные в середине марта 2022 года обнародовали специалисты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Снижение объема российского экспорта почти полностью произошло за счет сокращения поставок оружия в Индию и Вьетнам. Однако в ближайшие годы ожидается несколько крупных поставок российского оружия в Индию.
Продажи российского оружия в 2020 году снизились на 6,5% по сравнению с 2019-м – с $28,2 млрд до $26,4 млрд соответственно. Об этом сообщается в исследовании, проведенном Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI), и обнародованном в начале декабря 2021 года.
Отмечается, что показатель снижался три года подряд. Российские компании в сфере вооружений показали одно из наиболее резких падений. Эксперты считают, что это связано с завершением госпрограммы на 2011-2020 годы, а также с пандемией коронавируса COVID-19, из-за которой увеличились сроки поставок.
вывод ошибочный-пуйло активно готовился к войне 2 года, ковид тут не при чем
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 09 гру, 2022 13:02, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:Украина должна найти свой путь развития в мире (кроме СХ может будем шить кроссовки как Вьетнам, или что-то другое)
два вопроса, почему до сих пор не нашла и что такого случилось, что вдруг найдёт.
почему не нашла? -есть причины внутренние и внешние (Кудряый уже частично ответил)
очень тяжело найти свой путь -когда тебе уготовлен иной путь (50% вины на рф, 40% вины на правительстве/президентах Украины...Кравчук/Кучма виновны в первую очередь, остальные презики тоже) раздавать ключевые посты в государстве друзьям(родственникам), которые только в 5% случаев являются профессионалами своего назначения -это преступление против государства(народа)
кстати, развитие и прорыв в сельском хозястве происходит вопреки политики государства, а не благодаря (а потом выходит чиновник и хвастается: Украина на первом месте в Европе по экспорту подсолнечного масла)
спросите себя-почему Украина за 30 лет пуличила инвестиций в 100-150 раз меньше , чем Польша (цифры лень искать)? -на первом месте ответ: коррупция на уровне государства и во всей системе
⚡️Команда AeroDrone пройшла сертифікацію та отримала дозвіл на експлуатацію в ЗСУ двох типів безпілотних авіаційних комплексів: E-300 Enterprise (корисне навантаження до 300кг) та D-80 Discovery (корисне навантаження до 80кг) - повідомив Partner у AeroDrone Dmytro Shymkiv ▫️Спочатку E-300 Enterprise пропонувався клієнтам як літак-кур’єр, для доставки посилок зі швидкістю у 150 км. Які зараз буде доставляти вантажі даний БПЛА і кому, то вже інше питання. это подобную хрень я хотел сделать, только раза в 2 мощнее...
ВСУ нанесли удар по позициям оккупантов в Запорожской области, известно о сотнях раненых, — сообщают в Генштабе
В Генштабе подтвердили информацию о том, что 7 декабря были поражены точки дислокации оккупантов в Бердянске. Также стало известно о поражении пунктов базирования войск РФ в Токмаке, Мелитополе, Энергодара, Днепрорудном, Пологах и Васильевке.
Потери врага составили около 240 человек ранеными. Уничтожены 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов. Развернутый на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.
в Бердянске наши накрыли склад ракет С300, Запорожье и Николаев могут передохнуть...
prodigy написав:вывод ошибочный-пуйло активно готовился к войне 2 года, ковид тут не при чем
Читайте по БУКВАМ: Дефицит вооружения в РФ заставляет его выходить на чёрный рынок, всеми существующими путями.
открыли америку, даже не по буквам это было ясне еще в мае
тем не менее орки сохраняют преимущество по интенсивности артилерийского и ракетного огня, про самолеты/вертолеты тоже самое
про Бута можно забыть, его обмен -больше пиар (своих не бросаем)
баскетболистка Бритни Грайнер -она двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира, лесбиянка, имела массу скандалов ,приводы в полицию за домашнее насилие (у нее рост 206 и 51розмер обуви, она подралась со своей подругой баскетбослисткой -рос 191см) через месяц они поженились, но выяснилось "жена" беременна близнецами, суд, развод, кстати приписали алименты арестовали и дали 9 лет за 0,7грамма гашишного масла
prodigy написав:очень тяжело найти свой путь -когда тебе уготовлен иной путь (50% вины на рф, 40% вины на правительстве/президентах Украины...Кравчук/Кучма виновны в первую очередь, остальные презики тоже)и
Кучма и пуйло моллюски в мировом океане капитала. Максимум что они могут - что то стырить, или какой-то мелочи перекрыть кислород.
Ни одному гиганту капитала они не способны даже пукнуть наперекор. Так что эти обе причины и Кравчук - мимо.
Мы переоцениваем сами себя, думая что у нас есть "свой путь" или что мы кому то нужны/интересны.
Свой путь появится тогда, когда мы сможем миру что то предложить (ценное и полезное). Пока что предлагаем только взять в долг. Кучма уже 17 лет не президент, за 17 лет можно было два Абу Даби построить, если проблема была в Кучме.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 гру, 2022 13:50, всього редагувалось 2 разів.
prodigy написав:США ввели санкції проти компаній, які ризикнули обійти нафтове ембарго
На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну США ввели санкції проти мережі міжнародних компаній на чолі з турецьким бізнесменом Сіткі Аяна, які торгували іранською нафтою в обхід міжнародного ембарго.
Як зазначається в повідомленні Мінфіну США, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило до підсанкційного переліку чотирьох фізичних та 26 юридичних осіб.
Это ширма, события сейчас развиваются уже в другом ключе: московия выторговала у США Бута. Дефицит вооружения заставил обратиться к ключевым игрокам на чёрном рынке вооружения. 15 лет о нём не вспоминали, а теперь обменяли. Значит весь чёрный рынок вооружения хлынет в РФ.
- по этому поводу молчёк?
Вот прямо незаменимая фигура в мировой торговле оружием. + кацапы пытались его из тюряги достать все эти 15 лет. Но совсем не потому что он незаменимый, а потому что чекисты своих не бросают (или убивают или вызволяют - в зависимости от того как эти "свои" себя ведут).