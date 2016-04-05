prodigy написав:М. Руст, увидев, что на него навели истребитель, резко ушёл вниз и далее осуществлял полёт на предельно малой высоте. Дальнейшее его обнаружение было затруднено и тем, что он летел очень низко, и тем, что в этом районе работало очень много самолётов сельскохозяйственной авиации и ДОСААФ, не оборудованных системами опознавания[/b].
В силу "некоторых обстоятельств", я более обізнаний у цій темі. Его полностью идентифицировали - но команды сбивать не поступило.
Именно с опаски раздуть международный конфликт. Генералитет был устаревший "паркетный", участвующий во внутренней борьбе за власть. Лишний шум на фоне Афгана, и вопросов по Чернобылю,.... там такой букет был, что....
И основное, не успел тогда дописать ... Горбачёв, меченая ..., сидел и боялся поднять голову, ибо полностью обрушил весь внутренний рынок СССР. Своим "сухим законом" - и к нему, на фоне происходящего были "вопросы" у ВСЕХ.
Когда вырубывались виноградники Массандры, когда Германия гнала свой шмурдяк, под видом "Элитных вин",... - Поругаться ещё и с Европой... - Продать ВСЕХ, так ещё и уметь нужно.
ЛАД написав:Но опять же, уверен, Вы понимаете, что никто не будет менять сегодня хорошо работающие приборы - компы, ТВ, холодильники и пр. - на более энергоэффективные. Это не окупится. Всё это меняют, когда выходит из строя или совсем уж безнадёжно устаревает (первое обычно происходит раньше).
Ну це як хто. Я вже до війни враховував при покупці і енергоефективність, яка дозволяє за декілька років відбити переплату.
При покупке я тоже учитывал. Но покупку Вы совершали, когда появлялась необходимость в замене, а не потому, что появилась более энергоэффективная техника.
Ось трійка найбільших пожирачів:
Комп'ютер або ноутбук (5 годин на день) – від 20 до 81 кВт-год (ноутбук – дешевший). Холодильник (цілодобово) – від 17,1 до 38,4 кВт-год (залежно від класу енергоефективності). ТБ (5 годин на день) – від 6,5 до 30 кВт-год на місяць (залежно від моделі). https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... menshe.htm
З компом розібрались, більше того добрий ноут 10 год працює на своїй батарейці. Холодильник зараз взагалі іде до відключення. Морозилку ліквідовую, а з холодильної камери на вулицю. ТБ також є можливість по тому ж таки ноуту чи планшету при бажанні (а воно невелике) споглядати. І того залишається менш ніж половина на інше.
Удобнее считать немного иначе - холодильник - 0,8 квт*час/сут или 25 квт*час/мес; ТВ - 100 вт*10 час (беру с большим запасом)*30 дней = 30 квт*час/мес; ноут - не знаю, но по Вашим цифрам пусть даже с запасом 100 вт*час*30 дней = 3квт*час/мес. Итого - около 60 квт*ч/мес. Вроде и прилично. Но посчитано с большим запасом, реально будет меньше. То, что ноут работает какое-то время от батареи повышает вашу независимость от наличия питания, но не уменьшает затраты энергии - позже потратится на зарядку. Отказ от холодильника - зимой можно, но хорошо, если балкон не застеклён. При хорошем остеклении там может быть недостаточно холодно. Я, правда, помню времена, когда у всех были деревянные ящики за окном и зимой продукты хранили там. Объём, естественно, значительно меньше, чем у холодильника, запасы не создашь. Надеюсь, не предлагаете вернуться к такой методике? И не знаю, Вы вкладываетесь в 100 квт*ч/мес?
Типовий договір зі споживачем передбачає до 3 кВт*год подачу. От цікаво, чи можна так перепрограмувати лічильники, щоб у певні пікові год обмежити споживання до 1 кВт*год, тоді би і відключення не потрібно було. Всім би гарантували хоча би декілька сотень Вт*год, а то дійсно при подачі дориваються та включають все, що включається.
У меня на квартиру - 8 квт (напомню, газа нет, и таких домов в Харькове не так уж мало). На мой взгляд всё же гораздо проще хорошо организовать плановые отключения. Тем более, такой опыт у нас есть. Люди знали бы, когда и насколько отключение и не было бы "при подачі дориваються та включають все, що включається". 3-4 часа в сутки вполне можно обойтись без э/э.
ЛАД написав:Вы понимаете, что никто не будет менять сегодня хорошо работающие приборы - компы
осенью я продал все свои ноутбуки и купил взамен такие что работают по 8-10 часов на одном заряде. Ноут который в отсутствии света не работает это кирпич. Соответственно его польза нулевая. К счастью их ещё покупают). Куковать без дела, если вдруг отключат на сутки или более я не готов.
ЛАД написав:Мне как-то всё равно, кто будет владельцем завода - лишь бы этот завод работал в Украине и обеспечивал людям рабочие места
это противоречие. Ну найдем мы нишу, кто построит под неё завод? Это не СССР когда политбюро подписали документы и полетели комсомольцы строить БАМ.
Очевидно нишу должен искать тот, кто готов вложить в завод деньги. И они ищут. Не думаете же вы, что их маркетинг настолько тупой, чтобы не искать? Если не строят, значит ниши нет. Существующих в других странах производств хватает и новое рискует сидеть без заказов. В 2000х такого перепроизводства ещё не было и ниш было гораздо больше.
Ниши, может, и есть. Но государство должно создавать условия для их реализации. В Китай деньги хлынули, когда изменилась политика государства. До этого "ниши" были, а инвестиций не было. Надо, к примеру, создавать СЭЗ. Только принимать умные законы. чтобы эти СЭЗ не превращались просто в узаконенные зоны контрабанды.
Даю вам 100% что объективы, жесткие диски и струйные принтеры в Украине делать не будут.
Капитан очевидность. Единственное, что могу возразить, не увидел, чтобы "на Западной строились заводы". Сколько-нибудь серьёзно. Мог бы и ещё добавить аргументы. Например - Харьков и Купянск были очень крупными ж/д узлами. После разрыва с РФ они потеряли это значение. Харьков превращают в глухую окраину. Частично объективно, частично по каким-то субъективным причинам. Не буду высказывать свои домыслы.
Оборонпром мог бы загрузить заказами заводы Харькова и Днепра и надеюсь загрузит. А вы говорили армия не экономика) заказчик Минобороны, а рабочие этих заводов понесут зарплату в ларьки и на барабашку.
Я не говорил, что армия это не экономика (или, возможно, неточно высказался). Экономика, но непроизводительная. Не знаю, как высказаться точнее. Результат такой экономики хорошо увидели на примере Союза - танки были, а потребительских товаров не хватало. Деньги Минобороны это наши налоги и их можно потратить с большим толком. А затраты на армию это, к сожалению, горькая необходимость. Перекос в эту сторону приводит к плохим последствиям и возможен только в случае войны или в варианте Сев. Кореи.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 09 гру, 2022 14:53, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Свой путь появится тогда, когда мы сможем миру что то предложить (ценное и полезное). Пока что предлагаем только взять в долг. Кучма уже 17 лет не президент, за 17 лет можно было два Абу Даби построить, если проблема была в Кучме.
Кучма вже не президент, але цю систему створив він, або система "сама створилась" під час його правління). Аналогічно як Сталін створив систему яка працювала ще 38 років після його смерті(а в РФ фактично працює досі).
ЛАД написав:Ниши, может, и есть. Но государство должно создавать условия для их реализации. В Китай деньги хлынули, когда изменилась политика государства. До этого "ниши" были, а инвестиций не было
абсолютно взаимосвязано. Например государство даёт доступную ипотеку и появляется наша в области строительства, а строительство тянет за собой производства стройматериалов, услуги строителей, услуги риелторов, на первых этажах развивается коммерция и т.д очень длинная цепочка, включая строительство дорог и услуги общественного транспорта к новостроям.
Примерно знаю почему этого не было, но не вижу ни одной причины почему это вдруг появится.
По Харькову прогноз мрачный, я не разделяю. Харьковкие заводы должны работать на оборону.
budivelnik написав:......... 1 Купуєте пінопласт товщиною у 8-10 см і робите з нього щити висотою у вашу кімнату, обклеюючи пінопласт оракалом, стречплівкою( для того щоб від нього не було випарів і він не крошився) ....... 4 Щити впритик до стін ( уникните доступу повітря, а значить стіни не запліснявіють)
Когда-то разбирался с этим вопросом. Утепление изнутри смещает точку росы внутрь стены и стена будет разрушаться быстрее. "Щити впритик до стін" - не поможет, воздух проникать будет всё равно. Надо эти щиты наклеивать или как-то герметизировать все стыки с полом и потолком и между щитами.
І останнє про свідомість Ви зможете організувати щоб гроші які батьки/діти/дружини отримають за втрату на фронті - були передані на купівлю необхідного для фронту? Не зможете А люди це роблять
Ви можете законодавчо змусити мене платити додаткові гроші волонтерам? Не можете А сотні тисяч людей - це роблять
Роблять. А теперь возьмите и посчитайте (Вы же это любите), сколько денег собрали все вместе благотворительные фонды и сколько потратило государство. Спасибо, конечно, людям, но цифры будут не очень сравнимые.