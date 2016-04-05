Додано: П'ят 09 гру, 2022 14:33

Ой+ написав: ЛАД написав: Но опять же, уверен, Вы понимаете, что никто не будет менять сегодня хорошо работающие приборы - компы, ТВ, холодильники и пр. - на более энергоэффективные. Это не окупится. Всё это меняют, когда выходит из строя или совсем уж безнадёжно устаревает (первое обычно происходит раньше). Но опять же, уверен, Вы понимаете, что никто не будет менять сегодня хорошо работающие приборы - компы, ТВ, холодильники и пр. - на более энергоэффективные. Это не окупится. Всё это меняют, когда выходит из строя или совсем уж безнадёжно устаревает (первое обычно происходит раньше).

Ну це як хто. Я вже до війни враховував при покупці і енергоефективність, яка дозволяє за декілька років відбити переплату. Ну це як хто. Я вже до війни враховував при покупці і енергоефективність, яка дозволяє за декілька років відбити переплату.

При покупке





Холодильник (цілодобово) – від 17,1 до 38,4 кВт-год (залежно від класу енергоефективності).

ТБ (5 годин на день) – від 6,5 до 30 кВт-год на місяць (залежно від моделі). https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... menshe.htm Комп'ютер або ноутбук (5 годин на день) – від 20 до 81 кВт-год (ноутбук – дешевший).Холодильник (цілодобово) – від 17,1 до 38,4 кВт-год (залежно від класу енергоефективності).ТБ (5 годин на день) – від 6,5 до 30 кВт-год на місяць (залежно від моделі).

З компом розібрались, більше того добрий ноут 10 год працює на своїй батарейці. Холодильник зараз взагалі іде до відключення. Морозилку ліквідовую, а з холодильної камери на вулицю. ТБ також є можливість по тому ж таки ноуту чи планшету при бажанні (а воно невелике) споглядати. І того залишається менш ніж половина на інше. Ось трійка найбільших пожирачів:З компом розібрались, більше того добрий ноут 10 год працює на своїй батарейці. Холодильник зараз взагалі іде до відключення. Морозилку ліквідовую, а з холодильної камери на вулицю. ТБ також є можливість по тому ж таки ноуту чи планшету при бажанні (а воно невелике) споглядати. І того залишається менш ніж половина на інше.

большим

Типовий договір зі споживачем передбачає до 3 кВт*год подачу. От цікаво, чи можна так перепрограмувати лічильники, щоб у певні пікові год обмежити споживання до 1 кВт*год, тоді би і відключення не потрібно було. Всім би гарантували хоча би декілька сотень Вт*год, а то дійсно при подачі дориваються та включають все, що включається.



я тоже учитывал.Но покупку Вы совершали, когда появлялась необходимость в замене, а не потому, что появилась более энергоэффективная техника.Удобнее считать немного иначе -холодильник - 0,8 квт*час/сут или 25 квт*час/мес;ТВ - 100 вт*10 час (беру с большим запасом)*30 дней = 30 квт*час/мес;ноут - не знаю, но по Вашим цифрам пусть даже с запасом 100 вт*час*30 дней = 3квт*час/мес.Итого - около 60 квт*ч/мес.Вроде и прилично. Но посчитано сзапасом, реально будет меньше.То, что ноут работает какое-то время от батареи повышает вашу независимость от наличия питания, но не уменьшает затраты энергии - позже потратится на зарядку.Отказ от холодильника - зимой можно, но хорошо, если балкон не застеклён. При хорошем остеклении там может быть недостаточно холодно. Я, правда, помню времена, когда у всех были деревянные ящики за окном и зимой продукты хранили там. Объём, естественно, значительно меньше, чем у холодильника, запасы не создашь. Надеюсь, не предлагаете вернуться к такой методике?И не знаю, Вы вкладываетесь в 100 квт*ч/мес?У меня на квартиру - 8 квт (напомню, газа нет, и таких домов в Харькове не так уж мало).На мой взгляд всё же гораздо проще хорошо организоватьотключения. Тем более, такой опыт у нас есть. Люди знали бы, когда и насколько отключение и не было бы "при подачі дориваються та включають все, що включається". 3-4 часа в сутки вполне можно обойтись без э/э.