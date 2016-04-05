RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2936293729382939
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:53

  Kudrjavuy написав:
  Hotab написав:
  prodigy написав:М. Руст, увидев, что на него навели истребитель, резко ушёл вниз и далее осуществлял полёт на предельно малой высоте. Дальнейшее его обнаружение было затруднено и тем, что он летел очень низко, и тем, что в этом районе работало очень много самолётов сельскохозяйственной авиации и ДОСААФ, не оборудованных системами опознавания[/b].


В силу "некоторых обстоятельств", я более обізнаний у цій темі.
Его полностью идентифицировали - но команды сбивать не поступило.

Именно с опаски раздуть международный конфликт. Генералитет был устаревший "паркетный", участвующий во внутренней борьбе за власть.
Лишний шум на фоне Афгана, и вопросов по Чернобылю,.... там такой букет был, что....

И основное, не успел тогда дописать ... :evil:
Горбачёв, меченая ..., сидел и боялся поднять голову, ибо полностью обрушил весь внутренний рынок СССР. Своим "сухим законом"
- и к нему, на фоне происходящего были "вопросы" у ВСЕХ.

Когда вырубывались виноградники Массандры, когда Германия гнала свой шмурдяк, под видом "Элитных вин",...
- Поругаться ещё и с Европой...
- Продать ВСЕХ, так ещё и уметь нужно.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10358
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 14:31

https://donpress.com/news/09-12-2022-na ... noy-150-km
Фуры выстроились в две колонны на протяжении примерно 150 км. Автомобили стоят в обе стороны трассы, пишет ТГ-канал "Мариуполь Сейчас"..

Б/К, топливо, корм скоту, вывоз награбленного, ....
:?:

https://storage2.censor.net/video/3/091222_mar.mp4
https://censor.net/ru/video_news/338598 ... omplektami
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 09 гру, 2022 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10358
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 14:33

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Но опять же, уверен, Вы понимаете, что никто не будет менять сегодня хорошо работающие приборы - компы, ТВ, холодильники и пр. - на более энергоэффективные. Это не окупится. Всё это меняют, когда выходит из строя или совсем уж безнадёжно устаревает (первое обычно происходит раньше).

Ну це як хто. Я вже до війни враховував при покупці і енергоефективність, яка дозволяє за декілька років відбити переплату.

При покупке я тоже учитывал.
Но покупку Вы совершали, когда появлялась необходимость в замене, а не потому, что появилась более энергоэффективная техника.

Ось трійка найбільших пожирачів:
Комп'ютер або ноутбук (5 годин на день) – від 20 до 81 кВт-год (ноутбук – дешевший).
Холодильник (цілодобово) – від 17,1 до 38,4 кВт-год (залежно від класу енергоефективності).
ТБ (5 годин на день) – від 6,5 до 30 кВт-год на місяць (залежно від моделі). https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... menshe.htm

З компом розібрались, більше того добрий ноут 10 год працює на своїй батарейці. Холодильник зараз взагалі іде до відключення. Морозилку ліквідовую, а з холодильної камери на вулицю. ТБ також є можливість по тому ж таки ноуту чи планшету при бажанні (а воно невелике) споглядати. І того залишається менш ніж половина на інше.

Удобнее считать немного иначе -
холодильник - 0,8 квт*час/сут или 25 квт*час/мес;
ТВ - 100 вт*10 час (беру с большим запасом)*30 дней = 30 квт*час/мес;
ноут - не знаю, но по Вашим цифрам пусть даже с запасом 100 вт*час*30 дней = 3квт*час/мес.
Итого - около 60 квт*ч/мес.
Вроде и прилично. Но посчитано с большим запасом, реально будет меньше.
То, что ноут работает какое-то время от батареи повышает вашу независимость от наличия питания, но не уменьшает затраты энергии - позже потратится на зарядку.
Отказ от холодильника - зимой можно, но хорошо, если балкон не застеклён. При хорошем остеклении там может быть недостаточно холодно. Я, правда, помню времена, когда у всех были деревянные ящики за окном и зимой продукты хранили там. Объём, естественно, значительно меньше, чем у холодильника, запасы не создашь. Надеюсь, не предлагаете вернуться к такой методике?
И не знаю, Вы вкладываетесь в 100 квт*ч/мес?

Типовий договір зі споживачем передбачає до 3 кВт*год подачу. От цікаво, чи можна так перепрограмувати лічильники, щоб у певні пікові год обмежити споживання до 1 кВт*год, тоді би і відключення не потрібно було. Всім би гарантували хоча би декілька сотень Вт*год, а то дійсно при подачі дориваються та включають все, що включається.

У меня на квартиру - 8 квт (напомню, газа нет, и таких домов в Харькове не так уж мало).
На мой взгляд всё же гораздо проще хорошо организовать плановые отключения. Тем более, такой опыт у нас есть. Люди знали бы, когда и насколько отключение и не было бы "при подачі дориваються та включають все, що включається". 3-4 часа в сутки вполне можно обойтись без э/э.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23501
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 14:37

  ЛАД написав:Вы понимаете, что никто не будет менять сегодня хорошо работающие приборы - компы
осенью я продал все свои ноутбуки и купил взамен такие что работают по 8-10 часов на одном заряде. Ноут который в отсутствии света не работает это кирпич. Соответственно его польза нулевая. К счастью их ещё покупают). Куковать без дела, если вдруг отключат на сутки или более я не готов.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15459
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2940 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 14:49

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Надо и нам искать свои ниши
  ЛАД написав:Мне как-то всё равно, кто будет владельцем завода - лишь бы этот завод работал в Украине и обеспечивал людям рабочие места
это противоречие. Ну найдем мы нишу, кто построит под неё завод? Это не СССР когда политбюро подписали документы и полетели комсомольцы строить БАМ.

Очевидно нишу должен искать тот, кто готов вложить в завод деньги. И они ищут. Не думаете же вы, что их маркетинг настолько тупой, чтобы не искать? Если не строят, значит ниши нет. Существующих в других странах производств хватает и новое рискует сидеть без заказов. В 2000х такого перепроизводства ещё не было и ниш было гораздо больше.

Ниши, может, и есть. Но государство должно создавать условия для их реализации. В Китай деньги хлынули, когда изменилась политика государства. До этого "ниши" были, а инвестиций не было.
Надо, к примеру, создавать СЭЗ. Только принимать умные законы. чтобы эти СЭЗ не превращались просто в узаконенные зоны контрабанды.

Даю вам 100% что объективы, жесткие диски и струйные принтеры в Украине делать не будут.

Не будут. Но, надеюсь, будет что-то другое.

Интересный прогноз по Харькову с соседней ветки
viewtopic.php?p=5515486#p5515486

Капитан очевидность. Единственное, что могу возразить, не увидел, чтобы "на Западной строились заводы". Сколько-нибудь серьёзно.
Мог бы и ещё добавить аргументы. Например - Харьков и Купянск были очень крупными ж/д узлами. После разрыва с РФ они потеряли это значение. Харьков превращают в глухую окраину. Частично объективно, частично по каким-то субъективным причинам. Не буду высказывать свои домыслы.

Оборонпром мог бы загрузить заказами заводы Харькова и Днепра и надеюсь загрузит. А вы говорили армия не экономика) заказчик Минобороны, а рабочие этих заводов понесут зарплату в ларьки и на барабашку.

Я не говорил, что армия это не экономика (или, возможно, неточно высказался). Экономика, но непроизводительная. Не знаю, как высказаться точнее.
Результат такой экономики хорошо увидели на примере Союза - танки были, а потребительских товаров не хватало.
Деньги Минобороны это наши налоги и их можно потратить с большим толком. А затраты на армию это, к сожалению, горькая необходимость. Перекос в эту сторону приводит к плохим последствиям и возможен только в случае войны или в варианте Сев. Кореи.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 09 гру, 2022 14:53, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23501
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Соответственно его польза нулевая. К счастью их ещё покупают). Куковать без дела, если вдруг отключат на сутки или более я не готов.



Как сейчас взгрустнули владельцы электромобилей )
Andrey2512
 
Повідомлень: 412
З нами з: 04.04.22
Подякував: 24 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 14:57

  vitaliian написав:Свой путь появится тогда, когда мы сможем миру что то предложить (ценное и полезное). Пока что предлагаем только взять в долг. Кучма уже 17 лет не президент, за 17 лет можно было два Абу Даби построить, если проблема была в Кучме.

Кучма вже не президент, але цю систему створив він, або система "сама створилась" під час його правління).
Аналогічно як Сталін створив систему яка працювала ще 38 років після його смерті(а в РФ фактично працює досі).
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4247
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 14:59

  ЛАД написав:Ниши, может, и есть. Но государство должно создавать условия для их реализации. В Китай деньги хлынули, когда изменилась политика государства. До этого "ниши" были, а инвестиций не было
абсолютно взаимосвязано. Например государство даёт доступную ипотеку и появляется наша в области строительства, а строительство тянет за собой производства стройматериалов, услуги строителей, услуги риелторов, на первых этажах развивается коммерция и т.д очень длинная цепочка, включая строительство дорог и услуги общественного транспорта к новостроям.

Примерно знаю почему этого не было, но не вижу ни одной причины почему это вдруг появится.

По Харькову прогноз мрачный, я не разделяю. Харьковкие заводы должны работать на оборону.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15459
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2940 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:05

  budivelnik написав:.........
1 Купуєте пінопласт товщиною у 8-10 см і робите з нього щити висотою у вашу кімнату, обклеюючи пінопласт оракалом, стречплівкою( для того щоб від нього не було випарів і він не крошився)
.......
4 Щити впритик до стін ( уникните доступу повітря, а значить стіни не запліснявіють)

Когда-то разбирался с этим вопросом. Утепление изнутри смещает точку росы внутрь стены и стена будет разрушаться быстрее.
"Щити впритик до стін" - не поможет, воздух проникать будет всё равно. Надо эти щиты наклеивать или как-то герметизировать все стыки с полом и потолком и между щитами.

І останнє про свідомість
Ви зможете організувати щоб гроші які батьки/діти/дружини отримають за втрату на фронті - були передані на купівлю необхідного для фронту?
Не зможете
А люди це роблять

Ви можете законодавчо змусити мене платити додаткові гроші волонтерам?
Не можете
А сотні тисяч людей - це роблять

Роблять.
А теперь возьмите и посчитайте (Вы же это любите), сколько денег собрали все вместе благотворительные фонды и сколько потратило государство.
Спасибо, конечно, людям, но цифры будут не очень сравнимые.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23501
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2936293729382939
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108739
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 474259
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4335
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1156)
09.12.2022 15:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.