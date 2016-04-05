prodigy написав:М. Руст, увидев, что на него навели истребитель, резко ушёл вниз и далее осуществлял полёт на предельно малой высоте. Дальнейшее его обнаружение было затруднено и тем, что он летел очень низко, и тем, что в этом районе работало очень много самолётов сельскохозяйственной авиации и ДОСААФ, не оборудованных системами опознавания[/b].
В силу "некоторых обстоятельств", я более обізнаний у цій темі. Его полностью идентифицировали - но команды сбивать не поступило.
Именно с опаски раздуть международный конфликт. Генералитет был устаревший "паркетный", участвующий во внутренней борьбе за власть. Лишний шум на фоне Афгана, и вопросов по Чернобылю,.... там такой букет был, что....
И основное, не успел тогда дописать ... Горбачёв, меченая ..., сидел и боялся поднять голову, ибо полностью обрушил весь внутренний рынок СССР. Своим "сухим законом" - и к нему, на фоне происходящего были "вопросы" у ВСЕХ.
Когда вырубывались виноградники Массандры, когда Германия гнала свой шмурдяк, под видом "Элитных вин",... - Поругаться ещё и с Европой... - Продать ВСЕХ, так ещё и уметь нужно.
ЛАД написав:Но опять же, уверен, Вы понимаете, что никто не будет менять сегодня хорошо работающие приборы - компы, ТВ, холодильники и пр. - на более энергоэффективные. Это не окупится. Всё это меняют, когда выходит из строя или совсем уж безнадёжно устаревает (первое обычно происходит раньше).
Ну це як хто. Я вже до війни враховував при покупці і енергоефективність, яка дозволяє за декілька років відбити переплату.
При покупке я тоже учитывал. Но покупку Вы совершали, когда появлялась необходимость в замене, а не потому, что появилась более энергоэффективная техника.
Ось трійка найбільших пожирачів:
Комп'ютер або ноутбук (5 годин на день) – від 20 до 81 кВт-год (ноутбук – дешевший). Холодильник (цілодобово) – від 17,1 до 38,4 кВт-год (залежно від класу енергоефективності). ТБ (5 годин на день) – від 6,5 до 30 кВт-год на місяць (залежно від моделі). https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... menshe.htm
З компом розібрались, більше того добрий ноут 10 год працює на своїй батарейці. Холодильник зараз взагалі іде до відключення. Морозилку ліквідовую, а з холодильної камери на вулицю. ТБ також є можливість по тому ж таки ноуту чи планшету при бажанні (а воно невелике) споглядати. І того залишається менш ніж половина на інше.
Удобнее считать немного иначе - холодильник - 0,8 квт*час/сут или 25 квт*час/мес; ТВ - 100 вт*10 час (беру с большим запасом)*30 дней = 30 квт*час/мес; ноут - не знаю, но по Вашим цифрам пусть даже с запасом 100 вт*час*30 дней = 3квт*час/мес. Итого - около 60 квт*ч/мес. Вроде и прилично. Но посчитано с большим запасом, реально будет меньше. То, что ноут работает какое-то время от батареи повышает вашу независимость от наличия питания, но не уменьшает затраты энергии - позже потратится на зарядку. Отказ от холодильника - зимой можно, но хорошо, если балкон не застеклён. При хорошем остеклении там может быть недостаточно холодно. Я, правда, помню времена, когда у всех были деревянные ящики за окном и зимой продукты хранили там. Объём, естественно, значительно меньше, чем у холодильника, запасы не создашь. Надеюсь, не предлагаете вернуться к такой методике? И не знаю, Вы вкладываетесь в 100 квт*ч/мес?
Типовий договір зі споживачем передбачає до 3 кВт*год подачу. От цікаво, чи можна так перепрограмувати лічильники, щоб у певні пікові год обмежити споживання до 1 кВт*год, тоді би і відключення не потрібно було. Всім би гарантували хоча би декілька сотень Вт*год, а то дійсно при подачі дориваються та включають все, що включається.
У меня на квартиру - 8 квт (напомню, газа нет, и таких домов в Харькове не так уж мало). На мой взгляд всё же гораздо проще хорошо организовать плановые отключения. Тем более, такой опыт у нас есть. Люди знали бы, когда и насколько отключение и не было бы "при подачі дориваються та включають все, що включається". 3-4 часа в сутки вполне можно обойтись без э/э.
ЛАД написав:Вы понимаете, что никто не будет менять сегодня хорошо работающие приборы - компы
осенью я продал все свои ноутбуки и купил взамен такие что работают по 8-10 часов на одном заряде. Ноут который в отсутствии света не работает это кирпич. Соответственно его польза нулевая. К счастью их ещё покупают). Куковать без дела, если вдруг отключат на сутки или более я не готов.
ЛАД написав:Мне как-то всё равно, кто будет владельцем завода - лишь бы этот завод работал в Украине и обеспечивал людям рабочие места
это противоречие. Ну найдем мы нишу, кто построит под неё завод? Это не СССР когда политбюро подписали документы и полетели комсомольцы строить БАМ.
Очевидно нишу должен искать тот, кто готов вложить в завод деньги. И они ищут. Не думаете же вы, что их маркетинг настолько тупой, чтобы не искать? Если не строят, значит ниши нет. Существующих в других странах производств хватает и новое рискует сидеть без заказов. В 2000х такого перепроизводства ещё не было и ниш было гораздо больше.
Ниши, может, и есть. Но государство должно создавать условия для их реализации. В Китай деньги хлынули, когда изменилась политика государства. До этого "ниши" были, а инвестиций не было. Надо, к примеру, создавать СЭЗ. Только принимать умные законы. чтобы эти СЭЗ не превращались просто в узаконенные зоны контрабанды.
Даю вам 100% что объективы, жесткие диски и струйные принтеры в Украине делать не будут.
Капитан очевидность. Единственное, что могу возразить, не увидел, чтобы "на Западной строились заводы". Сколько-нибудь серьёзно. Мог бы и ещё добавить аргументы. Например - Харьков и Купянск были очень крупными ж/д узлами. После разрыва с РФ они потеряли это значение. Харьков превращают в глухую окраину. Частично объективно, частично по каким-то субъективным причинам. Не буду высказывать свои домыслы.
Оборонпром мог бы загрузить заказами заводы Харькова и Днепра и надеюсь загрузит. А вы говорили армия не экономика) заказчик Минобороны, а рабочие этих заводов понесут зарплату в ларьки и на барабашку.
Я не говорил, что армия это не экономика (или, возможно, неточно высказался). Экономика, но непроизводительная. Не знаю, как высказаться точнее. Результат такой экономики хорошо увидели на примере Союза - танки были, а потребительских товаров не хватало. Деньги Минобороны это наши налоги и их можно потратить с большим толком. А затраты на армию это, к сожалению, горькая необходимость. Перекос в эту сторону приводит к плохим последствиям и возможен только в случае войны или в варианте Сев. Кореи.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 09 гру, 2022 14:53, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Свой путь появится тогда, когда мы сможем миру что то предложить (ценное и полезное). Пока что предлагаем только взять в долг. Кучма уже 17 лет не президент, за 17 лет можно было два Абу Даби построить, если проблема была в Кучме.
Кучма вже не президент, але цю систему створив він, або система "сама створилась" під час його правління). Аналогічно як Сталін створив систему яка працювала ще 38 років після його смерті(а в РФ фактично працює досі).
ЛАД написав:Ниши, может, и есть. Но государство должно создавать условия для их реализации. В Китай деньги хлынули, когда изменилась политика государства. До этого "ниши" были, а инвестиций не было
абсолютно взаимосвязано. Например государство даёт доступную ипотеку и появляется наша в области строительства, а строительство тянет за собой производства стройматериалов, услуги строителей, услуги риелторов, на первых этажах развивается коммерция и т.д очень длинная цепочка, включая строительство дорог и услуги общественного транспорта к новостроям.
Примерно знаю почему этого не было, но не вижу ни одной причины почему это вдруг появится.
По Харькову прогноз мрачный, я не разделяю. Харьковкие заводы должны работать на оборону.
budivelnik написав:......... 1 Купуєте пінопласт товщиною у 8-10 см і робите з нього щити висотою у вашу кімнату, обклеюючи пінопласт оракалом, стречплівкою( для того щоб від нього не було випарів і він не крошився) ....... 4 Щити впритик до стін ( уникните доступу повітря, а значить стіни не запліснявіють)
Когда-то разбирался с этим вопросом. Утепление изнутри смещает точку росы внутрь стены и стена будет разрушаться быстрее. "Щити впритик до стін" - не поможет, воздух проникать будет всё равно. Надо эти щиты наклеивать или как-то герметизировать все стыки с полом и потолком и между щитами.
І останнє про свідомість Ви зможете організувати щоб гроші які батьки/діти/дружини отримають за втрату на фронті - були передані на купівлю необхідного для фронту? Не зможете А люди це роблять
Ви можете законодавчо змусити мене платити додаткові гроші волонтерам? Не можете А сотні тисяч людей - це роблять
Роблять. А теперь возьмите и посчитайте (Вы же это любите), сколько денег собрали все вместе благотворительные фонды и сколько потратило государство. Спасибо, конечно, людям, но цифры будут не очень сравнимые.
prodigy написав:кто пытался сделать переворот в Германии? ...wwrZlCFymtw...
Я, конечно, понимаю, что Гончаренко крутой чувак и здорово разбирается во всех вопросах, в т.ч. и в немецких праворадикалах и в их связях с РФ. Но вот почему-то на Западе всё это излагают немного не так:
За свержением власти в Германии, по мнению участников сети, должно было последовать вмешательство "Альянса" - тайного союза правительств, разведывательных служб и вооруженных сил нескольких государств, включая Россию и США. Подозреваемые считали, как утверждают в прокуратуре, что переходное правительство Германии должно провести переговоры о новом государственном устройстве со странами-победительницами во Второй мировой войне. При этом главным участником переговоров должна была выступить Россия.
Следователи выяснили, что принц Генрих XIII установил контакт с представителями РФ в Германии, но доказательств того, что они отреагировали на его обращение положительно, на сегодняшний день нет. В России уже отреагировали на это заявление прокуратуры.
В посольстве РФ в Берлине, заверили, что российские дипучреждения в ФРГ "не поддерживают контакты с представителями террористических группировок и иных нелегальных формирований". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "ни о какой причастности России к ситуации не может быть речи", добавив, что "власти ФРГ сами это констатируют".
ЛАД, Песков ответил...это просто сюр Песков говорил, что на Украину не нападали
приводить Гончаренко как источник информации не зазорно, а вот Пескова и мид рф -это позор
относительно Гончаренко 1)это наш депутат от ЕС (эта партия не чета СН) 2)во вторых со времен овоща Олексей прибавил значительно, можно сказать искупил старые грехи 3) да он в курсе многих событий, потому что он в составе делегации парламентариев бывает и ООН и Европарламенте 4) у вас старые догмы как в рос.церкви (или кпсс)-[b]вам Песков внушает больше доверия, чем украинский депутат Гончаренко[/b]
Простите, Вы окончательно потеряли способность воспринимать что-то кроме пустой болтовни деятелей типа Гончаренко? Я возразил против него. т.к. у него ни одного аргумента. Ему вполне достаточно, что одна из арестованных - гражданка РФ. Не смешно. А я ссылался не на Пескова, а на DW и прокуратуру Германии. Если Вы этого не поняли, то специально для Вас сейчас выделил. А к партии ЕС не испытываю никакого пиетета. Так же, как и к СН. Как и все наши партии они не идеологические, а лидерские.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 09 гру, 2022 15:15, всього редагувалось 1 раз.