Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:34

prodigy написав: ЛАД написав: Если этого не делать, и люди по-прежнему будут уезжать на Запад (особенно учёные, конструкторы, инженеры), то ради чего мы разорвали с РФ?

Ещё раз, вспомните 91 год, референдум, лозунги о "второй Франции", листовки, которые тогда массово раздавались. Если этого не делать, и люди по-прежнему будут уезжать на Запад (особенно учёные, конструкторы, инженеры), то ради чего мы разорвали с РФ?Ещё раз, вспомните 91 год, референдум, лозунги о "второй Франции", листовки, которые тогда массово раздавались.



во все времена люди куда уезжали

относительно той промышленности, которую Украина угробила

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на 21 минуте, BYD HAN ev просто восхищаюсь китайцама

в 1988 году был первый раз в Шанхае (город напоминал Оруэлский 1984) и что китайцы построили на 30 лет , а в 2022-это космос во все времена люди куда уезжалиотносительно той промышленности, которую Украина угробила..........на 21 минуте, BYD HAN ev просто восхищаюсь китайцамав 1988 году был первый раз в Шанхае (город напоминал Оруэлский 1984) и что китайцы построили на 30 лет , а в 2022-это космос

вам придется доживать остаток своей жизни вспоминая "мощную промышленность УССР", а также ее научный потенциал

Простите, надоело Вам отвечать. Вы слишком перечитались цензор.нет или что похуже.И слишком молитесь на Петю, который умудрялся быть у власти при всех президентах (в т.ч. и при Януке).БОльшую часть нашей промышленности мы развалили и разворовали сами, своими руками.А Богуслаев, между прочим сохранил свой завод все 30 лет.Построили не китайцы, а американцы, европейцы и те же японцы. Да, в Китае. Благодаря реформам Дэн Сяо Пина. И поинтересуйтесь, сколько авто Китай продаёт внутри - всё-таеи 1,5 млрд населения. И я что-то не слышал, чтобы немцы, американцы или японцы уменьшили выпуск.Вы рады, что Вам "мощную промышленность Украины, а также ее научный потенциал" вспоминать не придётся? Ввиду отсутствия?Очень характерный пример "любви к Украине"!И да, люди уезжают из всех стран. Но масштабы, причины и последствия разные. Из США тоже уезжают, но приезжают много больше. Причём часто высококвалифицированные или просто очень способные люди.