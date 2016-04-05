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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2938293929402941>
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:14

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:Свой путь появится тогда, когда мы сможем миру что то предложить (ценное и полезное). Пока что предлагаем только взять в долг. Кучма уже 17 лет не президент, за 17 лет можно было два Абу Даби построить, если проблема была в Кучме.

Кучма вже не президент, але цю систему створив він, або система "сама створилась" під час його правління).

А до Кучмы что было, пустыня Сахара?
Аналогічно як Сталін створив систему яка працювала ще 38 років після його смерті(а в РФ фактично працює досі).
она же была и у нас до Кучмы. Так что ничего нового он не создавал. Вместо коммунистической партии все ресурсы приватизировали олигархи. Это было ожидаемо. Кто пройдёт мимо кошелька с миллиардами? На РФ то же самое + газ и нефть, дающие президенту пожизненный срок.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:34

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Если этого не делать, и люди по-прежнему будут уезжать на Запад (особенно учёные, конструкторы, инженеры), то ради чего мы разорвали с РФ?
Ещё раз, вспомните 91 год, референдум, лозунги о "второй Франции", листовки, которые тогда массово раздавались.


во все времена люди куда уезжали
относительно той промышленности, которую Украина угробила
..........
на 21 минуте, BYD HAN ev просто восхищаюсь китайцама
в 1988 году был первый раз в Шанхае (город напоминал Оруэлский 1984) и что китайцы построили на 30 лет , а в 2022-это космос

Простите, надоело Вам отвечать. Вы слишком перечитались цензор.нет или что похуже.
И слишком молитесь на Петю, который умудрялся быть у власти при всех президентах (в т.ч. и при Януке).
БОльшую часть нашей промышленности мы развалили и разворовали сами, своими руками.
А Богуслаев, между прочим сохранил свой завод все 30 лет.
Построили не китайцы, а американцы, европейцы и те же японцы. Да, в Китае. Благодаря реформам Дэн Сяо Пина. И поинтересуйтесь, сколько авто Китай продаёт внутри - всё-таеи 1,5 млрд населения. И я что-то не слышал, чтобы немцы, американцы или японцы уменьшили выпуск.

вам придется доживать остаток своей жизни вспоминая "мощную промышленность УССР", а также ее научный потенциал

Вы рады, что Вам "мощную промышленность Украины, а также ее научный потенциал" вспоминать не придётся? Ввиду отсутствия?
Очень характерный пример "любви к Украине"! :evil:

И да, люди уезжают из всех стран. Но масштабы, причины и последствия разные. Из США тоже уезжают, но приезжают много больше. Причём часто высококвалифицированные или просто очень способные люди.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:44

Чрезвычайная ситуация. В ООН рассказали о гуманитарной катастрофе в Украине
https://www.rbc.ua/ukr/news/nadzvichayn ... 86794.html
ПЯТНИЦА 09 ДЕКАБРЯ 2022 13:53

И что пишут наши:
Инфляция в Украине замедлилась: что подорожало за последний месяц
https://www.rbc.ua/ukr/news/inflyatsiya ... 90378.html
УКРАИНА, ПЯТНИЦА 09 ДЕКАБРЯ 2022 15:00

Все таблицы и расклад в статье.
Может быть, только я вижу немного другое:
В условиях отсутствия общеукраинских системников.
За последнюю неделю цены на скобяные и пром товары подскочили ровно в 2 раза.
Продукты и одежду люди просто перестали покупать - нет денег.
(ВСЁ НА СЕБЕ).
Холода и отсутствие огородов, где крали летом, "тёмные лица" кинулись грабить пустующие квартиры, дома. Размёрзшиеся дома с огромными сосульками с верхних этажей,... и полная темень.
Редко какой воин зайдёт купить чего-то сладенького, пирожок или пачку кефира.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:45

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Вы понимаете, что никто не будет менять сегодня хорошо работающие приборы - компы
осенью я продал все свои ноутбуки и купил взамен такие что работают по 8-10 часов на одном заряде. Ноут который в отсутствии света не работает это кирпич. Соответственно его польза нулевая. К счастью их ещё покупают). Куковать без дела, если вдруг отключат на сутки или более я не готов.

Это частный случай.
Вы же знаете - исключения подтверждают правила. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:46

  Kudrjavuy написав:Холода и отсутствие огородов, где крали летом, "тёмные лица" кинулись грабить пустующие квартиры, дома. Размёрзшиеся дома с огромными сосульками с верхних этажей,... и полная темень.
Редко какой воин зайдёт купить чего-то сладенького, пирожок или пачку кефира
уффф жесть, где вы живёте? Прямо на линии фронта? Я вам искренне сочувствую. Если есть возможность уезжайте. Хотя бы в Харьков
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:52

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Ниши, может, и есть. Но государство должно создавать условия для их реализации. В Китай деньги хлынули, когда изменилась политика государства. До этого "ниши" были, а инвестиций не было
абсолютно взаимосвязано. Например государство даёт доступную ипотеку и появляется наша в области строительства, а строительство тянет за собой производства стройматериалов, услуги строителей, услуги риелторов, на первых этажах развивается коммерция и т.д очень длинная цепочка, включая строительство дорог и услуги общественного транспорта к новостроям.

Примерно знаю почему этого не было, но не вижу ни одной причины почему это вдруг появится.

Это не очень понял. Что Вы хотели сказать?
Я написал, что наличие инвестиций зависит от политики государства. Китай должен молиться на Дэн Сяо Пина.
Вы согласились или возразили?

По Харькову прогноз мрачный, я не разделяю. Харьковские заводы должны работать на оборону.

Должны были и раньше. Но не работали.
ХАЗ уже, к примеру, вряд ли способен сегодня работать - потеряны практически все специалисты, некому там уже работать. ХТЗ практически не существует. ...
Хотелось бы, конечно, но слабо верится.
Повторю, свои домыслы здесь приводить не буду. В личку написал бы, но я у Вас заблокирован.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:55

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:Холода и отсутствие огородов, где крали летом, "тёмные лица" кинулись грабить пустующие квартиры, дома. Размёрзшиеся дома с огромными сосульками с верхних этажей,... и полная темень.
Редко какой воин зайдёт купить чего-то сладенького, пирожок или пачку кефира
уффф жесть, где вы живёте? Прямо на линии фронта? Я вам искренне сочувствую. Если есть возможность уезжайте. Хотя бы в Харьков

Вы ещё реагируете на бред?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 15:56

  ЛАД написав:я у Вас заблокирован
давно разблокирован. На короткий период я блокирую тех с кем не хочу продолжать дискуссию на определенную тему. Когда я вижу адресованные мне сообщения руки чешутся на них ответить. Проще на пару дней заблокировать. Это же не оскорбительно?

Был такой форумчанин zРадио. В общем интересные вещи писал, и не хамил. Но был у меня в ЧС потому как читать, что девальвация гривны оживит экономику я спокойно не мог. Так что по его прогнозам, при курсе 40 мы должны быть живее всех живых.

  ЛАД написав:Вы ещё реагируете на бред?
картина описана ярко и правдоподобно. Склонен верить.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 гру, 2022 16:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:05

  prodigy написав:
ЛАД, Песков ответил...это просто сюр
вам Песков внушает больше доверия, чем украинский депутат Гончаренко[/b][/b]

Звісно, пєсков жє руССкій, як і лад. А Гончаренко ні
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:05

  vitaliian написав: она же была и у нас до Кучмы. Так что ничего нового он не создавал. Вместо коммунистической партии все ресурсы приватизировали олигархи. Это было ожидаемо. Кто пройдёт мимо кошелька с миллиардами? На РФ то же самое + газ и нефть, дающие президенту пожизненный срок.

Ну система 2004 року кардинально відрізняється від системи 1991 року.
А ось система 2022 вже не сильно відрізняється від системи 2004 року.
Я не стверджую що її створив особисто Кучма, але вона точно створена за час його правління.

В РФ приблизно те ж саме, згідний. Правда вже зараз розбіжності в наших системах значні.
А ось Білорусь пішла зовсім іншим шляхом. Кращим чи гіршим - не знаю.
А ось Польща точно пішла кращим шляхом, правда в Польщі початкові(стартові) умови були значно кращі.
andrijk777
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