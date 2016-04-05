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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2938293929402941
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:10

  andrijk777 написав:В РФ приблизно те ж саме, згідний. Правда вже зараз розбіжності в наших системах значні
было, пока пуйло не решился стать пожизненным президентом, для этого надо было задавить свободу слова, запретить митинги, убить Немцова, украсть Крым и выиграть войну с Украиной.

Чтобы даже в теории, конкурентов не было, а ему ставили золотые памятники А-ля Туркменбаши при жизни.

У нас ни один президент не сможет стать пожизненным. Более того, некогда хозяева жизни в теории могут сесть в тюрьму (особых прецедентов не было, за исключением Лозинского и ювт)

Это даёт возможность для политической конкуренции.. хотя на выборах 2010 политическая конкуренция все равно сделала злое дело. К свободе выбора ещё нужны достойные кандидаты. Здесь мы буксуем.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 гру, 2022 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:27

  edvardd написав:
  Ой+ написав:Комп з AMD процесором, а вони у нас популярні, бо дешевші, може тягти 300-400 Вт/год, а деякі ноути від 15, планшет +5 і для більшості без різниці. ТВ також різне є.
При зарядці-розрядці всяких безперебійників також витрачається більше, ніж при прямій подачі. Газові котли на електроніці зазнають при цій шарпанині збоїв та глюків.

обычный, не игровой комп жрёт до 100 ватт

Ігровий теж, якщо не гратися
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:38

  fler написав:
  Bobua написав:
  Успіх написав:Йде 10й місяць війни - а ми з Вами щось тих добровольців(які б нас підмінили) так і не бачимо...


Тримайтесь! І вірте...
Вони є. Я чув. І навіть бачив.


У Мико повістки вже давно виписуються масово на зупинках транспорту, в супермаркетах, на ринках, просто на вулиці "мимоходом". Сьогодні бачила багато і в різних місцях, не зважаючи на дощ протягом усього дня.

  Bobua написав:А ще ж є дятли!
Цікаво, хто у нас дятел(и)...?


Таке враження, що на форумі - кожний другий, мабуть :roll: Шукачі хароших рузьких та іже з ними.



Може вони ненавмисно?
Може мають якісь підстави вірити, що довбуть насмерть дерево, яке продалось жучарам?
Або ж то пересічні жуки, що маскуються під дятлів... :(


Новеньке від Бабченка (якщо й дятел, то, схоже, дуже гарний і зовсім нешкідливий :)).

https://mobile.facebook.com/groups/2417 ... 0815882986
https://mobile.facebook.com/groups/2417 ... 2302377504
https://mobile.facebook.com/groups/2417 ... 1589733242

Поема... :)
От би всі прочитали, то може і ротації почались би... І повістки не знадобились би. ;)
Bobua
 
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