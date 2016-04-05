Ой+ написав:Комп з AMD процесором, а вони у нас популярні, бо дешевші, може тягти 300-400 Вт/год, а деякі ноути від 15, планшет +5 і для більшості без різниці. ТВ також різне є. При зарядці-розрядці всяких безперебійників також витрачається більше, ніж при прямій подачі. Газові котли на електроніці зазнають при цій шарпанині збоїв та глюків.
Успіх написав:Йде 10й місяць війни - а ми з Вами щось тих добровольців(які б нас підмінили) так і не бачимо...
Тримайтесь! І вірте... Вони є. Я чув. І навіть бачив.
У Мико повістки вже давно виписуються масово на зупинках транспорту, в супермаркетах, на ринках, просто на вулиці "мимоходом". Сьогодні бачила багато і в різних місцях, не зважаючи на дощ протягом усього дня.
Bobua написав:А ще ж є дятли! Цікаво, хто у нас дятел(и)...?
Таке враження, що на форумі - кожний другий, мабуть Шукачі хароших рузьких та іже з ними.
Може вони ненавмисно? Може мають якісь підстави вірити, що довбуть насмерть дерево, яке продалось жучарам? Або ж то пересічні жуки, що маскуються під дятлів...
Новеньке від Бабченка (якщо й дятел, то, схоже, дуже гарний і зовсім нешкідливий ).