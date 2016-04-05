Ой+ написав:Комп з AMD процесором, а вони у нас популярні, бо дешевші, може тягти 300-400 Вт/год, а деякі ноути від 15, планшет +5 і для більшості без різниці. ТВ також різне є. При зарядці-розрядці всяких безперебійників також витрачається більше, ніж при прямій подачі. Газові котли на електроніці зазнають при цій шарпанині збоїв та глюків.
Успіх написав:Йде 10й місяць війни - а ми з Вами щось тих добровольців(які б нас підмінили) так і не бачимо...
Тримайтесь! І вірте... Вони є. Я чув. І навіть бачив.
У Мико повістки вже давно виписуються масово на зупинках транспорту, в супермаркетах, на ринках, просто на вулиці "мимоходом". Сьогодні бачила багато і в різних місцях, не зважаючи на дощ протягом усього дня.
Bobua написав:А ще ж є дятли! Цікаво, хто у нас дятел(и)...?
Таке враження, що на форумі - кожний другий, мабуть Шукачі хароших рузьких та іже з ними.
Може вони ненавмисно? Може мають якісь підстави вірити, що довбуть насмерть дерево, яке продалось жучарам? Або ж то пересічні жуки, що маскуються під дятлів...
Новеньке від Бабченка (якщо й дятел, то, схоже, дуже гарний і зовсім нешкідливий ).
❗️🇹🇷 Турция отказывается от покупки российской нефти Крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод STAR полностью остановил импорт российской нефти марки Urals, пишет Reuters. Завод, принадлежащий азербайджанской группе SOCAR, в ноябре вдвое сократил закупки российского сырья, а в декабре полностью от них отказался. Сейчас все опасаются совершать операции с РФ, которые могут подпасть под санкции, в том числе под вторичные. Турция — один из ключевых покупателей российской нефти, наряду с Индией и Китаем.
Kudrjavuy написав:Германия гнала свой шмурдяк, под видом "Элитных вин",...
я что-то пропустил...когда такое было? В 2021 году на Италию (50,2 млн гл), Францию (37,6 млн гл) и Испанию (35,3 млн гл) приходится в совокупности 47% мирового производства вина. Германия в 2021 произвела 7,9млн гл, во времена Горбачева немцы в Германии пили импортное вино (в основном французское/итальянское) из своего у них были литровые"кирпичики" белого и красного из порошка (у нас на судне немецким туристам именно такое подавали на стол), мы называли это "вино" клопомор.
во времена Горбачева из импортного вина в СССР было болгарское и венгерское (после 1987 оно практически исчезло), было Чинзано -но стоило дорого 5рублей в Москве венгерского вино стоило дешевле, чем в Одессе (там 2,20 у нас 3,00 рубля)-русня не понимала толк в вине (они водку называли винцом), поэтому вино спокойно стояло на прилавка. В Одессе импортное вино раскупали быстро.
в середине 90х появилось немецкое пиво (гнали в основном просроченное, то что досталось даром), про вино вообще не было речи...были шипучие вина (sparkling) марки Bosca
Kudrjavuy написав:Германия гнала свой шмурдяк, под видом "Элитных вин",...
я что-то пропустил...когда такое было? В 2021 году на Италию (50,2 млн гл), Францию (37,6 млн гл) и Испанию (35,3 млн гл) приходится в совокупности 47% мирового производства вина. Германия в 2021 произвела 7,9млн гл, во времена Горбачева немцы в Германии пили импортное вино (в основном французское/итальянское) из своего у них были литровые"кирпичики" белого и красного из порошка (у нас на судне немецким туристам именно такое подавали на стол), мы называли это "вино" клопомор.
во времена Горбачева из импортного вина в СССР было болгарское и венгерское (после 1987 оно практически исчезло), было Чинзано -но стоило дорого 5рублей в Москве венгерского вино стоило дешевле, чем в Одессе (там 2,20 у нас 3,00 рубля)-русня не понимала толк в вине (они водку называли винцом), поэтому вино спокойно стояло на прилавка. В Одессе импортное вино раскупали быстро.
в середине 90х появилось немецкое пиво (гнали в основном просроченное, то что досталось даром), про вино вообще не было речи...были шипучие вина (sparkling) марки Bosca
Вы пропустили бутылки с жидкостью типа сидр-шампанское. С пёстрыми этикетками, бодяга со спиртом под видом Рейского.
До этого гнали из Африки, бодяжили спиртом и вкусовыми добавками... Мне довелось пробовать даже из подвалов Чаушеску - "Подвалы Яссы"(для меня это стало наряду с Токайским(Венгрия) и Порто(Португалия), это было что-то, но только после Массандры оригинала). Ракию, анисовую, апельсиновую, ...
ЛАД написав:Удобнее считать немного иначе - холодильник - 0,8 квт*час/сут или 25 квт*час/мес; ТВ - 100 вт*10 час (беру с большим запасом)*30 дней = 30 квт*час/мес; ноут - не знаю, но по Вашим цифрам пусть даже с запасом 100 вт*час*30 дней = 3квт*час/мес. Итого - около 60 квт*ч/мес. Вроде и прилично. Но посчитано с большим запасом, реально будет меньше. То, что ноут работает какое-то время от батареи повышает вашу независимость от наличия питания, но не уменьшает затраты энергии - позже потратится на зарядку. Отказ от холодильника - зимой можно, но хорошо, если балкон не застеклён. При хорошем остеклении там может быть недостаточно холодно. Я, правда, помню времена, когда у всех были деревянные ящики за окном и зимой продукты хранили там. Объём, естественно, значительно меньше, чем у холодильника, запасы не создашь. Надеюсь, не предлагаете вернуться к такой методике? И не знаю, Вы вкладываетесь в 100 квт*ч/мес?
если готовить на газу, то все остальные потребители откровенно смешные, что-то сэкономить невозможно. Я пока жил в квартире с газом, вкладывался в 100 кВт*ч на семью из 3 человек.