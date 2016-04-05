Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:50

Kudrjavuy написав: Германия гнала свой шмурдяк, под видом "Элитных вин",... Германия гнала свой шмурдяк, под видом "Элитных вин",...

я что-то пропустил...когда такое было?В 2021 году на Италию (50,2 млн гл), Францию (37,6 млн гл) и Испанию (35,3 млн гл) приходится в совокупности 47% мирового производства вина.Германия в 2021 произвела 7,9млн гл, во времена Горбачева немцы в Германии пили импортное вино (в основном французское/итальянское) из своего у них были литровые"кирпичики" белого и красного из порошка (у нас на судне немецким туристам именно такое подавали на стол), мы называли это "вино" клопомор.во времена Горбачева из импортного вина в СССР было болгарское и венгерское (после 1987 оно практически исчезло), было Чинзано -но стоило дорого 5рублейв Москве венгерского вино стоило дешевле, чем в Одессе (там 2,20 у нас 3,00 рубля)-русня не понимала толк в вине (они водку называли винцом), поэтому вино спокойно стояло на прилавка. В Одессе импортное вино раскупали быстро.в середине 90х появилось немецкое пиво (гнали в основном просроченное, то что досталось даром), про вино вообще не было речи...были шипучие вина (sparkling) марки Bosca