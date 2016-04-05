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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2939294029412942>
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:10

  andrijk777 написав:В РФ приблизно те ж саме, згідний. Правда вже зараз розбіжності в наших системах значні
было, пока пуйло не решился стать пожизненным президентом, для этого надо было задавить свободу слова, запретить митинги, убить Немцова, украсть Крым и выиграть войну с Украиной.

Чтобы даже в теории, конкурентов не было, а ему ставили золотые памятники А-ля Туркменбаши при жизни.

У нас ни один президент не сможет стать пожизненным. Более того, некогда хозяева жизни в теории могут сесть в тюрьму (особых прецедентов не было, за исключением Лозинского и ювт)

Это даёт возможность для политической конкуренции.. хотя на выборах 2010 политическая конкуренция все равно сделала злое дело. К свободе выбора ещё нужны достойные кандидаты. Здесь мы буксуем.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 гру, 2022 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:27

  edvardd написав:
  Ой+ написав:Комп з AMD процесором, а вони у нас популярні, бо дешевші, може тягти 300-400 Вт/год, а деякі ноути від 15, планшет +5 і для більшості без різниці. ТВ також різне є.
При зарядці-розрядці всяких безперебійників також витрачається більше, ніж при прямій подачі. Газові котли на електроніці зазнають при цій шарпанині збоїв та глюків.

обычный, не игровой комп жрёт до 100 ватт

Ігровий теж, якщо не гратися
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:38

  fler написав:
  Bobua написав:
  Успіх написав:Йде 10й місяць війни - а ми з Вами щось тих добровольців(які б нас підмінили) так і не бачимо...


Тримайтесь! І вірте...
Вони є. Я чув. І навіть бачив.


У Мико повістки вже давно виписуються масово на зупинках транспорту, в супермаркетах, на ринках, просто на вулиці "мимоходом". Сьогодні бачила багато і в різних місцях, не зважаючи на дощ протягом усього дня.

  Bobua написав:А ще ж є дятли!
Цікаво, хто у нас дятел(и)...?


Таке враження, що на форумі - кожний другий, мабуть :roll: Шукачі хароших рузьких та іже з ними.



Може вони ненавмисно?
Може мають якісь підстави вірити, що довбуть насмерть дерево, яке продалось жучарам?
Або ж то пересічні жуки, що маскуються під дятлів... :(


Новеньке від Бабченка (якщо й дятел, то, схоже, дуже гарний і зовсім нешкідливий :)).

https://mobile.facebook.com/groups/2417 ... 0815882986
https://mobile.facebook.com/groups/2417 ... 2302377504
https://mobile.facebook.com/groups/2417 ... 1589733242

Поема... :)
От би всі прочитали, то може і ротації почались би... І повістки не знадобились би. ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:47

❗️🇹🇷 Турция отказывается от покупки российской нефти
Крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод STAR полностью остановил импорт российской нефти марки Urals, пишет Reuters.
Завод, принадлежащий азербайджанской группе SOCAR, в ноябре вдвое сократил закупки российского сырья, а в декабре полностью от них отказался.
Сейчас все опасаются совершать операции с РФ, которые могут подпасть под санкции, в том числе под вторичные.
Турция — один из ключевых покупателей российской нефти, наряду с Индией и Китаем.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:49

З рубрики - Якби ви знали паничі...!©

Bobua
Тут в мене таке "банальне" питання виникло - а де Ви одяг сушите?
Навіть, ще смішніше запитаю - після прання)) - де сушите?

Бо от останній місяць в нас тут постійно хмарно і частенько моросить дощ... - вже і 2 дні дрібним сніжком притрушувало... - то реальна в нас проблема з цим!(і то ще ми не вирушили на Схід...)

п.с.
До речі, а Ви в якій області?(і в яких військах? Піхота?)
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 09 гру, 2022 16:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Германия гнала свой шмурдяк, под видом "Элитных вин",...

я что-то пропустил...когда такое было?
В 2021 году на Италию (50,2 млн гл), Францию (37,6 млн гл) и Испанию (35,3 млн гл) приходится в совокупности 47% мирового производства вина.
Германия в 2021 произвела 7,9млн гл, во времена Горбачева немцы в Германии пили импортное вино (в основном французское/итальянское) из своего у них были литровые"кирпичики" белого и красного из порошка (у нас на судне немецким туристам именно такое подавали на стол), мы называли это "вино" клопомор.

во времена Горбачева из импортного вина в СССР было болгарское и венгерское (после 1987 оно практически исчезло), было Чинзано -но стоило дорого 5рублей
в Москве венгерского вино стоило дешевле, чем в Одессе (там 2,20 у нас 3,00 рубля)-русня не понимала толк в вине (они водку называли винцом), поэтому вино спокойно стояло на прилавка. В Одессе импортное вино раскупали быстро.

в середине 90х появилось немецкое пиво (гнали в основном просроченное, то что досталось даром), про вино вообще не было речи...были шипучие вина (sparkling) марки Bosca
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:53

Смотреть с 1 минута 40 секунда.

Население вынуждено возвращается, с детьми, собаками,... .
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:де Ви одяг сушите?


до 15 листопада одяг гарно сохнув на вулиці на мотузці (у вас так само), бо температура була +12с , вітерець і без дощу

майже 3 тижні дощ, або після дощу (вологість 90%), холодно +3/6с

треба сушити в приміщенні (або в сушарці-в мене є Bosh)
можно сушити на обогрівачу -це довго і не якісно, але можно

вам сушити на мотузці біля буржуйки (але довго сохне), після того доведеться бігати в напів вологому
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 17:05

  prodigy написав:
  Kudrjavuy написав:Германия гнала свой шмурдяк, под видом "Элитных вин",...

я что-то пропустил...когда такое было?
В 2021 году на Италию (50,2 млн гл), Францию (37,6 млн гл) и Испанию (35,3 млн гл) приходится в совокупности 47% мирового производства вина.
Германия в 2021 произвела 7,9млн гл, во времена Горбачева немцы в Германии пили импортное вино (в основном французское/итальянское) из своего у них были литровые"кирпичики" белого и красного из порошка (у нас на судне немецким туристам именно такое подавали на стол), мы называли это "вино" клопомор.

во времена Горбачева из импортного вина в СССР было болгарское и венгерское (после 1987 оно практически исчезло), было Чинзано -но стоило дорого 5рублей
в Москве венгерского вино стоило дешевле, чем в Одессе (там 2,20 у нас 3,00 рубля)-русня не понимала толк в вине (они водку называли винцом), поэтому вино спокойно стояло на прилавка. В Одессе импортное вино раскупали быстро.

в середине 90х появилось немецкое пиво (гнали в основном просроченное, то что досталось даром), про вино вообще не было речи...были шипучие вина (sparkling) марки Bosca

:shock:
Вы пропустили бутылки с жидкостью типа сидр-шампанское.
С пёстрыми этикетками, бодяга со спиртом под видом Рейского.

До этого гнали из Африки, бодяжили спиртом и вкусовыми добавками...
Мне довелось пробовать даже из подвалов Чаушеску - "Подвалы Яссы"(для меня это стало наряду с Токайским(Венгрия) и Порто(Португалия), это было что-то, но только после Массандры оригинала). Ракию, анисовую, апельсиновую, ...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Удобнее считать немного иначе -
холодильник - 0,8 квт*час/сут или 25 квт*час/мес;
ТВ - 100 вт*10 час (беру с большим запасом)*30 дней = 30 квт*час/мес;
ноут - не знаю, но по Вашим цифрам пусть даже с запасом 100 вт*час*30 дней = 3квт*час/мес.
Итого - около 60 квт*ч/мес.
Вроде и прилично. Но посчитано с большим запасом, реально будет меньше.
То, что ноут работает какое-то время от батареи повышает вашу независимость от наличия питания, но не уменьшает затраты энергии - позже потратится на зарядку.
Отказ от холодильника - зимой можно, но хорошо, если балкон не застеклён. При хорошем остеклении там может быть недостаточно холодно. Я, правда, помню времена, когда у всех были деревянные ящики за окном и зимой продукты хранили там. Объём, естественно, значительно меньше, чем у холодильника, запасы не создашь. Надеюсь, не предлагаете вернуться к такой методике?
И не знаю, Вы вкладываетесь в 100 квт*ч/мес?

если готовить на газу, то все остальные потребители откровенно смешные, что-то сэкономить невозможно.
Я пока жил в квартире с газом, вкладывался в 100 кВт*ч на семью из 3 человек.
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