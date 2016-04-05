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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 17:22
prodigy написав:
у них были литровые"кирпичики" белого и красного из порошка
"вино из порошка" не бывает. Ну, просто нет такой технологии в пищепроме.
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juristkostya
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 17:41
Просто повірте мені, що незабаром ми отримаємо і Patriot, і Abrams, і Leopard, і все інше. Це об'єктивний розвиток цієї війни. Це все буде на нашій території. Два тижні, місяць, два місяці… все в тому обсязі, який нам потрібен – база від радника керівника ОП Михайла Подоляка.
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 17:44
juristkostya написав: prodigy написав:
у них были литровые"кирпичики" белого и красного из порошка
"вино из порошка" не бывает. Ну, просто нет такой технологии в пищепроме.
Шо серьёзно? Вы и в этом деле спец?))) Увы, вынуждена вас огорчить. Имею небольшой опыт работы на производстве в т.ч. вин, знакома с вопросами сырья не по наслышке. Дешевое вино, то есть шмурдяк, на полках супермаркетов произведено как раз из порошка.
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 18:09
prodigy написав:
до 15 листопада одяг гарно сохнув на вулиці на мотузці (у вас так само), бо температура була +12с , вітерець і без дощу
Успіх написав:
де Ви одяг сушите?
майже 3 тижні дощ, або після дощу (вологість 90%), холодно +3/6с
треба сушити в приміщенні (або в сушарці-в мене є Bosh)
можно сушити на обогрівачу -це довго і не якісно, але можно
вам сушити на мотузці біля буржуйки (але довго сохне), після того доведеться бігати в напів вологому
Так саме тому я і запитую
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