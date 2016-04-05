У этого продукта, помимо крайне сомнительного качества, есть еще один недостаток: себестоимость несколько долларов за бокал. И бутылка такого порошкового вина обойдется покупателю в значительную сумму — 1000–2000 рублей. Сомнительная выгода.



Этот «порошок» — забава для клубной молодежи, которая к обычной повседневной жизни не имеет вообще никакого отношения. Так же как и в случае с паленым алкоголем, имитацией вина в таких порошках мало кто занимается — это не имеет смысла. Имитируются более простые напитки: получившая в 2014 году в США лицензию компания Palcohol(сокращение от powdered alcohol — «порошковый алкоголь») предложила рынку пакетики с имитациями водки, рома, коктейлей «Космополитен» и «Лемон дроп».



Предполагалось, что подобный товар может иметь спрос со стороны спортсменов-экстремалов, например, альпинистов. Чтобы не тащить с собой бутылку на Эверест, человек берет с собой такой пакетик, а когда заберется на гору, то разбавит порошковый «мармелад» водой — и выпьет бокал в честь восхождения. Однако практика показала, что никакого большого рыночного успеха продукт не получил — даже в США, где в части штатов он легален, он продолжает оставаться больше предметом для хайпа в интернете, чем рыночным товаром.