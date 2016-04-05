Просто повірте мені, що незабаром ми отримаємо і Patriot, і Abrams, і Leopard, і все інше. Це об'єктивний розвиток цієї війни. Це все буде на нашій території. Два тижні, місяць, два місяці… все в тому обсязі, який нам потрібен – база від радника керівника ОП Михайла Подоляка.
prodigy написав:у них были литровые"кирпичики" белого и красного из порошка
"вино из порошка" не бывает. Ну, просто нет такой технологии в пищепроме.
Шо серьёзно? Вы и в этом деле спец?))) Увы, вынуждена вас огорчить. Имею небольшой опыт работы на производстве в т.ч. вин, знакома с вопросами сырья не по наслышке. Дешевое вино, то есть шмурдяк, на полках супермаркетов произведено как раз из порошка.
juristkostya написав:"вино из порошка" не бывает. Ну, просто нет такой технологии в пищепроме.
Расскажите это японцам. Из Википедии:
... Япония В 1966 году Sato Foods Industries Co.,Ltd. разработала и запатентовала способ производства сухого алкоголя[13]. С 1998 года в Японии начали производить порошковое саке. Оно представляло собой желтоватый порошок, наподобие порошка картофельных хлопьев и разводилось без остатка холодной водой. На вкус неотличимо от натурального напитка. На данный момент Япония — единственная страна с полностью легальным оборотом сухого алкоголя.
edvardd написав:Просто повірте мені, що незабаром ми отримаємо і Patriot, і Abrams, і Leopard, і все інше. Це об'єктивний розвиток цієї війни. Це все буде на нашій території. Два тижні, місяць, два місяці… все в тому обсязі, який нам потрібен – база від радника керівника ОП Михайла Подоляка.
От про це я десь тиждень тому чув... Тому могли нас ще потримати з місяць тут - "...де лани широкополі, і Дніпро і кручі..."
prodigy написав:у них были литровые"кирпичики" белого и красного из порошка
"вино из порошка" не бывает. Ну, просто нет такой технологии в пищепроме.
Шо серьёзно? Вы и в этом деле спец?))) Увы, вынуждена вас огорчить. Имею небольшой опыт работы на производстве в т.ч. вин, знакома с вопросами сырья не по наслышке. Дешевое вино, то есть шмурдяк, на полках супермаркетов произведено как раз из порошка.
А можно ссылку на технологию? Потому что в интернете нахожу другое. Например:
Є недорогі і натуральні; є дешеві – з виноматеріалу другого, або й третього віджиму; трапляється (на жаль!) винний фальсифікат на спирті та ароматизаторах (будьте особливо пильні, купуючи «вина» на розкладках уздовж доріг та на базарах), але порошкових вин немає. Принаймні, українського виробництва.
Цей міф, що вітчизняні вина, мовляв, «порошкові» – досить старий. Час відправити його на смітник історії, де таким казкам і місце. Деміфологізація – актуальний тренд у всьому світі, бо люди бажають знати правду.
У этого продукта, помимо крайне сомнительного качества, есть еще один недостаток: себестоимость несколько долларов за бокал. И бутылка такого порошкового вина обойдется покупателю в значительную сумму — 1000–2000 рублей. Сомнительная выгода.
Этот «порошок» — забава для клубной молодежи, которая к обычной повседневной жизни не имеет вообще никакого отношения. Так же как и в случае с паленым алкоголем, имитацией вина в таких порошках мало кто занимается — это не имеет смысла. Имитируются более простые напитки: получившая в 2014 году в США лицензию компания Palcohol(сокращение от powdered alcohol — «порошковый алкоголь») предложила рынку пакетики с имитациями водки, рома, коктейлей «Космополитен» и «Лемон дроп».
Предполагалось, что подобный товар может иметь спрос со стороны спортсменов-экстремалов, например, альпинистов. Чтобы не тащить с собой бутылку на Эверест, человек берет с собой такой пакетик, а когда заберется на гору, то разбавит порошковый «мармелад» водой — и выпьет бокал в честь восхождения. Однако практика показала, что никакого большого рыночного успеха продукт не получил — даже в США, где в части штатов он легален, он продолжает оставаться больше предметом для хайпа в интернете, чем рыночным товаром.
prodigy написав:у них были литровые"кирпичики" белого и красного из порошка
"вино из порошка" не бывает. Ну, просто нет такой технологии в пищепроме.
Шо серьёзно? Вы и в этом деле спец?))) Увы, вынуждена вас огорчить. Имею небольшой опыт работы на производстве в т.ч. вин, знакома с вопросами сырья не по наслышке. Дешевое вино, то есть шмурдяк, на полках супермаркетов произведено как раз из порошка.
Разберитесь, что скрывается под термином "виноматериал сухой", и не плодите байки.
juristkostya написав:"вино из порошка" не бывает. Ну, просто нет такой технологии в пищепроме.
Расскажите это японцам. Из Википедии:
... Япония В 1966 году Sato Foods Industries Co.,Ltd. разработала и запатентовала способ производства сухого алкоголя[13]. С 1998 года в Японии начали производить порошковое саке. Оно представляло собой желтоватый порошок, наподобие порошка картофельных хлопьев и разводилось без остатка холодной водой. На вкус неотличимо от натурального напитка. На данный момент Япония — единственная страна с полностью легальным оборотом сухого алкоголя.